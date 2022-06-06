«Дождь» планирует вещать из студий в Латвии, Нидерландах, Франции и Грузии

Телеканал «Дождь», получивший лицензию на вещание в Латвии, планирует вещать из студий в нескольких странах. Среди них – Грузия. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«9 июня мы начать вещание не сможем, но это произойдет вскоре, когда мы будем готовы. У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий – в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились, и, надеемся, вы – тоже. Все подробности скоро!» – написал Дзядко в своем Facebook–аккаунте.

В начале марта «Дождь» был вынужден прекратить вещание из-за так называемого закона о фейках. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, продолжение работы канала в России грозило бы журналистам преследованием за любые публикации, не соответствующие позиции Кремля. Многие сотрудники «Дождя» покинули Россию, часть из них ведут собственные Youtube-каналы.

Из Тбилиси, в частности, ведут стримы Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе и Анна Монгайт.