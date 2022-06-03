«Как люди выживают, до меня не доходит»

В Цхинвале выросли цены практически на все, в том числе и на товары первой необходимости. Некоторые эксперты называют происходящее частью глобальной экономической нестабильности, другие объясняют западными санкциями, введенными в отношении России. «Эхо Кавказа» поговорило с горожанами о росте цен.

– Вы заметили рост цен за последнее время?

Бэлла: Да, конечно, везде повышение цен. В первую очередь, на бытовую химию, на продукты. В семье все нужно, так что ощутимо.

Нана: Я, конечно, заметила повышение цен абсолютно на все. Пока одни повышают цены, вслед за ними и другие. Кушать нужно каждый день, и если в чем-то другом себе еще откажешь, не купишь, то продукты нужно покупать каждый день. Цены выросли сильно – в два-три раза. Абсолютно на все: на макароны, рис, гречку.

Жанна: Конечно, заметила. Зайдешь в магазин, наберешь на тысячу рублей. Смотрю, а в пакете ничего нет. Когда клубника стоит 450 рублей… Как дальше? Все подорожало. Если гречка стоила 45 рублей, то сейчас стоит сто с чем то… У меня ребенок очень любит и я знаю. У нас, в основном, деньги уходят на продукты. Ладно, у меня магазин, бизнес, а у кого его нет? И работает, скажем, уборщицей, и зарплата по 7-6 тысяч… Как эти люди выживают, до меня не доходит. Мне очень людей жалко.

Алина: Я смотрю, где-то 10 рублей разница уже есть. Когда доллар вырос в цене, то, например, кофе «Лебо», который здесь актуален, он стоил 60 рублей, сейчас стоит 110-120. Значительный, конечно, рост. Доллар ведь упал, а цена так и осталась. Все, что я могу сказать на данный момент. Молочный изделия подорожали. 20-30 рублей разницы уже есть. Это то, за чем я слежу, и вещи, думаю, подорожали. И овощи очень подорожали, колются цены. Хотелось бы помидоры взять, но уже подумаешь. Не знаю, почему цена такая большая. Так что, захочешь поесть салатик, подумаешь два раза.

Зарина: Конечно, заметила, а кто не заметил? Все заметили. На бытовую химию сильно выросли цены, на продукты. Самое главное в доме – это бытовая химия и продукты. Из другого я пока ничего не покупала, пока не надо. Есть поважнее дела.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия