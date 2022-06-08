Константин Тужба: «Украшать свои жилища – это в человеке заложено»

Вчера вечером во дворе дома сухумца Константина Тужба, в самом центре города, на улице Академика Марра, прошла цветочная выставка «Сухум. Озеленение городской среды. Жилой сектор». Уроженец очамчырского села Илыр, бизнесмен, после войны Константин Андреевич работал министром экономики Абхазии, одним из руководителей Администрации Сухума, и уже давно он известен как президент Федерации шахмат Абхазии, организатор многих международных шахматных турниров. Но не менее известен и популярен он в Сухуме и как хозяин дома, притягивающего взгляды всех прохожих своим зеленым убранством и яркостью, пестротой живых цветов во дворе и на фасаде. На небольшом, всего в шесть соток, участке Константина Тужба около 100 видов растений, как однолетних, так и многолетних. И как поборник озеленения, украшения города цветами, он и раньше устраивал такие выставки у себя дома, но впервые соорганизатором выставки выступила Торгово-промышленная палата Абхазии.

Вчера Тужба вручал каждому желающему посетителю выставки в подарок по горшочку с рассадой. А зная, какой интерес его выставки вызывают у жителей и гостей города, он решил, дабы избежать толчеи, принимать посетителей в три этапа по часу с пяти до восьми вечера. Ну и, конечно, после этого в фейсбучной ленте появилось много фоторепортажей с выставки в сопровождении текстовых откликов. Например, таких: «Было красиво и душевно»; «Дом Константина Тужба давно стал достопримечательностью города. Он включен в экскурсионные маршруты, о нем рассказывают за пределами страны. Островок красок и буйства жизни радует глаз и вызывает только положительные эмоции. Для меня, это тот «рай», воплощение Апсны, в идеальном состоянии. Спасибо всем, кто участвовал в организации мероприятия лично Константину, его семье и, конечно, ТПП РА. Созидаем, любим, стремимся к лучшему». Сегодня утром мы связались с Константином Тужба по телефону, и вот что он сказал об этом фестивале: «Его цель и задача – призвать население столицы превратить Сухум в чистый и цветущий город, приводить территорию перед своим домом в порядок, убирать сорняки, облагораживать балконы, подоконники. Это было всегда, у меня есть вырезки из газет, общественные деятели в 60-годы, такие люди, как профессор Григолия, Шалва Денисович Инал-ипа, призывали к этому горожан. И вот мы сейчас делаем то же через разные средства массовой информации».

Вчера еще перед началом выставки Константин Тужба выложил в сеть свой снимок рядом с припаркованным у своего двора ярко-зеленым «Мерседесом», на котором были размещена продукция фирм, занимающихся растениеводством. В тексте он написал: «Мерседес – атрибут выставки от ТПП РА. После выставки останется мне», но потом в комментариях пояснил, что это шутка. Про участие ТПП, которую он назвал генеральным партнером выставки, Тужба сказал: «Садовые фирмы приходят через нее, их представители рядом становятся, демонстрируют свою продукцию и продают. Они вчера присутствовали здесь. Правда, слишком близко я их не подпускаю, потому что у меня цель не коммерческая».

Отвечая на вопрос, как у него сформировалось это стремление сделать место своего жилья красивым с помощью живой природы, Тужба сказал: «Когда я в советский еще период видел, как живут люди в ГДР, в Прибалтике, как они обустраивают свои жилища, у меня не было ни дома, ни квартиры, но я уже думал о том, что надо, чтобы и в Абхазии так было. Кстати, русские писатели, побывавшие в Абхазии, Паустовский и другие, часто отмечали, что абхазские деревни утопали в зелени, было много цветов. И после мы почему-то утратили эту культуру. Хотя украшать свои жилища – это в человеке заложено. Еще пещеры свои люди украшали».

Вчера Тужба встречал посетителей выставки в абхазской национальной рубахе. Объяснил это тем, что старается на всех организуемых им мероприятиях быть одетым в национальную одежду. Он говорит: «Приходят отдыхающие, красивые девушки. Вот сейчас я с тобой говорю для радио, и подошла очень симпатичная молодая женщина – и у меня все мысли разбежались (смеется). – Ну, а вот какие цветы самые любимые, популярные тут у вас?

– Главное у меня – озеленить фасад. В фасады входят балконы, подоконники, двери, крыша. Просто вертикальное озеленение и прочее. И ограда, живая изгородь. Конечно, у меня есть множество книг, литературы. Я сам покупаю, мне дарят, я изучаю все это. И по интернету – допустим, вертикальное озеленение зданий и сооружений разных городов мира. От Рима, Милана… Кстати, одним из лидеров в этом направлении является город Минск. Вот какие тут подходят растения… Мне больше всего подошел жасмин, он сейчас как раз цветет, в начале июня. Я взял кипарис для живой ограды. Бегонии украшают мои подоконники. – По Абхазскому телевидению показывали как-то один-два таких дома загородных, которые вот так же украшают. А в Сухуме появились последователи, хотя бы в какой-то мере? – Очень много в Сухуме последователей уже есть, особенно это новые кафе, рестораны. Стараются. Есть, есть. Я тоже с кого-то брал пример. С меня тоже берут пример. Есть даже такие, которые и лучше меня делают. Но фасад лучше меня никто не делает».