Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет о несостоявшемся в Южной Осетии референдуме по вхождению в состав России. Издание напоминает, у этой идеи есть своя предыстория. Референдум проводился и планировался в республике множество раз. «Впервые воля граждан РЮО по этому вопросу прозвучала 19 января 1992 года. В тот день был проведен референдум по двум вопросам: создание независимого государства и последующее его вхождение в состав России. Более 99% населения проголосовали «за» по обоим вопросам плебисцита», – напоминает еженедельник. Референдум о статусе Южной Осети вновь провели 12 ноября 2006 года в один день с выборами президента. Но автор считает, что его тогда назначили с целью обеспечения высокой явки. «Дело в том, что выборы президента, назначенные на 12 ноября вместе с референдумом, были де-факто безальтернативными. Трое участников президентской гонки, составлявших альтернативу действующему на тот момент главе государства Эдуарду Кокойты, считались техническими кандидатами. Для них, как тогда шутили в народе, главное было не победа, а участие. Поэтому существовало опасение, что избиратели, понимая очевидный исход голосования в пользу необычайно популярного в те годы Эдуарда Кокойты, попросту не придут на избирательные участки». В следующий раз тема референдума актуализировалась в 2014 году. 6 января партия «Единая Осетия» через СМИ обратилась к тогдашнему президенту Леониду Тибилову с призывом провести плебисцит о воссоединении севера и юга Осетии в составе России. Однако Тибилов тогда охарактеризовал эту инициативу как «попытку пиар-акции, направленной на привлечение внимания избирателя в преддверии парламентских выборов», и в октябре 2015 года сам назначил референдум. В этот раз, по устоявшейся схеме, против выступил Анатолий Бибилов – тогдашний спикер парламента. Он посчитал, что один человек, будь он даже президентом, не имеет права выступать от имени народа в таком вопросе как определение будущего республики. Еще через год, 27 мая 2016 года, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов обнародовали совместное заявление, в котором заявили о проведении референдума после президентских выборов 2017 года. Однако об этом вопросе не вспоминали до марта 2022 года, «но это уже другая история», – завершает «Республика».

Газета «Южная Осетия» публикует комментарий заместителя председателя Комитета геологии, экологии и природопользования Алана Харебова. Он, в частности, предупредил общество о смертельной опасности, нависшей над рекой Большая Лиахва. Речь идет о несоблюдении экологических норм компаниями, занимающимися добычей песчано-гравийной смеси в ее русле. «Такое безответственное отношение к окружающей среде может иметь необратимые последствия. Сильно страдает флора и фауна реки. Более того, нужно помнить, что через территорию Южной Осетии проходит Гагра-Дзауский тектонический разлом. И если мы не будем соблюдать экологические требования, то дно реки может истощиться и Большая Лиахва в таком случае уйдет в этот разлом», – отметил он. Для исправления ситуации природоохранное ведомство уже аннулировало лицензии у целого ряда фирм по добыче песчано-гравийной смеси, не соблюдающих экологических требований. Однако некоторые из них и после этого продолжали работать.

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Блогер Алан Парастаев размышляет об отличиях между «спецоперацией» и «принуждением». Имеется в виду операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году и спецоперацией в Украине в 2022 году. Блогер обращает внимание на склонность западных политологов и экспертов связывать эти два события в одно целое. Суть заключается в том, что «именно слабая, лишенная жесткого осуждения реакция западноевропейских политических лидеров на действия России в Грузии и в Южной Осетии, подвинула Путина без малого полтора десятка лет спустя вторгнуться в Украину», – разъясняет Парастаев, и не соглашается с такой постановкой вопроса. «В нашем случае, пылающий и погибающий в ночь на 8 августа под обстрелом системами залпового огня и тяжелой артиллерии город, наводненный на утро грузинскими танками и БТРами, которые кроме обстрела жилых районов, штурмовали еще и базу Миротворцев, находящуюся в РЮО, по российско-грузинским межгосударственным договоренностям под эгидой ОБСЕ. Ситуация на 24 февраля в ДНР и ЛНР была иной. Возможно, еще более критической. Но что уж точно можно сказать, она была иная, чем в нашем случае, и поэтому сравнивать их, упоминать как событиях одной цепи – просто неправильно, идет в разрез с элементарной логикой», – считает он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия