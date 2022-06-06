Кто вы, Даур Буава?

В минувшую пятницу пресс-служба СГБ Абхазии распространила сообщение об уголовном деле в отношении 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которое было пересказано затем в СМИ и вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе.

В сообщении говорится, что 19 мая 2022 года Следственным отделом Службы государственной безопасности Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 273 УК РА (государственная измена) в отношении гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича 19.12.1994 г.р., уроженца города Ткуарчал, в настоящее время находящегося на территории Грузии. Предварительным следствием установлено, что в октябре 2021 года в социальной сети «TikTok», на странице «@tarielovich78», зарегистрированной на имя гражданина Республики Абхазия Буава Даура Тариэловича, обнаружены публикации в форме видеосюжетов, содержащие прямые и скрытые призывы к неограниченному кругу пользователей, направленные в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия. Умышленное совершение гражданином Республики Абхазия Буава Д.Т. противоправных действий, с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В данных публикациях осуществляется пропаганда присоединения суверенной Республики Абхазия к Грузии в качестве автономной республики, с закреплением правового статуса в конституции Грузии».

Далее пресс-служба СГБ информировала: «Автор видеосюжетов, находясь на территории Грузии, в проводимой пропаганде выделяет будущие положительные аспекты присоединения Республики Абхазия к Грузии, тем самым оказывает иностранному государству помощь в проведении враждебной деятельности, с посягательством на суверенитет и безопасность Республики Абхазия. 14.12.2021г. по инициативе Буава Д.Т. гражданину Республики Абхазии Хаджимба Дато Мириановичу 1995 г.р., переехавшего со своей супругой на ПМЖ в Грузию, по госпрограмме была выделена квартира в г. Тбилиси. Тем самым Буава Д.Т. пропагандировал благоприятные условия проживания для граждан РА на территории Грузии. Примерно в начале марта 2022 года Буава Д.Т. на территории Грузии в городе Тбилиси организовал встречу и снял очередной видеоролик с гражданином Республики Абхазия Маргия Самсоном Важавичем, проживающим в городе Ткуарчал. В связи с чем по месту проживания Буава Д.Т. и Маргия С.В. в городе Ткуарчал был проведен обыск с целью обнаружения и изъятия возможных предметов и документов, свидетельствующих о противоправной деятельности последних, имеющих значение для уголовного дела. Также Буава Д.Т. в 2015 году на территории Российской Федерации был объявлен в федеральный розыск по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия».

Тут же кто-то выложил и упомянутые в сообщении видеоролики, появившиеся в Сети осенью прошлого года, анонсированные в текстовой подводке так: ««О войне здесь не думают» – абхазский TikTok-блогер Даур около месяца путешествует по Грузии и снимает видео вместе с другом Шмаги. Они агитируют за грузино-абхазскую дружбу».

Среди откликов, посыпавшихся на эту информацию в абхазском сегменте «Фейсбука», можно выделить больше десятка тех, чьи авторы, не сговариваясь, писали примерно одно и тоже, зачастую дословно повторяясь: «Давно надо было это сделать»; «Наконец-то!», «Проснулись, молодцы!» и так далее. Отношение к Дауру Буава у абхазских пользователей было категорически негативным:

«Тот, кто продал свою Родину, тот и душу дьяволу отдаст»;

«Натворил дел и решил скрыться во вражеской территории… Мало того, еще и способствовать начал им всячески то ли в «примирении», то ли в «Мы скоро вернемся домой»!!! Всем, кто живет двойной жизнью, хочу сказать: СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА!».

Разумеется, очень быстро появились и комментарии грузинских пользователей. Впрочем, первый попавшийся мне работал объективно как раз против призывов Буава к дружбе, ибо его автор обращался к абхазам обильно используя ненормативную лексику и проклятия. Если коротко, то в отредактированном виде его комментарий можно свести к следующему: «30 лет прошло, а вы так ничего и не поняли… сами прибежите, немного осталось, совсем чуть-чуть».

Но дискуссия сторон по существа дела все же возникла. Вот мнения представителей грузинской стороны:

«Этот парень – честный и благородный человек. Он призывает к дружбе и миру. А кому это не нравится, он враг и грузинам, и абхазам»;

«Ребята – молодцы, подавайте пример другим, удачи вам!»;

«Молодцы ребята! Пора покончить с враждой ради будущих поколений»;

«Первая ласточка. Есть надежда, что за ним последуют»;

«Молодец, правильно все делаешь».

