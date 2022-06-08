Грузия после удара стихии и в ожидании нового 

Сагурамо, Гори, Тбилиси – населенные пункты, наиболее пострадавшие от стихии. Накануне сильный град и ливень вызвали затопление разных зданий, из-за чего в некоторых районах столицы практически на сутки была приостановлена подача питьевой воды. Жители же других сел и городов до сих пор подсчитывают ущерб, нанесенный им стихией.

Перед магазином одежды, принадлежащем жителю Сагурамо Нугзару Удилашвили, – целая гора уничтоженного товара. С утра он, вместе с родными и близкими, выносит из помещения то, что стало мусором буквально за несколько часов из-за разбушевавшейся здесь стихии. Такого сильного града и ливня в Сагурамо Нугзар Удилашвили не видел за всю свою жизнь, утверждает он:

«Очень большой ущерб, вот затопило целый магазин, все товары уничтожены. Да и дом мой залило, вода стоит в полтора метра глубиной, войти не можем. Не знаю даже, что делать. Дождь и град без остановки шли около часа. Даже мой автомобиль уничтожен, гараж начало затапливать, я завел машину, отъехал немного, но она сразу заглохла».

Магазины, пекарни, подвалы и даже первые этажи жилых домов и других зданий местные жители пытаются расчистить до сих пор. Не стоит ждать и урожая от поврежденных здесь градом и ливнем разных культур, жалуется местная жительница Майя Сохашвили:

«Поток снес ворота во двор. Не знаю, не могу припомнить ничего подобного. Ужасная стихия была – град, ветер, а потом хлынул сильный ливень, большой поток воды был, раньше такого никогда не было. Все уничтожено – двор, деревья, фрукты, все испорчено».

Сообщение о надвигающейся стихии в разные муниципальные службы Национальное агентство окружающей среды Грузии направило еще в понедельник. Обычно в такой ситуации для минимизации ущерба местные власти мобилизуют спасателей и спецтехнику, но на этот раз, выполнить задачу без каких-либо последствий не представлялось возможным. «Никакая дренажная система не справилась бы с этим», – заявили сегодня в мэрии Мцхета. Впрочем, техника продолжит работу до полного устранения последствий, пообещал градоначальник Дмитрий Зурабишвили:

«Работаем над расчисткой дорог, поскольку из-за обильных осадков они были сильно загрязнены и находятся в плохом состоянии. Исправляем все. Кроме того, специальная комиссия работает над изучением и подсчетом ущерба, нанесенного стихией».

Схожая ситуация в Гори. Накануне поток снес частный автомобиль с дороги, ведущей к селу Тинисхиди, пассажиры не пострадали, им удалось вовремя выбраться из транспортного средства, сообщают местные СМИ. Впрочем, сельскохозяйственному сектору повезло меньше, местные сообщают о небывалом ущербе, нанесенном стихией:

«Все уничтожено: сады, лук, фрукты, кукуруза, вообще все, что выращивают крестьяне, все», – рассказывает жительница Гори.

Сообщения о похожих проблемах поступают из Кахети. На Гомборском перевале наблюдались особо обильные осадки, сообщают в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. Пострадала от стихии и столица: из-за опасности загрязнения питьевой воды после затопления головного сооружения водопровода в Сагурамо, ее подача была приостановлена десяткам тысяч жителей Тбилиси, сообщили в водораспределительной компании Georgian Water & Power. Система водоснабжения была очищена, а качество воды лабораторно проверено, сообщают в компании и поэтапно восстанавливают ее подачу (к моменту написания сюжета тем не менее в ряде районов подача воды так и не была восстановлена).

Синоптики призывают жителей Грузии готовиться к новым ударам стихии. Говорит начальник Управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Ниорадзе:

«Сегодня – 8-го, а потом 9-го и 10-го мы опять ожидаем осадки, местами возможно сильные, в виде града. Во время грозы возможно кратковременное усиление шквального ветра. 11-ого числа погода уже улучшится в Западной и Восточной Грузии. Но с 12-го июня, и дальше – 13-го, 14-го опять неустойчивая погода, временами дожди, с ветрами, осадками, местами интенсивными».

Об этом так же проинформированы все муниципалитеты, которые затронет стихия, заявила Светлана Ниорадзе.