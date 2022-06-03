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Сторонники армянской оппозиции окружили здание правительства в Ереване
Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики по нагорно-карабахскому вопросу, сегодня после недолгого митинга на площади Франции двинулись к зданию правительства в центре Еревана, перекрыв входы и выходы в здание, сообщает Радио Азатутюн.
По словам лидеров протестного движения, все входы и выходы в центральное здание правительства на данный момент перекрыты.
Оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян объявил на площади Франции, что они идут к зданию правительства, потому что сегодня день водораздела в плане понимания того, «кто с народом, а кто против».
Он напомнил, что депутаты от правящей партии «Гражданский договор» сегодня не явились в парламент, вследствие чего из-за отсутствия кворума не было проведено внеочередное заседание парламента.
В повестке дня заседания, инициированного двумя оппозиционными фракциями Национального собрания, «Айастан» и «Честь имею», был один вопрос – проект заявления НС в связи с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями.
Ишхан Сагателян заявил, что, поскольку парламентом фактически управляет исполнительный орган, то они будут предъявлять свои требования непосредственно перед зданием правительства.
Другие новости дня
Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя «Яндекса»
Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.
В рамках шестого пакета санкций в список также были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина.
Под санкции попали глава и замруководителя "новой администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – Евросоюз считает их причастными к убийствам мирных жителей в Буче.
Из юридических лиц в санкционный список включены УАЗ, КАМАЗ, "Военторг" и компания "Сухой".
В общей сложности в санкционные списки добавлены 65 физических лиц и 18 компаний.
Ранее 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
- Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля. Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорта трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учетом этого исключения для трех стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
В Южной Осетии возбудили дело по факту смерти 30-летнего Сармата Кумаритова
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства.
В сообщении указано, что житель Цхинвали Сармат Кумаритов 1992 года рождения 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями».
По информации прокуратуры, прибывшая на вызов служба скорой помощи оказала медицинскую помощь Кумаритову. Он был доставлен в коматозном состоянии в приемное отделение Республиканского медцентра и прооперирован, но позже скончался, не приходя в сознание.
«Принимая во внимание, что имеется достаточно данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», –говорится в сообщении ведомства.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский президент Алан Гаглоев поручил силовым ведомствам провести все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств преступления и установлению лиц, причастных к его совершению.
Разведка США и Южной Кореи: КНДР готовит очередное ядерное испытание
Разведка США и Южной Кореи обнаружила, что Северная Корея оборудует свой северо-восточный полигон для очередного ядерного испытания. США, Южная Корея и Япония "готовятся к возможным непредвиденным обстоятельствам". Об этом сообщил специальный представитель США по Северной Корее Сун Ким на трёхсторонней встрече с коллегами в Сеуле.
"По данным США, КНДР на своём полигоне Пунгери готовится провести седьмое ядерное испытание. Эти сведения согласуются с недавними публичными сообщениями КНДР", — заявил Сун Ким.
В 2022 году Северная Корея провела семнадцать ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты. Эта волна испытаний и возможная подготовка к ядерным взрывам, по мнению другого участника встречи, представителя Японии Фунакоши Такехиро, подчёркивают необходимость более решительного международного реагирования.
В то время как в Сеуле обсуждают северокорейские ядерные испытания, в Женеве проходит международная Конференция по разоружению. В четверг её председателем стал посол Северной Кореи. Хан Тхэ Сон занял этот пост согласно алфавитной очерёдности.
"КНДР по-прежнему содействует разоружению и миру во всём мире и придаёт большое значение работе конференции", — заявил Хан Тхэ Сон. Десятки неправительственных организаций призывали страны покинуть конференцию в знак протеста, однако многие государства предпочли направить туда дипломатов более низкого уровня. США, страны Евросоюза, Южная Корея и ряд других воспользовались случаем ещё раз осудить КНДР за нарушения международного права.
"Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены безрассудными действиями КНДР, которые подрывают саму ценность Конференции по разоружению", — заявила посол Австралии Аманда Горли, выступая от имени группы стран. Хан Тхэ Сон ответил, что принял её заявление к сведению.
- В конце мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. На следующий день после запуска на заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию о введении дополнительных санкций против КНДР. Россия и Китай наложили на неё вето.
- За последние 16 лет Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал санкции, чтобы прекратить финансирование северокорейских программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. В последний раз международные санкции против Пхеньяна расширяли в 2017 году.
Госдеп: РПЦ скрыто поддерживает амбиции церквей в Абхазии и Южной Осетии
Государственный департамент США опубликовал отчет о свободе религии за 2021 год, в котором говорится и о Грузии.
В документе, в частности, сказано, что «законы и политика наделяют Грузинскую православную церковь уникальными привилегиями», а «особую роль» церкви в истории страны учитывает Конституция Грузии.
Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
«Религиозные лидеры вновь заявляли, что в оккупированных Россией регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, которые остаются вне административного контроля центральных властей, де-факто власти ограничили некоторые религиозные группы. Оба региона продолжали запрет «Свидетелей Иеговы», однако аналитический центр института изучения демократии (DRI) сообщал, что «Свидетели Иеговы» и «пятидесятники» могли свободно собираться в Ахалгори, Южной Осетии», – сказано в документе.
В Госдепе указывают и на роль Русской православной церкви.
«Как Грузинская православная церковь, так и Русская православная церковь, признают церкви в обоих регионах принадлежащими Грузинской православной церкви. Но в Грузинской православной церкви заявили, что де-факто власти Южной Осетии осуществляли давление на церкви, чтобы они присоединились к Русской православной церкви, а в Абхазии некоторые лидеры поддерживали провозглашение автокефалии. Источники говорят, что Русская православная церковь скрыто поддерживала амбиции провозглашения в обоих регионах автокефалии церквей, не требуя от Грузинской православной церкви признать их автокефалию», – сказано в докладе.
Выдержки из отчета публикует агентство «Новости-Грузия». В документе также говорится о том, что во время полного локдауна из-за коронавируса только у церкви были льготы на массовые собрания. Госдепартамент также указывает: документы о тайных записях, опубликованные в интернете в сентябре, вызвали подозрения, что госбезопасность контролирует деятельность религиозных групп.
Европарламент внес в повестку резолюцию о ситуации со СМИ в Грузии
Европарламент внес в повестку дня пленарной сессии на будущей неделе вопрос о нарушении прав СМИ в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Резолюция «Нарушения свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии» выносится на обсуждение 8 июня, голосование по ней состоится на следующий день.
Грузинские СМИ отмечают, что страна в эти дни ждет ответ Еврокомиссии на заявку о вступлении в ЕС. Европарламент не является органом, принимающим решения по данному вопросу, но его оценки являются важными для общего отношения к Грузии в ЕС.
Александру Невзорову и его жене дали гражданство Украины
Журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщил в телеграме советник главы украиснкого МВД Антон Геращенко.
По его словам, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено "за выдающиеся заслуги перед страной". "Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", — написал Геращенко.
Сам Невзоров написал в своём телеграм-канале: "Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".
Украинские законы в общем случае запрещают иметь гражданство Украины одновременно с гражданством другой страны.
С началом войны России в Украине Невзоров часто и очень жёстко высказывается о российском руководстве, принявшем решение о вторжении в соседнюю страну.
Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
В апреле Минюст России внёс Невзорова в список "СМИ-иностранных агентов".
В Молдове запретили транслировать новости из России
В четверг, 2 июня, парламент Республики Молдова принял закон о безопасности информационного пространства, направленный на борьбу с дезинформацией. Согласно документу, медиа больше не смогут распространять новости и аналитику из ряда стран, в том числе — из России. Об этом сообщает "Телерадио-Молдова".
Принятый закон запрещает поставщикам и распространителям медиауслуг транслировать "теле- и радиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания" из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Согласно закону, в эфире можно оставить фильмы, музыку и развлекательные передачи, не имеющие милитаристского подтекста.
Кроме того, молдавским медиа запретили распространять программы любой страны происхождения, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления или разжигают ненависть. За нарушение закона грозит штраф до ста тысяч молдавских леев (более трёхсот тысяч рублей).
- В 2018 году в Молдове уже принимали аналогичный закон, однако в 2020 году его отменили. После вторжения России в Украину власти Молдовы вновь запретили ретрансляцию ряда программ на время введённого чрезвычайного положения. Теперь заперт закреплён законодательно.
- Россия присоединилась к Европейской конвенции о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала её. Помимо России документ не ратифицировала Беларусь.
Россиянина, осужденного в Грузии, могут передать в РФ для отбывания наказания
Санкт-Петербургский городской суд санкционировал передачу для отбывания наказания в РФ гражданина России, осужденного в Грузии по делу о наркотиках. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
В феврале 2019 года Тбилисский городской суд признал россиянина Сергея Зазовского виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном и особо крупном размерах, попытке незаконного сбыта в крупном и особо крупном размере.
Мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы в учреждении исполнения наказаний закрытого типа.
Как следует из материалов дела, рассмотренных судом Тбилиси, Зазовский при неустановленных обстоятельствах приобрел различные наркотики - часть запрещенных веществ он хранил, а часть расфасовал в пакеты, намереваясь впоследствии продать, и закопал в 147 местах на территории, прилегающей к Тбилисскому морю и Дендрологическому парку.
Рассмотрев представление ФСИН России о передаче Зазовского для отбывания наказания в РФ, Санкт-Петербургский городской суд пришел к выводу, что правовых оснований для отказа в удовлетворении представления нет.
«Суд постановил признать и исполнять на территории РФ приговор Тбилисского городского суда Грузии. Зазовскому определено к отбытию вместо 20 лет 17 лет, на территории РФ - 12 лет 11 месяцев 21 день в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба.
При этом Зазовскому в Грузии назначено дополнительное наказание (исчисляется после отбытия основного): он лишен прав заниматься некоторыми видами деятельности, водить автомобиль, изготавливать, приобретать, хранить и носить оружие, а также пассивного права на выборы в течение определенных сроков, говорится в сообщении. Российский суд дополнительное наказание исключил. Из сообщения следует, что это связано с переквалификацией действий Зазовского с УК Грузии по УК РФ.
Решение российского суда автоматически не означает, что Зазовского передадут для отбывания наказания в РФ. Согласно грузинскому законодательству, решение об этом должен принять министр юстиции Грузии.
Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России
Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Евросоюз принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России.
Новые ограничения также предполагают отключение от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского Банка развития.
В Евросоюзе будет приостановлено вещание трех российских государственных телеканалов: "РТР-Планета", "Россия-24" и "ТВ Центр". В сообщении Совета Европы говорится, что российское правительство использует эти телеканалы для распространения дезинформации о вторжении в Украину.
Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
Шестой пакет санкций запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление облачных сервисов.
Кроме того, Евросоюз расширил санкционный список физических и юридических лиц. В него попали люди, ответственные за военные преступления, бизнесмены, чиновники и члены их семей, а также компании, задействованные в сфере обороны. Санкционный список будет обнародован позже.
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ожидается, что это произойдет до конца дня.
WP: Китай ищет способы помочь России, но опасается санкций
Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, однако сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух анонимных чиновников в Китае и в США.
С начала войны Россия уже неоднократно обращалась к Китаю с просьбами об экономической поддержке – в том числе финансовой и технологической, но Пекин боится американских санкций и подобные разговоры его раздражают, пишет газета.
По данным издания, российские дипломаты как минимум дважды просили Китай о новых формах экономической поддержки и указывали на торговые обязательства, принятые Китаем до 24 февраля. Один из китайских чиновников, знакомый с ходом этих переговоров, охарактеризовал их как "напряженные". " Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать и наше собственное положение в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в наилучших интересах китайского народа," – цитирует газета источника в Пекине.
При этом на дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, возлагая вину за конфликт на США и на НАТО, санкции называет "незаконными", в Совете Безопасности ООН воздерживается при голосовании за резолюции, против которых выступает Россия.
Однако в Москве, как отмечает The Washington Post, такую поддержку считают недостаточной.
Один из собеседников издания также рассказал, что война в Украине затянулась дольше, чем ожидал Китай, и в Пекине дали понять Москве, что прекращение боев "даст больше свободы для противодействия санкциям и развития деловых связей".
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС, США, Великобритания и другие развитые страны ввели санкции в отношении России, которые затронули целые сектора экономики. На страны не соблюдающие запрет могут быть наложены вторичные санкции: в частности, им могут ограничить продажу технологий или оборудования.
В 2021 году товарооборот Китая с Россией составил примерно 150 миллиардов долларов, с США – 755 миллиардов, а со странами ЕС – почти 600 миллиардов.
В югоосетинском КГБ опровергли связь Алана Гаглоева со спецслужбами Грузии и США
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии отреагировал на высказывания российского политолога Сергея Карнаухова, заявившего в эфире «Соловьев LIVE», что новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев «стоит на интересах Грузии и США».
«Cпециалисты КГБ Южной Осетии обратили внимание на сюжет в сети, в котором российский политолог Сергей Карнаухов, анализируя происходящие в Южной Осетии внутриполитические события, заявил о якобы возможной причастности вновь избранного президента республики Алана Гаглоева к деятельности, лоббирующей интересы Грузии и США на Южном Кавказе.
В этом контексте комитет госбезопасности отмечает, что данное высказывание не только не соответствует действительности, но и идет вразрез с союзническими отношениями между Южной Осетией и Россией, а также усилиями двух стран по формированию общего контура безопасности», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
В КГБ говорят, что не располагают какой-либо информацией «о контактах и связях Алана Гаглоева с грузинскими и иностранными спецслужбами».
«В соответствии с действующим законодательством, все кандидаты в президенты проходят специальную проверку, которая исключает проникновение на высшую государственную должность человека, в биографии которого могут быть признаки противоправной и антигосударственной деятельности», – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что Алан Гаглоев начинал свою деятельность в югоосетинских органах безопасности, является старшим офицером запаса КГБ, а также «активным участником боевых действий в августе 2008 года по отражению грузинской агрессии, во время которой семья действующего президента понесла тяжелые потери».
«Учитывая тесное взаимодействие КГБ Южной Осетии с ФСБ России по линии межведомственных межгосударственных отношений, нами по данному факту направлен официальный запрос, содержащий просьбу разъяснить обозначенную ситуацию», – добавили в ведомстве.
- Лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева во втором туре президентских выборов поддержали 16 134 избирателя (56.09%), экс-президента Анатолия Бибилова – 11 767 человек (40,90%). Инаугурация Гаглоева прошла в Цхинвали 24 мая.
В центре Москве застрелили разыскиваемого в Армении бизнесмена
Вечером 2 июня в центре Москвы был застрелен мужчина, сообщает пресс-служба СК. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Ведомство не назвало имя убитого, в сообщении лишь отмечается, что он родился в 1960 году. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил, что жертва — 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, которого в Армении разыскивали по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях. По данным Baza, в России Камарян владел небольшой фирмой, связанной с консалтингом, однако его основные активы были записаны на родных.
Как пишет телеграм-канал 112, в 2013 году Камарян пытался организовать заказное убийство своего оппонента Рафика Мадояна, который, как утверждается, входил в окружение ныне покойного Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Утверждается, что Камарян пообещал исполнителю 500 тысяч долларов и особняк в Испании, но полиция предотвратила преступление.
Утром 3 июня ГУ МВД сообщило о задержании подозреваемого. По данным Baza, это 24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян.
Пожар в бизнес -центре «Сетунь Плаза» в Москве потушен
Пожар, который произошёл в пятницу утром в офисном центре "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы, потушен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин и подтвердили в управлении МЧС. Пострадали два человека, одному из них помощь была оказана на месте.
Пожару был присвоен пятый, максимальный ранг сложности. В тушении участвовали 200 пожарных.
Пожар начался на первом этаже и быстро распространялся. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Сообщалось, что из горящего здания эвакуировали более 125 человек.
Однако, по словам источников "Интерфакса" и ТАСС, внутри могли оставаться от 15 до 20 человек, которые оказались заблокированы огнём на верхних этажах здания.
"Облицовка и утеплитель здания выполнены с применением синтетических устаревших материалов с низкой степенью огнеупорности. В отделке также много синтетики. Это провоцирует появление едкого и очень токсичного дыма, который является главной угрозой для людей внутри", - сказал собеседник "Интерфакса".
Причины пожара пока неясны. Среди основных версий рассматривается короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде. В то же время источник РИА Новости в экстренных службах не исключил поджог.
Бизнес-центр "Гранд Сетунь плаза" расположен рядом со станцией метро "Молодежная" на западе Москвы. Он представляет собой 10-этажное здание. Общая площадь объекта составляет более 70 000 кв. м.
Зурабишвили: у Грузии нет ни возможности, ни желания открывать второй фронт
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны были пригласить украинского президента Владимира Зеленского выступить в парламенте Грузии.
«Мы, наверное, одна из немногих стран в Европе, где Зеленскому не была дана возможность выступить с речью в парламенте. Это ведь не требует ничего другого, кроме как тотальной, моральной солидарности?! Нам нужно было пригласить Зеленского в парламент Грузии!» – сказала Зурабишвили в интервью телеканалу «Палитраньюс».
Также, по ее мнению, в День Независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы вместе с флагами Грузии и Евросоюза.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», она отметила, что «не пускает ни в кого стрелы» и «неважно, предлагала ли это правящей команде»
Комментируя вопрос санкций, Зурабишвили заявила, что считает странным «заранее отказываться от того, чего от нас и так не требуют».
Так она прокомментировала заявление премьера о том, что Грузия, присоединившись к международным санкциям, дополнительные двусторонние санкции с Россией вводить не будет.
«Никто не требует от нас национальных санкций против России…Я не понимаю, зачем нужно предварительно о чем-то заявлять?!», – сказала президент.
Она подчеркнула, что Запад не ждал от Грузии ни дополнительных санкций против России, ни того, чтобы страны открыла второй фронт.
«То, что мы и слышали это от некоторых представителей в украинском правительстве, это понятно – в условиях войны ищешь помощь в любой форме…. Я не думаю, чтобы в нашей стране кто-нибудь был сторонником войны. Эта тема весьма вредна для всех нас. Мы знаем, что у нас нет ни возможности, ни желания открывать второй фронт, поскольку у нас другая политика в отношении наших оккупированных территорий. Не стоит апеллировать и манипулировать этой темой», – сказала Зурабишвили.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили несколько раз заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России. Также глава Кабмина дал населению гарантии, что войны с Россией не будет.
На войне в Украине погиб еще один югоосетинский доброволец
В соцсетях сообщили о смерти на войне в Украине еще одного добровольца из самопровозглашенной республики Южная Осетия – Ремика Каджаева.
По информации пользователей соцсетей, 43-летний Каджаев умер 27 мая. Об обстоятельствах смерти не сообщается. У Каджаева осталось трое детей.
Ранее стало известно о смерти двух добровольцев – Алана Дудаева и Олега Алборова. Еще двоим – Роланду Догузову и Ахсару Чочиеву оказана медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что осетинские добровольцы попали в ДТП, укрываясь от обстрела.
Накануне в Южной Осетии простились с погибшим на войне добровольцем Аланом Багаевым. Соболезнования родным и близким Багаева выразил югоосетинский президент Алан Гаглоев.
«С болью в сердце я склоняю голову перед родными героя, проявившего непоколебимое мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине. Мы провожаем в последний путь воина, отдавшего самое дорогое – свою жизнь – за наше мирное будущее», – сказал Гаглоев.
Указом югоосетинского лидера Алан Багаев посмертно награжден медалью «Защитнику Отечества».
Российский Орден Мужества накануне в Цхинвали вручили родным погибшего в апреле военнослужащего РФ Инала Кортиева.
По словам российского посла Марата Кулахметова, «память о героях навсегда останется в наших сердцах».
37-летний Кортиев был командиром взвода российской 4-й военной . У него остались двое детей.
Суд Фиджи приостановил выдачу США российской суперяхты
Верховный суд Фиджи приостановил выдачу США принадлежащей России суперяхты "Амадея" стоимостью в 325 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.
Апелляцию на выдачу яхты США подала компания Millemarin Investment Limited, которая владеет ею по документам. Ожидается, что суд рассмотрит её 7 июня. До этого времени яхта не сможет покинуть воды Фиджи, где она находится с середины апреля.
Неделю назад апелляционный суд Фиджи отклонил жалобу представителя компании, который утверждал, что США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, до тех пор, пока суд не разберется, кому на самом деле принадлежит "Амадея".
США утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. Представитель компании заявляет, что владельцем суперъяхты является бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, который под санкции не попал.
Яхта "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. На судне длиной примерно с футбольное поле есть аквариум с живыми омарами, пианино с ручной росписью, бассейн и большая вертолетная площадка.
Ордер на арест был выдан судом США по округу Колумбия, который установил, что "Амадея" подлежит конфискации на основании нарушения законодательства США, в том числе закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".
После начала вторжения России в Украину страны Запада ввели санкции против российских олигархов, политиков и высшего руководства. После введения ограничений активы и имущество попавших под санкции россиян начали арестовывать. По данным Bloomberg, с начала войны уже было конфисковано более 12 яхт, общая стоимость которых превышает два миллиарда долларов.
Источники в США рассказали о лечении Путина от рака в апреле
Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака в поздней стадии, - утверждает журнал Newsweek со ссылкой на три анонимных высокопоставленных источника в администрации США. В статье также утверждается, что политик пережил покушение в марте, подробности не приводятся.
По данным издания, в конце апреля и до середины мая у американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьезно болен и, возможно, умирает. Возможно, изоляция от коронавируса просто скрывала его состояние, – считают, по данным Newsweek, в разведке.
Уже после публикации материала Newsweek его прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США, заявив, что сообщения о существовании каких-либо выводов разведсообщества относительно здоровья Путина, а также о том, что о них докладывалось президенту США, не соответствуют действительности.
В начале апреля издание "Проект" сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелёты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста.
В конце мая о возможном покушении на Путина заявил в интервью "Украинской правде" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Утверждалось, что оно произошло "примерно два месяца назад", то есть примерно в то же время, как говорится в отчёте американской разведки. Буданов назвал попытку убийства "совершенно неудачной".
Кремль состояние здоровья президента обычно предметно не комментирует. Однако отвечая на публикацию "Проекта", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал материал "выдумкой" и заявил, что президент не болен.
Новый посол США вручила президенту Украины верительные грамоты
Новый посол США в Киеве Бриджет Бринк пообещала содействовать реализации мер в сфере безопасности, которые предусматривают дальнейшие поставки Украине вооружений в условиях продолжающегося вторжения российской армии.
Американский дипломат заявила об этом 2 июня в Киеве, во время вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому верительных грамот.
Кандидатуру карьерного дипломата Бринк на пост посла в Украине Сенат США утвердил несколько недель назад. В течение 25 лет до этого она работала в Узбекистане, Грузии, занимала различные высокие должности в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности Белого дома. Владеет русским языком.
Пост посла Соединенных Штатов в Украине оставался вакантным почти три года. Кандидатуру Бринк Сенат утвердил 19 мая, в тот же день, когда госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал возобновление работы американского посольства в Киеве. Ранее в нынешнем году дипмиссия была закрыта по соображениям безопасности.
Журналистам в Киеве Бриджет Бринк заявила, что ее первоочередная миссия – помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Она подчеркнула, что поставки военной помощи сейчас ускоряются.
На этой неделе президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон направляет Украине более передовые системы залпового огня HIMARS в рамках очередного пакета помощи на сумму в 700 миллионов долларов. Также пакет предусматривает отправку радара воздушного наблюдения, дополнительной партии противотанковых ракет Javelin, артиллерийских боеприпасов, вертолетов, транспортных средств и запчастей.
В Кремле, комментируя эти сведения, заявили, что США «подливают масла в огонь». Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в четверг, что решение США передать Украине реактивные системы HIMARS, «безусловно, является угрозой для России, на которую она будет реагировать». «Ответом в случае использования этих средств против российских территорий станет поражение центров принятия решений, не только в Киеве», - сказал Медведев.
Джо Байден в колонке для Тhe New York Times ранее написал, что Соединенные Штаты не будут поощрять и не позволят Украине «наносить удары за пределами своих границ», что могло бы привести к эскалации войны.
Находящийся с визитом в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг провел переговоры с главой Белого дома. После встречи Столтенберг заявил, что война в Украине превратилась «в войну на истощение», и что западные страны должны готовиться «к долгому пути». Повторив, что НАТО не хочет вступать в прямую конфронтацию с Россией, Столтенберг подчеркнул, что западный военный блок несет ответственность за поддержку Украины.
Сборная Грузии по футболу выиграла у Гибралтара со счетом 4:0
Сборная Грузии по футболу в первом матче Лиги наций УЕФА уверенно выиграла у Гибралтара со счетом 4:0. Матч прошел на стадионе «Динамо арена».
В первом тайме за Грузию отличились Хвича Кварацхелия и Гурам Кашия, во втором - Жорж Микаутадзе и Вако Казаишвили.
Следующий поединок грузинская команда проведет 5 июня на выезде против сборной Болгарии.
Президент RFE/RL прокомментировал решение суда по делу Игоря Лосика
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал «глубоко разочаровывающим» решение Верховного суда Беларуси, который оставил в силе приговор консультанту медиакорпорации Игорю Лосику.
«Решение оставить жестокие и несправедливые приговоры, вынесенные в декабре прошлого года, вызывает глубокое разочарование. Мы не успокоимся, пока Игорь не будет вновь на свободе и не воссоединиться со своей семьей, женой Дарьей и дочерью Паулиной», - подчеркивает в своем комментарии президент RFE/RL.
31 мая Верховный суд Беларуси начал при закрытых дверях рассмотрение апелляций шестерых участников так называемого «дела Тихановского». На следующий день суд постановил оставить приговоры без изменений.
Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорен в декабре судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды оппозиционера Сергея Тихановского - Артем Саков и Дмитрий Попов - приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам лишения свободы.
Всех подсудимых, признанных белорусскими правозащитниками политзаключенными, обвинили в организации «массовых беспорядков» в стране во время подготовки и проведения президентских выборов два года назад. Суд также проходил в закрытом режиме, поэтому подробности слушаний неизвестны. Все шестеро были арестованы перед выборами, прошедшими 9 августа 2020 года и последовавшими за ними массовыми протестами против объявленных официальных результатов.
Игорь Лосик находился под арестом с июня 2020 года после обыска его дома в Барановичах. Лосик активно участвовал в освещении хода президентской кампании. Находясь за решеткой, он не раз объявлял голодовку.
Семья вице-мэра Тбилиси отвергла версию о его самоубийстве
Семья вице-мэра Тбилиси Ильи Элошвили, найденного мертвым 1 июня, распространила заявление по поводу причин его смерти. Обращение на своей странице в Facebook опубликовал бывший депутат Звиад Квачантирадзе, пишет SOVA.
По словам родных, боль из-за случившегося «двое больше» в связи с появившейся версией о суициде. Семья ее категорически исключает, «поскольку не было никаких предпосылок или каких-либо признаков того, что Илья находится в глубоком депрессивном состоянии»: «Считаем недопустимым заявление высокопоставленного сотрудника полиции о суициде спустя пару часов после трагедии, что напрямую послужило толчком к распространению этой версии и подобных слухов».
Родные Элошвили призвали всех учитывать интересы семьи, в первую очередь, несовершеннолетних детей погибшего, и воздержаться от обсуждения любых версий в соцсетях или на телевидении до завершения расследования и официального заключения экспертизы.
- Напомним, 47-летний вице-мэр Тбилиси был найден мертвым в собственном доме. Вскоре после этого стало известно, что МВД начало расследование по статье 115 Уголовного кодекса Грузии – доведение до самоубийства.
- Илья Элошвили занимал должность вице-мэра с 2017 года. В 2012-2016 годах он был заместителем министра энергетики.
WP: военные РФ вывезли технику с ЧАЭС на 135 миллионов долларов
Российские военные вывезли с территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которую они более месяца занимали в ходе вторжения в Украину, оборудование на сумму около 135 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post.
«Военнослужащие армии России вывезли 690 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, почти все противопожарное оборудование и многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции», – следует из сообщения директора Центральной аналитической лаборатории электростанции Николая Беспалого.
Глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко сообщил, что некоторые вывезенные устройства оборудованы GPS-трекерами. «Мы видим, что часть из них [устройств] находятся в Беларуси, вдоль границы. Еще часть – в Минске, Гомеле и других городах», – добавил он.
Ранее проект «Беларускі Гаюн» опубликовал данные о российских военных, которые 2 апреля отправляли домой крупногабаритные посылки из офиса курьерской службы в Мозыре, городе недалеко от украинской границы. Как утверждают авторы расследования, солдаты отправили более двух тонн вещей за один день.
Российская сторона отрицает случаи мародерства со стороны военнослужащих ВС РФ.
- Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС, расположенную к северу от Киева, в первый же день вторжения на территорию Украины – 24 февраля.
- 30 марта в Минобороны РФ заявили о «плановой перегруппировке» российских войск для «завершения операции по полному освобождению Донбасса». После этого российские военные были выведены Киевской и Черниговской областей.
- Чернобыльская АЭС – место крупнейшей в истории атомной энергетики аварии, произошедшей в 1986 году. Сейчас она не вырабатывает электроэнергию, но там находятся специалисты для контроля систем законсервированной станции.
- Украинская компания «Энергоатом» заявляла, что российские войска строили фортификационные сооружения в так называемом Рыжем лесу (самой загрязненной территории Чернобыля) и получили значительные дозы облучения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
Послы стран ЕС одобрили 6-й пакет санкций. Патриарх Кирилл не в списке
Постпреды стран-членов ЕС в штаб-квартире Европейского союза утвердили в четверг шестой пакет санкций против России в связи с её вторжением в Украину, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть.
Как сообщает корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в окончательный вариант санкционного списка не вошёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Официально новый пакет санкций, как ожидается, будет опубликован в пятницу. Помимо эмбарго на поставки нефти морским путём, которое должно вступить в силу к концу года, он предусматривает отключение "Сбербанка" от SWIFT и расширение санкционного списка физических и юридических лиц.
Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля. Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорт трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
На исключении из предлагавшегося списка патриарха Кирилла также настаивала Венгрия. Об этом ранее сообщало агентство Bloomberg. О подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести санкции против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.
Имена тех, кто, в отличие от Кирилла, был включён в список, пока не известны. На данный момент санкции ЕС введены почти против тысячи российских граждан.
Литва бесплатно получит от Турции «Байрактар» для Украины
Компания-производитель турецких ударных беспилотников "Байрактар" бесплатно передаст Литве одну единицу техники для Украины. Об этом компания Baykar сообщила в своём твиттере.
Компания решила передать "Байрактар" после того, как граждане Литвы собрали 5 миллионов евро на покупку нового беспилотника для Вооружённых сил Украины всего за три дня.
"Народ Литвы благородно собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar бесплатно подарит Литве беспилотник и попросит, чтобы собранные средства пошли на гумантирную помощь в Украину", - сказано в заявлении компании.
- БПЛА "Байрактар" может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе. Также беспилотник
может нести 2 управляемые противотанковые ракеты с лазерным наведением либо 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км. Их поставка Украине началась в прошлом году. Аппараты активно применяются в нынешней войне с Россией.
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