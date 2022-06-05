В Алазанской долине откроются курсы для мастеров квеври

Профессиональные курсы для подготовки мастеров изготовления вина в квеври - древнем грузинском сосуде для выдержки вина, откроются в этом году в Напареули, в Алазанской долине. Идея принадлежит братьям-виноделам Георгию и Геле Гамткицулашвили, основателям компании Twins Wine House, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на BM.ge.

В прошлом году они уже создали ассоциацию гончаров, идея которой заключается в том, чтобы опытные мастера делились опытом с новым поколением. Именно технология хранения вин в квеври - гигантских глиняных кувшинах, закопанных в землю, позволяет получать модное сегодня в Европе «оранжевое вино». А в Грузии такое вино пили веками.

Грузинский традиционный метод хранения вина в глиняном кувшине квеври с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Самый древний квеври, найденный на территории Грузии, датируется VI тысячелетием до н.э.

Квеври бывают разных размеров - от обычного кувшинного до громадных, на несколько тысяч литров. Использованием квеври особо больших размеров отличается Кахетия, где можно встретить квеври до 6-8 тысяч литров. С прошлого года квеври получил статус объекта охраняемого географического указания, а Минсельхоз разработал пакет стандартов.

Под будущую «школу квеври» братья выделили помещения на своей ферме и обратились за финансовой поддержкой к Агентству международного развития США (USAID). Программа шестинедельных курсов сейчас проходит авторизацию, обучаться одновременно смогут 15 человек. На курсах будет изучаться история традиционного грузинского виноделия, секреты ухода за квеври и технология приготовления вин по старинному способу.