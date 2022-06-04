В соборе Светицховели сегодня поминают царя Ираклия и других царей и цариц Грузии

В соборе Светицховели сегодня, 4 июня, проходит молебен за упокой души царя Ираклия II и других царей и цариц Грузии, сообщает Общественный ващетель.

По словам главы отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви протоиерея Андриа Джагмаидзе, неосторожные заявления о царе Ираклии вызвали возмущение в обществе.

«Совершается молитва за царя Ираклия и за упокоенных здесь святых. Присутствуют верующие как из Тбилиси, так и из регионов. Время от времени неосторожные высказывания на самые острые темы вызывают противостояние в обществе, вызывают у людей обиду, душевную боль и нужно быть единодушными и молитвенно преодолевать любое недовольство внутри нас. Вы знаете, что высказывания об Ираклии II вызвали во многих людях негодование, и за этим последовало вот это», - сказал протоиерей Андриа Джагмаидзе.

Ранее Патриархия выступила с обращением к прихожанам, собравшимся в Светицховели 4 июня, в котором говорится, что «каким бы провокационным ни казался нам вопрос, не будем выходить за рамки христианского образа жизни, и таким путем почтим память достойных чад Грузии».