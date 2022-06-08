За что, где и как судят бывших президентов

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона арестовали через несколько дней после того, как Кишинев подал заявку на ускоренное членство в Евросоюзе. На это обратил внимание председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Он провел параллели между делами против бывших президентов Украины Виктора Януковича и Петра Порошенко и делом отбывающего тюремное заключение Михаила Саакашвили, отметив, что у грузинского президента в прошлом гораздо более тяжелые деяния, чем у его зарубежных коллег. Мы подобрали самые нашумевшие дела с участием бывших глав государств, которые в своих странах оказались под следствием или были осуждены за последние 20 лет.

Виктор Янукович, бывший президент Украины (2010-2014) сбежал из Украины зимой 2014 после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана. Сейчас бывший президент скрывается за границей, вероятнее всего – в России. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Ему инкриминируют ряд других преступлений. Янукович свою вину отрицает.

Петр Порошенко – бывший президент Украины (2014-2019), обвиняется в госизмене. Уголовное дело было возбуждено в 2021 году. По версии обвинения, экс-президент в очень суровую для Украины зиму 2014-2015 годов настоял на разрыве контракта о поставке угля с ЮАР и заключении нового - на поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В начале 2022 года Печерский суд Киева решил не арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко, а отпустил его под личное обязательство по первому требованию явиться в суд или на допрос. Сам Порошенко все обвинения отвергает и называет их политическим преследованием.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон был задержан 24 мая 2022 года на 72 часа в рамках уголовного дела по четырем уголовным статьям, включая госизмену и коррупцию. Спустя два дня Кишиневский суд поместил Додона под домашний арест на 30 суток, хотя прокуратура требовала оставить бывшего главу государства в изоляторе. Додон считает свое преследование политически мотивированным.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы. В июне 2020 года он был осужден на 11 лет лишения свободы по делу о незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета. 30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций и направил дело на пересмотр в районный суд Бишкека. Против Атамбаева возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в организации массовых беспорядков, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, незаконной выдаче паспортов и коррупции. Атамбаева перевели в Национальный центр кардиологии и терапии 25 мая 2022 года.

Бывший президент Франции (с 2007 по 2012) Николя Саркози признан виновным 30 сентября 2021 года в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2012 году. Приговорен к году лишения свободы. Этот год Саркози проведет не в тюрьме – суд разрешил ему отбывать наказание дома, но при этом обязал носить электронный браслет.

Бывший президент (2000 -2007) Израиля Моше Кацав 22 марта 2011 был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. Политик настаивал на своей невиновности. Он оставался на свободе до завершения дела в высших судебных инстанциях. 10 ноября 2011 года Верховный суд Израиля оставил в силе обвинительный приговор Кацаву. Он пробыл в тюрьме 5 лет. 18 декабря 2016 года Комиссия по помилованиям Управления тюрем Израиля удовлетворила прошение 71-летнего политика о досрочном освобождении.