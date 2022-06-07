Сухумская старина, запечатленная акварелью

Презентация проекта и выставки «Мой прекрасный Сухум» состоялась на культурной площадке «Гума» 5 июня. Зрителям представилась возможность увидеть тонкие акварельные работы в исполнении художницы Ольги Дружининой, а еще приобрести открытки с репродукциями рисунков, чтобы отправить их друзьям в разных уголках планеты. «Мой прекрасный Сухум» начался несколько лет назад с одноименного хештега в Инстаграме, который объединил большое количество фотографий с завораживающими видами столицы Абхазии. Автор этой задумки – нынешний куратор культурной площадки «Гума» Щарида Тужба. Познакомившись с художницей Ольгой Дружининой, она решила продолжить делиться красотами любимого ими Сухума вместе. Щарида Тужба рассказывает:

«Я всегда хотела иметь возможность поделиться с друзьями и с гостями нашими главными достопримечательностями путем красивых открыток. Эта идея была у меня давно и потом я познакомилась с художницей, которая рисовала акварелью и писала Сухум. И мы с ней сделали акцент на историко-культурном наследии, совместно выбрали объекты, которые она нарисовала, и по ним я сделала открытки, которые напечатаны на качественной акварельной дизайнерской бумаге, что позволяет человеку не просто любоваться открыткой, а повесить ее в рамочку на стену, как маленькую картину с видом на Сухум. И еще такой важный момент: мы совместно с абхазской почтой решили, что у нас будет пункт отправления, который будет собирать письма и открытки и в неделю раз будет отправлять их по всему миру».

Ольга Дружинина выросла на Северном Кавказе и с детства увлекалась рисованием. Окончив Северо-Кавказский федеральный университет по специальности графический дизайн, она несколько лет работала по специальности, а потом основательно увлеклась живописью. Ольга живет уже два года в Абхазии и все это время ее творческое внимание сосредоточено на акварели.

Для проекта «Мой прекрасный Сухум» Ольга Дружинина за полгода создала 37 акварелей, изображающих самые изысканные здания города и их детали. Репродукции этих работ легли в основу открыток, а сами рисунки можно увидеть на выставке на культурной площадке «Гума» до 12 июня. В своих акварелях, пытаясь изобразить Сухум не так, как это делают другие, а максимально подробным и душевным, художница большое внимание уделила архитектурным деталям:

«Мы старались запечатлеть не только достопримечательности, которые и так всем известны (здание администрации с часами, особняк Чачба-Шервашидзе или Вилла Аллоизи), но и детали, которые на глазах у всех, но которые никто не видит. Например, это ручка аптеки Френкеля в стиле модерн. Окно детского сада, который находится здесь поблизости. Фонарь у замка принца Ольденбурнского в Гагре: он практически весь зарос, но я его увидела и подумала, что это надо всем показать. Фонарь, который находится возле виллы Даля напротив колоннады на смотровой площадке, он настолько старинный и весь поглощен проводами современности, что мне показалось это отличной метафорой тому, как XXI-й век поглощает историю XIX-ого. Я хотела показать именно то, что старый Сухум все еще есть, его еще можно увидеть в каких-то мелочах и его нужно сохранить. То есть люди понимают, что-то еще осталось старинное, может быть, даже еще ценят это, но ничего не делают и, возможно, нужно все-таки больше показывать людям, чтобы оно не пропало навсегда». Переехав в Сухум, Ольга Дружинина сосредоточилась на акварели. По мнению художницы, ни одна другая краска не способна создать такой же эффект воздушности, при этом акварель не проста в работе:

«Акварель – это очень капризный и сложный материал, потому что он не прощает ошибок. Это значит, что бумага имеет многослойную текстуру и как только краска попадает на бумагу, краска сразу уходит под слой и все, ты ее не смоешь. То есть лишняя капелька, лишняя черточка, не тот мазочек и работу можно спокойно рвать, даже если она прописана 8-10 часов. Работу «Колоннада на центральной набережной» я переписывала четыре раза, потому что не тот цвет, не та тень, не тот оттенок, не та композиция. Вроде нарисовал рисунок, все получилось, а раскрасил и думаешь: «Не то…». И заново. Переписать невозможно, потому что краска уходит под слой и получается, что микро-миллиметровая многослойность не позволяет сделать что-то другое поверх. Чтобы написать картину акварелью детально, с переходами и многоуровневыми эффектами, должна быть очень качественная бумага. Я использую французскую бумагу Arches, она состоит полностью из хлопка. Акварельные пигменты должны быть не просто зеленые или красные, а чтобы в их составах был тот пигмент, который при смешении с другим цветом выдаст мне нужный фиолетовый или синий и чтобы совмещаясь с оранжевым он выдал не зеленый, а голубой, например. У меня в приоритете в палитре американская краска Daniel Smith, состоящая из минеральных камней, а еще нидерландские краски Rembrandt Royal Talens и van Gogh. Я стараюсь не использовать Невскую палитру, потому что, к сожалению, пигменты не всегда дают тот эффект, который мне нужен». Выставка «Мой прекрасный Сухум» открыта для посетителей до 12 июня. А почтовый ящик, куда можно опустить открытки с репродукциями акварелей Ольги Дружининой, останется на Гуме надолго, чтобы у жителей города всегда была возможность побаловать близких людей весточкой из Сухума.