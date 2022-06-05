Бека Гвиниашвили принес Грузии третье золото Тбилисского Большого Шлема

Страны Запада начали соглашаться с идеей Анкары о необходимости реформировать Совбез ООН. Об этом на съезде правящей Партии Турции заявил президент Реджеп Эрдоган.



Турецкий лидер вновь подчеркнул, что Финляндии и Швеции придется удовлетворить требование Турции, если они хотят вступить в НАТО. Анкара обвиняет эти скандинавские страны в лояльном отношении к Рабочей партии Курдистана. В Турции она признана террористической.



Эрдоган также назвал паникой происходящее в Европе из-за российско-украинской войны. «Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается», - сказал президент. Он напомнил, что Турция уже 11 лет справляется с нелегальной миграцией из Сирии.

Ранее Эрдоган заявил о готовности к проведению военной операции на севере Сирии против отрядов народной самообороны Сирии (ОНС), которые Анкара считает террористической организацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Турцию от новой военной операции и призвал ее придерживаться линии прекращения огня, установленной в 2019 году.

Анкара с 2016 года провела четыре военные операции в Сирии и контролирует часть северного региона страны. Турция планирует оттеснить группировки ОНС и разместить в 30-километровой буферной зоне беженцев из Сирии.