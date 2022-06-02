Фанатизм непобедим… к сожалению

Недавно я был в одной теплой компании. Сидели, вспоминали молодость, говорили стихи, пели частушки, а потом начали выяснять, как же мы дошли до такой жизни?

Выясняли спокойно, без напряга и пихания в грудь со словами «А ты кто такой?». Мы давно уже собираемся такой компанией, где нет лишних людей, с которыми надо быть напряженно-бдительным, чтобы не сказать то, что кому-то не по нраву. Или, наоборот, чтобы кто-то не сказал что-нибудь такое, что нам не по душе. Я, конечно, имею в виду деление нашего общества на «мишистов», и на остальных.

Так вот, мы, эти остальные, давно уже отсекли от себя «мишистов», отсекли безболезненно, гуманными способами и никто от этого не страдает. У них, как говорится своя свадьба, а у нас своя. Теперь идет процесс отсечения «путинистов», которых, как это ни странно, тоже оказалось некоторое количество в наших рядах.

В который раз мы, люди немолодые и прошедшие огонь, воду и безнадегу 90-ых годов, решили понять, почему наше общество так разделилось. Почему нашим людям, которые всегда гордились своей любовью к свободе, своим непослушанием и горской гордостью, понадобились кумиры.

Почему в 2004 году страна большинством голосов выбрала Саакашвили, мне это понятно. Хотя, я горжусь тем, что за него я не голосовал. Я уже тогда видел, что не все у парня с психикой в порядке. Тогда бог, как говорится, был на моей стороне, другие же проголосовали за него и в 2004 году он действительно набрал такое количество голосов, которые ВЦИК объявил. Тогда народ так устал от шеварднадзевской стагнации, что проголосовал бы даже за меня, если б у меня хватило наглости и западной поддержки ввязываться в большую грузинскую политику.

Так что, тогда это было понятно, почему так случилось. Хотя, если б вместо Михаила, кандидатом в президенты были бы Зураб Жвания, или даже Нино Бурджанадзе, то они так же набрали бы столько голосов. Ну, может, плюс-минус десяток процентов туда или сюда. Думаю, стань Зураб Жвания президентом, то многое могло стать получше. Может быть, он даже августовской войны не допустил бы, он все-таки, как мне представляется, был более мудрым, более хитрым и, конечно же, вполне адекватным человеком. Хотя, именно Жвания в свое время привел в политику Саакашвили. А вот если б не привел?

Ну, говорить сослагательными предложениями – это впадать в детство. Что там сейчас мудрить что было бы, если… А что было бы, если б Ельцин вместо безликого Путина своим приемником назначил кого-то другого?

К сожалению, случилось то, что случилось, и Мишка стал президентом и Путин тоже стал президентом.

Ладно, с 2004 годом понятно, но в 2008 Мишку уже мощно забаллотировали. За четыре года он успел показать свое истинное лицо и возможности, и большинство населения Грузии поняло, с кем оно имеет дело. Саакашвили на выборах вчистую проиграл столицу бизнесмену Левану Гачечиладзе, который тоже, может быть, не очень был способен мудро руководить страной, но, конечно, с Мишей ему не сравниться. Вот тогда Мишкины соратники при подсчете голосов проявили такую прыть, что, конечно, у Гачечиладзе против этой атакующей машины не осталось ни одного шанса.

Но, все это не самое странное. Самое же странное то, что у не вполне адекватного Саакашвили есть слепые поклонники его… чего? А вот это мы как раз и обсуждали.

Мы сравнивали всех президентов Грузии, которых мы имели за 30 лет нашей странной независимости. Ярых поклонников имели только двое – Звиад Гамсахурдия и Михаил Саакашвили. Ни прожженный Шеварднадзе, ни инфантильный Маргвелашвили, ни действующий президент, прелестная Саломе Зурабишвили, таких ярых фанатиков, которые есть у первого и третьего президента, не имеют. Маргвелашвили вообще отдельная история и я как-нибудь удосужусь написать о нем большое эссе «Из ниоткуда и в никуда». Но это будет не сегодня.

