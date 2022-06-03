Кому перебежал дорогу турецкий бизнесмен?

В Грузии арестован бизнесмен турецкого происхождения Галиф Озтюрк, известный своими громкими историями и владеющий десятками компаний в Грузии. Он обвиняется в хранении наркотиков. Однако следствие ведется и в направлении не менее тяжких преступлений.

Арестованный 31 мая бизнесмен Галиф Озтюрк уже приговорен судом к предварительному заключению за хранение наркотических веществ. Согласно позиции прокуратуры, задержание было необходимой мерой, так как обвиняемый мог оказать влияние на ход следствия. Финансовая полиция ведет следствие по нескольким направлениям, в том числе, по фальсификации налоговых документов, уклонению от уплаты налогов.

В Турции против Озтюрка также несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениям, однако каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Несмотря на то, что в 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, он в тот же год переехал на постоянное место жительства в Батуми, где ему удалось построить крупную бизнес-империю в Аджарии. До этого, в 2015 году ему удалось получить гражданство Грузии.

Бизнесмен владеет десятками компаний. Ему принадлежат крупные и известные отели «Интурист», «Эйфория», «Метро Скай Тауэр» и «Бизнес Легенда» в Батуми. Также ему принадлежат крупнейший торговый центр в Батуми «Метро Сити» и компания междугороднего транспорта.

По данным местных СМИ, по состоянию на 2020 год, Озтюрк инвестировал в Грузию 500 млн долларов, пользуясь особыми привилегиями в Аджарии. Газета «Батумелеби» неоднократно писала, что Озтюрк самовольно строил в Батуми многоэтажные дома и покупал в городе большие участки земли.

В начале 2021 года на улице Гоголя в Батуми компания Ozturk построила четыре шестиэтажных и два восьмиэтажных дома. Эти здания были построены без соответствующих разрешений. Об этом писали в СМИ, но никто не смог остановить эти стройки. В заявлении же Ozturk Metro Holding, тоже принадлежавшего бизнесмену, говорится о создании на этом месте технопарка, незаконное же строительство объяснили тем, что боялись спугнуть инвестора и потерять инвестиции в размере 250 миллионов долларов.

Если поначалу местное самоуправление откровенно закрывало глаза на строительство зданий без разрешения, то впоследствии компанию «Озтюрк» стали активно штрафовать именно за незаконное строительство.

По информации правозащитников, для Галифа Озтюрка не было неожиданностью развитие событий по такому сценарию. Тем более странным кажется поведение человека, который будет хранить дома наркотики, зная, что находится на мушке у полиции. Эти сомнения высказывает правозащитник и гражданский активист Тамаз Бакуридзе, который по вопросу зданий на улице Гоголя в течение последних недель несколько раз встретился с руководством Ozturk Metro Holding.

По одной версии, арест Озтюрка может быть связан с его очным спором с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

«Известно, что у него был конфликт с главой автономии. Когда к власти пришел Рижвадзе, снесли АЗС у моря, и я думаю, что это было правильное решение. Потом в Хуло проект остановили и гостиницу на перевале Годердзи не дали открыть. Говорят, что Галип Озтюрк как-то сказал в узком кругу – я свергну правительство Торнике Рижвадзе. По всей видимости, именно конфликт с Рижвадзе зажег красный свет для его деятельности. Честно говоря, на фоне такого количества нарушений даже стыдно, что его задерживают за хранение наркотиков», – рассказал нам Бакуридзе.

По данным СМИ, незадолго до ареста Галиф Озтюрк написал письмо председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе, где рассказал о проектах, которые были провалены из-за искусственных барьеров и бюрократии, созданных местными властями. Он утверждал, что без своевременного реагирования у Грузии могут возникнуть серьезные проблемы в деле привлечения инвестиций».

Требование освобождения бизнесмена в обмен под залог в миллион лари было отклонено. Адвокаты планируют обжаловать это решение в Апелляционном суде, утверждая, что обвинение выдвинуто необоснованно.

«Он не признает вины. В том, что расследование продолжается по линии финансовых нарушений, не означает, что наш подзащитный виновен. К нашему удивлению, суд поддержал ходатайство обвинения. Мы обязательно обжалуем это решение. У нас есть неопровержимые доказательства, что изъятый наркотик не принадлежит Галифу Озтюрку – он не находился ни в его рабочем кабинете, ни в спальне, он вообще там не находился, и полиция имела возможность свободно передвигаться по дому. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое и обоснованное решение», – сказал адвокат Тенгиз Кахидзе.

Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 26 июля.