А вот что писали с абхазской стороны:

«Грузины часто говорят о том, что абхазы и грузины должны помириться. А кто против? Любой здравомыслящий человек желает жить в мире с соседом! Только тут есть нюанс! Поссорившиеся, когда мирятся, протягивают друг другу руки как равноправные и после общаются друг с другом как равные, с уважением. Это и называется «помирились»! Но вы хотите, чтобы абхазы пришли к вам с повиновением. Ваше лицемерие зашкаливает!»;

«Да пожалуйста, давайте дружить! Только признайте Абхазию, заключите мирный договор с Абхазией, перестаньте кричать «Абхазия – это Грузия». Слабо? Ни один грузин за 30 лет не сказал: «Абхазия – это не Грузия». Ни один».

«Эхо Кавказа» поинтересовалось сегодня мнением о данном деле у троих известных в Абхазии общественно-политических деятелей. И хотя в целом отношение к нему у них было единым, каждый обратил внимание на разные аспекты ситуации. Так, Герой Абхазии Аслан Кобахия сказал:

«СГБ давно надо было такие уголовные дела возбуждать. К большому сожалению, праздно болтающиеся в Грузии наши граждане – это не первый случай. Но если СГБ начала возбуждать дела по таким проходимцам, я только приветствую такую СГБ. Потому что нам надо уметь оберегать интересы собственного государства. Рано или поздно надо его взять и посадить. И вообще сажать надо таких людей, которые праздно болтаются в Грузии и начинают там чушь всякую говорить, которая не приемлема абхазскому обществу. Непонятные какие-то люди…Вот кто такой Буава, и что он из себя представляет, чтобы от имени абхазов что-то говорить? И никто от имени Абхазии не имеет права говорить, кроме представителей органов власти. Это моя позиция все тридцать лет».

Нугзар Агрба, уроженец города Ткуарчала, попытался понять, что привело Буава к тому, за что его сегодня привлекают в Абхазии к ответственности:

«Я думаю, что молодой человек не совсем сознательный, не совсем такой, наверное, как бы тебе сказать, стойкий парень оказался. А, может, его просто подкупили. Я его не знаю, семью его тоже не знаю».

Потом мы остановились на двух комментариях о нем абхазских интернет-пользователей. Один из них написал:

«Этот парень жил в России, продавал наркотики. Когда полиция там села ему на хвост, спрятался у бабушки в Абхазии, пару месяцев побыл и перебрался в Грузию».

Другой: «Посмотрел ролики этого парня. Как я понял, он умудрился пробить квартиру в Тбилиси молодой абхазской семье. Еще какой-то ролик был, где показали другую абхазскую семью, которым тоже квартиру выделили. Если я правильно понял, они на лечение ездили. Политика мягкой силы».

Агрба высказал мнение:

«Да, не такой наивный, простачок-дурачок. Он и себе в угоду делает, и в угоду той политике, которую проводит Грузия. Буава для меня – личность не серьезная. Вообще не стоит он того, чтобы обращать на него большое внимание. Но считаю, что СГБ правильно сделала, что возбудила против него дело. По крайней мере, не будет рыпаться».

Блогер Тенгиз Джопуа сказал:

«Состав преступления в его действиях присутствует. Потому что есть четко и ясно сформулированная позиция руководства нашей страны, поддержанная нашим народом. И каждый гражданин страны должен ее придерживаться. Тем более по такому важному, судьбоносному вопросу для нашего народа. Буава должен был это понимать. То, что возбуждено это дело, правильно. Ну, а вот когда будет суд, он уже будет разбираться в степени его вины. А то, что в его действиях есть признаки состава преступления, это однозначно, на мой взгляд. Я считаю, что у нас, к сожалению, сложилась такая практика, что многие ездят туда, общаются с официальными лицами, которые там работают. У нас вообще в этом отношении очень плохая работа органов государственной безопасности. Служба госбезопасности, вместо того чтобы бегать внутри страны за людьми, которые имеют собственное мнение, лучше бы занималась такими вопросами. Вот такая моя позиция».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия