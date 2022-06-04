Абхазская Служба госбезопасности возбудила дело против блогера Даура Буава

19 мая 2022 года Следственным отделом Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «государственная измена» в отношении уроженца Тварчели Даура Буава, 1994 года рождения, в настоящее время, находящегося на территории, подконтрольной официальным властям Грузии.

В информации СГБ говорится: «Предварительным следствием установлено, что в октябре 2021 года в социальной сети «Tik Tok», на странице «@tarielovich78», зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, обнаружены публикации в форме видеосюжетов, содержащие прямые и скрытые призывы к неограниченному кругу пользователей, направленные в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия. Умышленное совершение гражданином Республики Абхазия Буава Д.Т. противоправных действий, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В данных публикациях осуществляется пропаганда присоединения суверенной Республики Абхазия к Грузии в качестве автономной Республики, с закреплением правового статуса в конституции Грузии. Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия».

Как заявляют в СГБ, «14 января 2021 года по инициативе Даура Буава гражданину Абхазии Дато Хаджимба, переехавшему со своей супругой на ПМЖ в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в Тбилиси. Тем самым Буава Д.Т. пропагандировал благоприятные условия проживания для граждан РА на территории Грузии.

Примерно в начале марта 2022 года Буава Д.Т. на территории Грузии в городе Тбилиси организовал встречу и снял очередной видеоролик с гражданином Республики Абхазия Маргия Самсоном Важавичем, проживающим в городе Ткуарчал. В связи, с чем по месту проживания Буава Д.Т. и Маргия С.В. в городе Ткуарчал был проведен обыск, с целью обнаружения и изъятия возможных предметов и документов, свидетельствующих о противоправной деятельности последних, имеющих значение для уголовного дела.

Также Буава Д.Т. в 2015 году на территории Российской Федерации был объявлен в федеральный розыск по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия».