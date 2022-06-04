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В соборе Светицховели сегодня поминают царя Ираклия и других царей и цариц Грузии
В соборе Светицховели сегодня, 4 июня, проходит молебен за упокой души царя Ираклия II и других царей и цариц Грузии, сообщает Общественный ващетель.
По словам главы отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской православной церкви протоиерея Андриа Джагмаидзе, неосторожные заявления о царе Ираклии вызвали возмущение в обществе.
«Совершается молитва за царя Ираклия и за упокоенных здесь святых. Присутствуют верующие как из Тбилиси, так и из регионов. Время от времени неосторожные высказывания на самые острые темы вызывают противостояние в обществе, вызывают у людей обиду, душевную боль и нужно быть единодушными и молитвенно преодолевать любое недовольство внутри нас. Вы знаете, что высказывания об Ираклии II вызвали во многих людях негодование, и за этим последовало вот это», - сказал протоиерей Андриа Джагмаидзе.
Ранее Патриархия выступила с обращением к прихожанам, собравшимся в Светицховели 4 июня, в котором говорится, что «каким бы провокационным ни казался нам вопрос, не будем выходить за рамки христианского образа жизни, и таким путем почтим память достойных чад Грузии».
Другие новости дня
В Москве прошло заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию на Южном Кавказе
Накануне, 3 июня, в Москве состоялось 10-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, пишет Радио Азатутюн.
Как сообщает правительство РФ, «стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения».
«Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения.
Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации относительно разблокирования транспортных связей в регионе», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства РФ
В Чечне убили и тайно похоронили участников группового секса
Пропавшие несколько недель назад в Грозном трое местных жителей были убиты и похоронены на кладбище в селе Ведено. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на собственные источники в правоохранительных структурах Чечни.
Несколько недель назад в сети были опубликованы фото и видео с участием двух мужчин и двух женщин, которые употребляли похожее на наркотики вещество, а также принимали участие в групповом сексе.
О том, что они пропали, было известно еще в середине апреля. Несколько телеграм-каналов сегодня, 3 июня, написали, что видео в итоге дошло до руководства Чечни, и полицейским было приказано задержать людей, которые были на этом ролике. После этого о судьбе троих задержанных ничего не было известно. Только то, что одну из девушек, запечатленных на видео, отпустили, так как она не является чеченкой.
В пресс-службе МВД по Чечне отказались прокомментировать информацию о пропаже людей, заявив, что она не соответствует действительности.
Как удалось выяснить Кавказ.Реалии, исчезнувших похоронили две недели назад. Собеседник редакции из правоохранительных органов не смог уточнить, от чего именно они умерли, но отметил, что они были убиты, а тела привезли на кладбище в село Ведено на машине скорой помощи в сопровождении полицейского автомобиля.
Один из жителей Веденского района рассказал редакции, что на кладбище в селе находятся три свежие безымянные могилы, но принадлежат они не местным.
- В Чечне практикуются внесудебные пытки и казни не только по отношению к критикам режима, но и к людям, которые ведут не приветствуемый главой республики Рамзаном Кадыровым образ жизни, прежде всего – представителям ЛГБТ. Первыми, кто открыто заговорил о преследованиях из-за сексуальной ориентации в Чечне, стали житель Грозного Амин Джабраилов и уроженец Омской области Максим Лапунов. Они оба были арестованы и провели некоторое время в камерах в различных тюрьмах, где их избивали, пытали током и требовали назвать других представителей ЛГБТ-сообщества.
- В феврале по дороге из аэропорта Грозного в Беслан исчезли жительница Северной Осетии Римма Гаглоева и подвозивший ее ингушский таксист Адам Арсанов. Их до сих пор не нашли. Племянник Гаглоевой обвиняет в похищении силовиков из Грозного и связывает его с кампанией по преследованию гадалок в Чечне: по его словам, она «снимала сглаз».
CNN: ЕС, США и Великобритания обсуждают план прекращения войны
Евросоюз, США и Великобритания последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
По словам собеседников телеканала, во время встреч, в частности, обсуждался план Италии, который предусматривает полную автономию Крыма и Донбасса.
Как пишет CNN, цель этих встреч – определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.
Украина не участвует в этих обсуждениях напрямую. Как пишет CNN, это противоречит позиции США – «ничего об Украине без Украины». При этом отмечается, что США не оказывают давления на Украину и не подталкивают ее к переговорам с Россией.
Пока что неясно, приведут ли эти обсуждения к переговорам между Россией и Украиной. По данным телеканала, в Вашингтоне пока не видят реальных перспектив решения конфликта дипломатическим путем.
При этом чиновники США и западных стран сообщили CNN о нарастающей обеспокоенности насчет того, что война может затянуться на годы, если Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению.
Студентам ТГУ не разрешили сдавать экзамены дистанционно из-за проблем с арендой жилья
Администрация крупнейшего в Грузии вуза готова бесплатно предоставить части студентов общежитие на один месяц. Академический совет Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили (ТГУ) принял соответствующее решение в ответ на требования учащихся о проведении экзаменов в дистанционной форме.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», на состоявшемся накануне, 3 июня, заседании совет пришел к выводу, что «финальные экзамены должны быть проведены в очном формате, поскольку это справедливая форма оценки знаний».
«Академический совет ТГУ дает администрации рекомендацию предложить бесплатное размещение в университетском общежитии (преимущественно на Лиси) в течение одного месяца студентам, которые проживают в высокогорных регионах или тем, для кого путь к экзаменационным центрам сопряжен с определенными трудностями», - приводит заявление совета грузинская служба Радио Свобода.
Академический совет также одобрил предложение администрации ТГУ об освобождении от платы за общежитие на время экзаменов тех студентов, которые сейчас проживают там.
- Протесты студентов ТГУ продолжаются уже более месяца. Они начались в конце апреля, когда после пандемии коронавируса все вузы вернулись к обычному режиму работы. Участники акций требовали сохранения гибридной формы обучения, чтобы иногородние студенты могли оставаться на «дистанционке», а проживающие в Тбилиси – учиться очно. Как поясняют учащиеся, из-за большого количества приезжих после начала войны в Украине в Тбилиси взлетели цены на недвижимость, и теперь студентам из регионов сложно найти квартиру в столице Грузии.
Гахария: Власть в Грузии не проевропейская и не пророссийская, а «пробидзиновская»
Во главе нынешней, полностью консолидированной власти в Грузии стоит Бидзина Иванишвили. Об этом заявил бывший соратник основателя «Грузинской мечты» и экс-премьер, ныне лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария.
Политик призвал не обманывать себя и осознать, что даже формальных главы правительства или лидера правящей партии сегодня быть не может, пишет SOVA.
«Мечта» сегодня не проевропейская и не пророссийская, к сожалению, она и не прогрузинская. «Мечта» – своя, она хочет иметь власть. Она пробидзиновская. Вся эта структура служит сохранению этой консолидированной власти», - сказал Гахария в эфире Palitra News.
Гварамия требует от «Рустави 2» компенсацию в 5 млн долларов
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия требует от владельцев телеканала компенсацию в размере 5 миллионов долларов за нарушение условий трудового договора. Об этом сообщил журналистам адвокат Гварамия Дмитрий Садзаглишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
По словам юриста, новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши в 2019 году освободил Гварамия с занимаемой должности, хотя срок его контракта истекал только 31 декабря 2020 года.
«Ника Гварамия был освобожден с занимаемой должности Кибаром Халваши с грубым нарушением требований этого договора, из-за чего [у Гварамия] возникло право затребовать 5 миллионов долларов», - сказал Садзаглишвили.
Адвокат пояснил, что они письменно уведомили о ситуации и своих требованиях руководство «Рустави 2» и теперь ждут ответа, от которого будут зависеть их дальнейшие шаги.
- 46-летний Ника Гварамия - один из самых ярых критиков правительства «Грузинской мечты». Он возглавлял «Рустави 2» в 2012-2019 годах. В июле 2019 года был уволен новым владельцем телеканала Кибаром Халваши после решения Европейского суда по правам человека. В настоящее время Гварамия является гендиректором оппозиционного телеканала «Мтавари», который входит в число лидеров грузинского рынка.
- Тбилисский городской суд в мае текущего года приговорил Гварамия к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями. Прокуратура обвиняла его в том, что он нанес материальный ущерб компании «Рустави 2» и действовал в ущерб интересам телекомпании, получив взамен в фактическое пользование дорогостоящий автомобиль.
«Аэрофлот» отказался от полетов на Шри-Ланку после ареста лайнера
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отказался от полетов на Шри-Ланку после того как суд в Коломбо задержал самолет перевозчика. Об этом говорится на сайте компании.
В сообщении ситуация в стране названа «неблагонадежной». Перевозчик пообещал вывезти пассажиров, находящихся на острове.
Задержание самолета Airbus A330 произошло 2 июня. Суд сделал это по требованию ирландской лизинговой компании, которой принадлежит борт. Российские перевозчики отказались возвращать часть своих самолетов владельцам после того, как их обязали сделать это западные санкции.
- На ситуацию отреагировал российский МИД. Он заявил протест послу Шри-Ланки в Москве и потребовал «урегулировать проблему».
- Российские авиакомпании отказались от многих направлений из-за санкций и из-за возможного ареста лайнеров.
Сеть отелей Marriott объявила об уходе из России
Международная гостиничная сеть Marriott объявила об уходе с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.
Причиной остановки деятельности называют санкции, которые были введены Евросоюзом, США и Великобританией в отношении России из-за вторжения в Украину. Компания заявляет, что продолжение работы в стране стало невозможным.
Сеть Marriott работала в России 25 лет. В начале марта компания объявила о том, что закрывает свой офис в Москве, а также приостанавливает инвестиции и открытие новых отелей на территории России. Такое же решение приняли сети отелей Hilton и Hyatt.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Целями военной операции он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Абхазская Служба госбезопасности возбудила дело против блогера Даура Буава
19 мая 2022 года Следственным отделом Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «государственная измена» в отношении уроженца Тварчели Даура Буава, 1994 года рождения, в настоящее время, находящегося на территории, подконтрольной официальным властям Грузии.
В информации СГБ говорится: «Предварительным следствием установлено, что в октябре 2021 года в социальной сети «Tik Tok», на странице «@tarielovich78», зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, обнаружены публикации в форме видеосюжетов, содержащие прямые и скрытые призывы к неограниченному кругу пользователей, направленные в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия. Умышленное совершение гражданином Республики Абхазия Буава Д.Т. противоправных действий, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В данных публикациях осуществляется пропаганда присоединения суверенной Республики Абхазия к Грузии в качестве автономной Республики, с закреплением правового статуса в конституции Грузии. Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия».
Как заявляют в СГБ, «14 января 2021 года по инициативе Даура Буава гражданину Абхазии Дато Хаджимба, переехавшему со своей супругой на ПМЖ в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в Тбилиси. Тем самым Буава Д.Т. пропагандировал благоприятные условия проживания для граждан РА на территории Грузии.
Примерно в начале марта 2022 года Буава Д.Т. на территории Грузии в городе Тбилиси организовал встречу и снял очередной видеоролик с гражданином Республики Абхазия Маргия Самсоном Важавичем, проживающим в городе Ткуарчал. В связи, с чем по месту проживания Буава Д.Т. и Маргия С.В. в городе Ткуарчал был проведен обыск, с целью обнаружения и изъятия возможных предметов и документов, свидетельствующих о противоправной деятельности последних, имеющих значение для уголовного дела.
Также Буава Д.Т. в 2015 году на территории Российской Федерации был объявлен в федеральный розыск по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия».
Акция протеста армянской оппозиции у правительственных дач сопровождалась столкновениями
Акция протеста оппозиции у правительственных дач в Ереване сопровождалась столкновениями, правоохранители применили спецсредство - световошумовые гранаты, а также провели задержания протестующих.
Полиция пока не сообщает информацию о том, сколько активистов задержано.
Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что у него есть информация, что задержан также его коллега, депутат Артур Саргсян. Эту информацию подтвердил депутат той же фракции Гегам Манукян. Однако в полиции об этом пока ничего не сообщают.
Неизвестно, сколько человек пострадали, но на кадрах видео видны машины скорой помощи.
Министерство здравоохранения сообщает, что вследствие инцидента в разные медицинские центры доставлены 35 граждан. В числе пострадавших есть как гражданские лица, так и сотрудники полиции. Все в настоящее время проходят обследование.
Как сообщили Радио Азатутюн в университетской больнице «Гераци», в больницу были доставлены 27 граждан, в том числе 21 полицейский, 6 гражданских лиц, из них две женщины.
Путин предложил вывезти зерно с Украины через Мариуполь, Румынию и Беларусь
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет препятствовать вывозу зерна с Украины. Он предложил сделать это через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, порты, контролируемые Украиной и по железной дороге через Румынию, Польшу и Беларусь. Фрагмент интервью транслировал канал «Россия-24».
Он заявил, что гарантирует проход украинских судов с зерном из черноморских портов Украины в случае, если Киев расчистит фарватер от мин. По его словам, Москва обещает не использовать это для наступления военных. Политик отрицает, что ситуация на продовольственном рынке ухудшилась из-за России, заявив, что негативная динамика началась еще до войны.
Россия и Украина входят в пятерку крупнейших производителей зерна в мире. После начала вторжения российской армии в Украину цены на продовольствие стали резко подниматься. Подъем цен на зерно и на топливо сказывается на цены на любой еде. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял в мае, что голодная смерть на фоне войны грозит 49 миллионам жителей 43 стран мира.
ООН призвала Россию позволить вывезти зерно из российских портов. Эта тема обсуждалась на переговорах Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Москва заявляла, что готова нарастить поставки продовольствия, если с неё будут снятые санкции, введённые из-за войны в Украине. Госдепартамент США в ответ на это указал, что санкции США разработаны так, что позволяют экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, а значит, не влияют на поставки.
Гарибашвили: ЕС очень обрадует Россию, если откажет Грузии
Евросоюз сделает ошибку, если откажется предоставить статус кандидата Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности в Братиславе (GLOBSEC). «Представим, что ЕС не предоставил нам статус кандидата, кто будет обрадован этим решением? Только Россия!», - цитирует Гарибашвили агентство «Новости-Грузия».
Он отметил, что это же касается Украины и Молдовы. «Думаю, мы должны убедить наших европейских друзей предоставить статус кандидатов всем трем странам… Сейчас исторический момент. Очередь за ЕС - он должен решить, поддерживает ли Европа своих союзников, партнеров и единомышленников в это очень полное вызовов время», - заявил глава правительства.
Гарибашвили подчеркнул, что Грузия всегда была на передовых позициях среди стран Восточного партнерства, на данный момент выполнив 45% соглашения об ассоциации и успешно продвигаясь по соглашению о свободной торговле. По его словам, статус кандидата для Грузии станет «дополнительной мотивацией и побуждением страны к продолжению реформ».
«Грузия не та страна, которая всегда просит что-то незаслуженно. Наоборот, мы содействующие… Мы, грузины и Грузия, всегда там, где это нужно Европе, где это нужно миру, международному сообществу» - сказал премьер, напомнив вклад страны в операциях в ЦАР, Ираке и Афганистане.
- Изначально власти Грузии заявляли, что заявка в ЕС будет подана в 2024 году. Но последние события это ускорили: Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, сразу вслед за Украиной. Три страны уже прошли первый этап - заполнили опросники Еврокомиссии и ждут первых оценок.
Сторонники армянской оппозиции окружили здание правительства в Ереване
Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его политики по нагорно-карабахскому вопросу, сегодня после недолгого митинга на площади Франции двинулись к зданию правительства в центре Еревана, перекрыв входы и выходы в здание, сообщает Радио Азатутюн.
По словам лидеров протестного движения, все входы и выходы в центральное здание правительства на данный момент перекрыты.
Оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян объявил на площади Франции, что они идут к зданию правительства, потому что сегодня день водораздела в плане понимания того, «кто с народом, а кто против».
Он напомнил, что депутаты от правящей партии «Гражданский договор» сегодня не явились в парламент, вследствие чего из-за отсутствия кворума не было проведено внеочередное заседание парламента.
В повестке дня заседания, инициированного двумя оппозиционными фракциями Национального собрания, «Айастан» и «Честь имею», был один вопрос – проект заявления НС в связи с армяно-азербайджанскими и армяно-турецкими отношениями.
Ишхан Сагателян заявил, что, поскольку парламентом фактически управляет исполнительный орган, то они будут предъявлять свои требования непосредственно перед зданием правительства.
Евросоюз ввел санкции против Алины Кабаевой и основателя «Яндекса»
Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании "Яндекс" Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.
В рамках шестого пакета санкций в список также были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса" Петр Акопов и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина.
Под санкции попали глава и замруководителя "новой администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – Евросоюз считает их причастными к убийствам мирных жителей в Буче.
Из юридических лиц в санкционный список включены УАЗ, КАМАЗ, "Военторг" и компания "Сухой".
В общей сложности в санкционные списки добавлены 65 физических лиц и 18 компаний.
Ранее 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
- Шестой пакет санкций обсуждался с конца апреля. Наибольшие споры вызвало нефтяное эмбарго. Венгрия активно выступала против запрета импорта трубопроводной нефти и в конце концов добилась своего. 30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учетом этого исключения для трех стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
В Южной Осетии возбудили дело по факту смерти 30-летнего Сармата Кумаритова
Следственное управление Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства.
В сообщении указано, что житель Цхинвали Сармат Кумаритов 1992 года рождения 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями».
По информации прокуратуры, прибывшая на вызов служба скорой помощи оказала медицинскую помощь Кумаритову. Он был доставлен в коматозном состоянии в приемное отделение Республиканского медцентра и прооперирован, но позже скончался, не приходя в сознание.
«Принимая во внимание, что имеется достаточно данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», –говорится в сообщении ведомства.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский президент Алан Гаглоев поручил силовым ведомствам провести все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств преступления и установлению лиц, причастных к его совершению.
Разведка США и Южной Кореи: КНДР готовит очередное ядерное испытание
Разведка США и Южной Кореи обнаружила, что Северная Корея оборудует свой северо-восточный полигон для очередного ядерного испытания. США, Южная Корея и Япония "готовятся к возможным непредвиденным обстоятельствам". Об этом сообщил специальный представитель США по Северной Корее Сун Ким на трёхсторонней встрече с коллегами в Сеуле.
"По данным США, КНДР на своём полигоне Пунгери готовится провести седьмое ядерное испытание. Эти сведения согласуются с недавними публичными сообщениями КНДР", — заявил Сун Ким.
В 2022 году Северная Корея провела семнадцать ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты. Эта волна испытаний и возможная подготовка к ядерным взрывам, по мнению другого участника встречи, представителя Японии Фунакоши Такехиро, подчёркивают необходимость более решительного международного реагирования.
В то время как в Сеуле обсуждают северокорейские ядерные испытания, в Женеве проходит международная Конференция по разоружению. В четверг её председателем стал посол Северной Кореи. Хан Тхэ Сон занял этот пост согласно алфавитной очерёдности.
"КНДР по-прежнему содействует разоружению и миру во всём мире и придаёт большое значение работе конференции", — заявил Хан Тхэ Сон. Десятки неправительственных организаций призывали страны покинуть конференцию в знак протеста, однако многие государства предпочли направить туда дипломатов более низкого уровня. США, страны Евросоюза, Южная Корея и ряд других воспользовались случаем ещё раз осудить КНДР за нарушения международного права.
"Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены безрассудными действиями КНДР, которые подрывают саму ценность Конференции по разоружению", — заявила посол Австралии Аманда Горли, выступая от имени группы стран. Хан Тхэ Сон ответил, что принял её заявление к сведению.
- В конце мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. На следующий день после запуска на заседании Совета Безопасности ООН США предложили резолюцию о введении дополнительных санкций против КНДР. Россия и Китай наложили на неё вето.
- За последние 16 лет Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал санкции, чтобы прекратить финансирование северокорейских программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. В последний раз международные санкции против Пхеньяна расширяли в 2017 году.
Госдеп: РПЦ скрыто поддерживает амбиции церквей в Абхазии и Южной Осетии
Государственный департамент США опубликовал отчет о свободе религии за 2021 год, в котором говорится и о Грузии.
В документе, в частности, сказано, что «законы и политика наделяют Грузинскую православную церковь уникальными привилегиями», а «особую роль» церкви в истории страны учитывает Конституция Грузии.
Часть доклада посвящена ситуации в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
«Религиозные лидеры вновь заявляли, что в оккупированных Россией регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, которые остаются вне административного контроля центральных властей, де-факто власти ограничили некоторые религиозные группы. Оба региона продолжали запрет «Свидетелей Иеговы», однако аналитический центр института изучения демократии (DRI) сообщал, что «Свидетели Иеговы» и «пятидесятники» могли свободно собираться в Ахалгори, Южной Осетии», – сказано в документе.
В Госдепе указывают и на роль Русской православной церкви.
«Как Грузинская православная церковь, так и Русская православная церковь, признают церкви в обоих регионах принадлежащими Грузинской православной церкви. Но в Грузинской православной церкви заявили, что де-факто власти Южной Осетии осуществляли давление на церкви, чтобы они присоединились к Русской православной церкви, а в Абхазии некоторые лидеры поддерживали провозглашение автокефалии. Источники говорят, что Русская православная церковь скрыто поддерживала амбиции провозглашения в обоих регионах автокефалии церквей, не требуя от Грузинской православной церкви признать их автокефалию», – сказано в докладе.
Выдержки из отчета публикует агентство «Новости-Грузия». В документе также говорится о том, что во время полного локдауна из-за коронавируса только у церкви были льготы на массовые собрания. Госдепартамент также указывает: документы о тайных записях, опубликованные в интернете в сентябре, вызвали подозрения, что госбезопасность контролирует деятельность религиозных групп.
Европарламент внес в повестку резолюцию о ситуации со СМИ в Грузии
Европарламент внес в повестку дня пленарной сессии на будущей неделе вопрос о нарушении прав СМИ в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Резолюция «Нарушения свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии» выносится на обсуждение 8 июня, голосование по ней состоится на следующий день.
Грузинские СМИ отмечают, что страна в эти дни ждет ответ Еврокомиссии на заявку о вступлении в ЕС. Европарламент не является органом, принимающим решения по данному вопросу, но его оценки являются важными для общего отношения к Грузии в ЕС.
Александру Невзорову и его жене дали гражданство Украины
Журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщил в телеграме советник главы украиснкого МВД Антон Геращенко.
По его словам, гражданство Невзорову и его жене было предоставлено "за выдающиеся заслуги перед страной". "Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации", — написал Геращенко.
Сам Невзоров написал в своём телеграм-канале: "Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место".
Украинские законы в общем случае запрещают иметь гражданство Украины одновременно с гражданством другой страны.
С началом войны России в Украине Невзоров часто и очень жёстко высказывается о российском руководстве, принявшем решение о вторжении в соседнюю страну.
Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление.
В апреле Минюст России внёс Невзорова в список "СМИ-иностранных агентов".
В Молдове запретили транслировать новости из России
В четверг, 2 июня, парламент Республики Молдова принял закон о безопасности информационного пространства, направленный на борьбу с дезинформацией. Согласно документу, медиа больше не смогут распространять новости и аналитику из ряда стран, в том числе — из России. Об этом сообщает "Телерадио-Молдова".
Принятый закон запрещает поставщикам и распространителям медиауслуг транслировать "теле- и радиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания" из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Согласно закону, в эфире можно оставить фильмы, музыку и развлекательные передачи, не имеющие милитаристского подтекста.
Кроме того, молдавским медиа запретили распространять программы любой страны происхождения, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления или разжигают ненависть. За нарушение закона грозит штраф до ста тысяч молдавских леев (более трёхсот тысяч рублей).
- В 2018 году в Молдове уже принимали аналогичный закон, однако в 2020 году его отменили. После вторжения России в Украину власти Молдовы вновь запретили ретрансляцию ряда программ на время введённого чрезвычайного положения. Теперь заперт закреплён законодательно.
- Россия присоединилась к Европейской конвенции о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала её. Помимо России документ не ратифицировала Беларусь.
Россиянина, осужденного в Грузии, могут передать в РФ для отбывания наказания
Санкт-Петербургский городской суд санкционировал передачу для отбывания наказания в РФ гражданина России, осужденного в Грузии по делу о наркотиках. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
В феврале 2019 года Тбилисский городской суд признал россиянина Сергея Зазовского виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном и особо крупном размерах, попытке незаконного сбыта в крупном и особо крупном размере.
Мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы в учреждении исполнения наказаний закрытого типа.
Как следует из материалов дела, рассмотренных судом Тбилиси, Зазовский при неустановленных обстоятельствах приобрел различные наркотики - часть запрещенных веществ он хранил, а часть расфасовал в пакеты, намереваясь впоследствии продать, и закопал в 147 местах на территории, прилегающей к Тбилисскому морю и Дендрологическому парку.
Рассмотрев представление ФСИН России о передаче Зазовского для отбывания наказания в РФ, Санкт-Петербургский городской суд пришел к выводу, что правовых оснований для отказа в удовлетворении представления нет.
«Суд постановил признать и исполнять на территории РФ приговор Тбилисского городского суда Грузии. Зазовскому определено к отбытию вместо 20 лет 17 лет, на территории РФ - 12 лет 11 месяцев 21 день в исправительной колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба.
При этом Зазовскому в Грузии назначено дополнительное наказание (исчисляется после отбытия основного): он лишен прав заниматься некоторыми видами деятельности, водить автомобиль, изготавливать, приобретать, хранить и носить оружие, а также пассивного права на выборы в течение определенных сроков, говорится в сообщении. Российский суд дополнительное наказание исключил. Из сообщения следует, что это связано с переквалификацией действий Зазовского с УК Грузии по УК РФ.
Решение российского суда автоматически не означает, что Зазовского передадут для отбывания наказания в РФ. Согласно грузинскому законодательству, решение об этом должен принять министр юстиции Грузии.
Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России
Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Евросоюз принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны ЕС, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России.
Новые ограничения также предполагают отключение от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и белорусского Банка развития.
В Евросоюзе будет приостановлено вещание трех российских государственных телеканалов: "РТР-Планета", "Россия-24" и "ТВ Центр". В сообщении Совета Европы говорится, что российское правительство использует эти телеканалы для распространения дезинформации о вторжении в Украину.
Также ЕС расширил список лиц и организаций, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия.
Шестой пакет санкций запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также предоставление облачных сервисов.
Кроме того, Евросоюз расширил санкционный список физических и юридических лиц. В него попали люди, ответственные за военные преступления, бизнесмены, чиновники и члены их семей, а также компании, задействованные в сфере обороны. Санкционный список будет обнародован позже.
Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, ожидается, что это произойдет до конца дня.
WP: Китай ищет способы помочь России, но опасается санкций
Председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, однако сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух анонимных чиновников в Китае и в США.
С начала войны Россия уже неоднократно обращалась к Китаю с просьбами об экономической поддержке – в том числе финансовой и технологической, но Пекин боится американских санкций и подобные разговоры его раздражают, пишет газета.
По данным издания, российские дипломаты как минимум дважды просили Китай о новых формах экономической поддержки и указывали на торговые обязательства, принятые Китаем до 24 февраля. Один из китайских чиновников, знакомый с ходом этих переговоров, охарактеризовал их как "напряженные". " Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать и наше собственное положение в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в наилучших интересах китайского народа," – цитирует газета источника в Пекине.
При этом на дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, возлагая вину за конфликт на США и на НАТО, санкции называет "незаконными", в Совете Безопасности ООН воздерживается при голосовании за резолюции, против которых выступает Россия.
Однако в Москве, как отмечает The Washington Post, такую поддержку считают недостаточной.
Один из собеседников издания также рассказал, что война в Украине затянулась дольше, чем ожидал Китай, и в Пекине дали понять Москве, что прекращение боев "даст больше свободы для противодействия санкциям и развития деловых связей".
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС, США, Великобритания и другие развитые страны ввели санкции в отношении России, которые затронули целые сектора экономики. На страны не соблюдающие запрет могут быть наложены вторичные санкции: в частности, им могут ограничить продажу технологий или оборудования.
В 2021 году товарооборот Китая с Россией составил примерно 150 миллиардов долларов, с США – 755 миллиардов, а со странами ЕС – почти 600 миллиардов.
В югоосетинском КГБ опровергли связь Алана Гаглоева со спецслужбами Грузии и США
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетии отреагировал на высказывания российского политолога Сергея Карнаухова, заявившего в эфире «Соловьев LIVE», что новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев «стоит на интересах Грузии и США».
«Cпециалисты КГБ Южной Осетии обратили внимание на сюжет в сети, в котором российский политолог Сергей Карнаухов, анализируя происходящие в Южной Осетии внутриполитические события, заявил о якобы возможной причастности вновь избранного президента республики Алана Гаглоева к деятельности, лоббирующей интересы Грузии и США на Южном Кавказе.
В этом контексте комитет госбезопасности отмечает, что данное высказывание не только не соответствует действительности, но и идет вразрез с союзническими отношениями между Южной Осетией и Россией, а также усилиями двух стран по формированию общего контура безопасности», – сказано в заявлении югоосетинского ведомства.
В КГБ говорят, что не располагают какой-либо информацией «о контактах и связях Алана Гаглоева с грузинскими и иностранными спецслужбами».
«В соответствии с действующим законодательством, все кандидаты в президенты проходят специальную проверку, которая исключает проникновение на высшую государственную должность человека, в биографии которого могут быть признаки противоправной и антигосударственной деятельности», – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что Алан Гаглоев начинал свою деятельность в югоосетинских органах безопасности, является старшим офицером запаса КГБ, а также «активным участником боевых действий в августе 2008 года по отражению грузинской агрессии, во время которой семья действующего президента понесла тяжелые потери».
«Учитывая тесное взаимодействие КГБ Южной Осетии с ФСБ России по линии межведомственных межгосударственных отношений, нами по данному факту направлен официальный запрос, содержащий просьбу разъяснить обозначенную ситуацию», – добавили в ведомстве.
- Лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева во втором туре президентских выборов поддержали 16 134 избирателя (56.09%), экс-президента Анатолия Бибилова – 11 767 человек (40,90%). Инаугурация Гаглоева прошла в Цхинвали 24 мая.
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