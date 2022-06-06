Между «знатоками» и «Аллой Борисовной» 

Никогда, даже в мирное время не смотрел российские телеканалы – они всегда, по крайней мере, после 90-х годов, вызывали исключительно чувство отвращения. Отполированная, высокопрофессиональная и бездушная машина по выбиванию остатков извилин из мозгов.

Мастерство на службе у абсолютного зла – вот что такое российские телеканалы… И даже там, где нет напрямую политики – она всегда есть. Например, в их эфире очень часто транслируются разного рода теории заговора, одна другой безумнее, и иногда это вообще не касается политики. Ну например, утонул «Титаник». Версия первая – на самом деле он не утонул, версия вторая – на самом деле – это не «Титаник».

Это только со стороны выглядит, как безобидное соревнование психов – кто окажется больше психом, но на самом деле и тут – четкий и вполне прагматичный замысел. Как убедить человека в том, что поганые империалисты вынашивают черные замыслы по поводу нашей светлой державы, хотят отобрать у нас территории, настраивают против нас соседей, а Мадлен Олбрайт и вовсе прямо сказала, что у нас слишком много богатств для одной страны?

А вот так – путем многолетней дрессировки выработать в людях определенный тип мышления, особенностью которого является предрасположенность к теориям заговоров: если человека убедить в том, что «Титаник» на самом деле не утонул, а миром правят рептилии, то он легко поверит и в то, что американцы управляют украинцами для того, чтобы их руками сжить со света великую и гуманнейшую из стран.

Не смотрел эти мерзкие каналы до войны, не было причин смотреть их и сейчас. Но почему-то именно сейчас вдруг захотелось посмотреть – ну, как они там у себя, в особом, своем, суверенном, психопатическом мире? Как они поживают, и как на цвете их окаменелых лиц отражается тот факт, что их страна ведет войну на уничтожение целого этноса?

Причем не собирался смотреть пропагандистские программы и новости – с ним понятно, их служба и опасна, и трудна, и со стороны очень даже хорошо видна. А что с остальными – с безобидными развлекательными, научно-познавательными, детскими, спортивными программами? Все ли у них хорошо? Может быть, их совесть беспокоит, или призраки семей, уничтоженных в Украине спать не дают?

Итак, вот оно, гнездо путино-фашистского разврата, Первый канал, который часто по привычке называют ОРТ, хотя он уже давно никакое не ОРТ.

Что ж, превозмогаем чувство омерзения – надо Вася, это твоя работа. Отнесись к этому, примерно, как сотрудник санэпидемстанции относится к своему пребыванию в помещении с крысами или тараканами. Итак, нажимаем мерзкую кнопочку – и вот оно, лучше не придумаешь. «Что, где, когда?», очередной сезон.

Блестящие интеллектуалы, элита страны, не какое-нибудь безмозглое быдло, пасущееся на бескрайних российских просторах, и мыслящее лозунгами телепропаганды. Не какой-нибудь Соловьев, бранящийся нецензурными словами в прямом эфире. Нет, это совсем другая публика – они все понимают, не могут не понимать, они слишком умны для того, что принимать пропагандистский вздор всерьез.

И вот, сидят они в студии. С веселыми лицами, как будто все в порядке, как будто все, как надо. Урааа, 5-3 в пользу знатоков, а теперь господин Поташов, крутите барабан!!!

Все нормально. Где, вы говорите, целые семьи похоронены под руинами? В Мариуполе? А, ну этот так далеко от нас. Нет-нет, мы ни в коем случае не верим в то, что украинцы фашисты, мы просто занимаемся своими делами – в политику не вмешиваемся, никаких заявлений в пользу войны, пардон, спецоперации, не делаем… Телевидение – вне политики. Спорт вне политики. Искусство вне политики.

Чувство омерзения нарастает как девятый вал – эти ботаники не понимают, или скорее всего не хотят понимать, что в море крови, которая сейчас льется в Украине, есть и их маленькая частичка. Все эти друзи-поташово-козловы – им не отмыться вовек. Это рабочему и крестьянке откуда-нибудь из Кемеровской области простят, а вам нет. И когда в России, рано или поздно, начнется денацификация, вы, с вашими изысканными манерами и интеллектуальными речами, займете свои места если не в первом ряду скамьи подсудимых, то уж совершенно точно во втором.

Не могу не сказать и насчет противоположного примера. Как известно, многие российские знаменитости в знак протеста против войны покинули Россию. В большинстве случаев это было ожидаемо – вряд ли кто-то удивился такому поступку со стороны Земфиры или Гребенщикова – они всегда плыли против течения и встать на службе мирового зла никак не могли.

Но вот кто меня искренне поразил, и не скрою, восхитил – это Пугачева с Галкиным… Всегда очень плохо относился к этой паре, а Пугачеву считал абсолютным злом постсоветской российской сцены, которая опутала ее своими невидимыми сетями и не дает ей развиваться. Никогда не называл ее даже Пугачевой – всегда исключительно Пугачихой.

И надо же было такому случиться, что эта самая Пугачиха оказалась смелее большого количества мужчин с регалиями и положением в обществе. Причем она и Галкин могли бы уехать от предстоящих бытовых неудобств, сидеть себе тихо, не светиться, переждать волну, а потом вернуться. Но нет… Галкин не скрывает своей позиции, выступает против войны в Украине, и тем самым отрезает себе путь к отступлению.

Чудны дела свои господи. Никогда бы не подумал, что доживу до такой жизни, что зауважаю Пугачеву – прямо так и тянет назвать ее не Пугачихой, а Аллой Борисовной.

Не верьте никому, что выбора нет. Выбор есть у всех и всегда. Оставаться на экране помойной ямы, причастной к геноциду, оставаться пусть даже вне политики – это выбор. И придет время, когда поганым знатокам придется за это отвечать.

В 30-40-е годы в Германии жил и работал выдающийся дирижер Вильгельм Фуртвенглер. Он не поддерживал нацистов, не был членом НСДАП, не делал никаких политических заявлений, ни во что не вмешивался. Сами понимаете, искусство вне политики. Ну разве что играл на праздниках нацистов, был ими обласкан и принят в их общество – «О, привет друг Вилли, как поживаешь?», «Да все нормально, друг Адольф, сам как?».

После войны его долго таскали по судам и комиссиям по денацификации, и он чуть было не угодил под Нюрнберг, но его спасло одно-единственное – в конце 1944 года он сбежал в Швейцарию. Так один правильный поступок отмывает грехи прошлого. Однажды оказавшись на правильной стороне, Пугачиха превращается в Аллу Борисовну.

Запомните это, господин Друзь…

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