Со Звиадом Гамсахурдия дело более или менее понятно: он был первым, он был диссидентом, он был сыном культового грузинского писателя, он имел ИДЕЮ. Да, он был носителем идеи о независимости Грузии, о свободе, о национальном самосознании, о борьбе с советским строем и т.д.

Несмотря на это, для меня все равно фанатичное явление «звиадизма» неприемлемо. Неприемлемо потому, что я ярый противник всякого обожествления, тем паче политической фигуры. Из истории внятно можно понять, что любое подобное обожествление первых лиц государства – это путь к катастрофе. Т.н. «звиадисты» до сих пор верят, что он жив и ждут его возвращения. Не все, конечно, но часть из них высказывает такое мнение. Подобное явление в мире не ново – есть же люди, которые верят, что Элвис Пресли просто устал и инсценировал свою кончину; но он жив и обязательно вернется. Вернется и споет.

Звиад Гамсахурдия – трагическая личность, Он, конечно, заслужил определенное уважение и его тело предано земле в самом почетном нашем некрополе – в пантеоне горы святого Давида.

Теперь про Мишу! Мы долго сидели и думали, что же он за такое явление, что определенная группа наших граждан готова пойти за ним в огонь и воду. «Великой идеи», как таковой, у него никогда не было, кроме нарциссизма, пустобрехства и дилетантских желаний. Но тут один из нас возмутился:

– Как это, не было идей? У него была идея, всем идеям идея!

– Какая же? – спросили мы.

– У него была идея начать историю Грузии с 2003 года. Он хотел перечеркнуть все, что было до него. Он хотел создать нового, модернизированного человека, нового Грузина. Он же говорил, что до его прихода во власть поголовно все грузины, даже младенцы, ходили в кепках-аэродромах, все были лысыми и пузатыми, кроме кутежа и тостов ничем не занимались. И вообще! Он же создаст нового грузина, который будет модернизированным, европейским, будет владеть английским и компьютером, будет по-новому шагать по жизни, а весь старый мир будет разрушен до основания.

Да, такое было. Саакашвили хотел убрать старого… как бы это сказать?.. староментального человека и на его месте создать нового, новоментального человека. Он из всех учреждений убрал профессионалов со словами, что «даже сорокалетние деревья ему не нужды, не то, что люди», и на их место привел неопытный, но очень амбициозный молодняк. Молодняк, которому поручено было ломать. И они ломали, но вот строить уже не умели. Ломать ведь – не строить?

Кто скажет, что такого не было, пусть первым швырнет в меня чем-нибудь тяжелым.

Слово «модернизация» Саакашвили понял неправильно и по-своему. Но не это самое плохое. Мне все-таки так и не понятно, почему надо было уничтожать… нет, скажу мягче: изменять свое прошлое, прошлое своей страны, желать создать инкуба, искусственного человека, что в свое время пытались сделать большевики, красные кхмеры, национал-социалисты и т.д.

Грузия – страна с многовековыми традициями и даже мне, не очень традиционного в этом отношении человеку, эти традиции не кажутся чем-то плохим. Почему надо было все это искоренять, непонятно. Саакашвили хотел примерить на себя образ небезызвестного доктора Моро, ну, не в буквальном, конечно смысле, но суть такова. Хотя, тут произошло наоборот: доктор Моро из зверей делал людей, а Саакашвили захотелось из людей сделать что-то себе подобное. В чем-то это у него получилось, к счастью, не в большом количестве. И потому переделанные им люди поют ему аллилуйю, ходят за ним по пятам и готовы ради него на все.

В итоге мы снова имеем фанатизм на марше. И что самое плохое, это неизлечимо.

Так что хочется это нам или нет, но страна будет долго иметь два непримиримых лагеря. Примирения не произойдет, это я вам говорю абсолютно точно. Президент Грузии Саломе Зурабишвили часто призывает общество к единению, дабы вместе решать насущные проблемы, но дело это неблагодарное.

Фанатизм непобедим.

К вящему нашему сожалению.

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