Обзор абхазской прессы

«Нужная газета» сообщает, что 27 мая «Абхазское народное движение» (АНД) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку нарушению Конституции президентом республики. Поводом для обращения стало игнорирование Асланом Бжания конституционной нормы, которая обязывает президента выступать с ежегодным посланием о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства перед парламентом Абхазии. Прокуратура ответила, что данный вопрос выходит за рамки ее полномочий. Свое отношение к ответу прокурора высказал экс-председатель Комитета по государственно-правовой политике, депутат парламента V и VI созывов, юрист Валерий Агрба.

«Отсутствие посланий президента не только нарушают требование Конституции и законов, но и на практике не позволяют проводить эффективную внутреннюю и внешнюю политику государства, открытую и понятную нашим гражданам, которые должны либо ее одобрить, либо отвергнуть. Как мы знаем, после вступления в должность президент ни разу не обращался в парламент с ежегодным посланием, а Кабинет министров не разрабатывал программу социально-экономического развития… Генеральная прокуратура, обосновывая отказ в даче правовой оценки, почему-то не ссылается на часть 1 ст.1 Закона о прокуратуре. А там черным по белому написано, что прокуратура осуществляет от имени Республики Абхазия надзор за соблюдением Конституции, кем бы то ни было – центральными или местными органами, простым гражданином, депутатом или президентом. Именно для этого и создан данный институт государственно-правовой стабильности. Возвращаясь к ответу прокуратуры на обращение АНД, хотелось бы, чтоб избирательного подхода не было не только в уголовном преследовании граждан Абхазии в зависимости от политической принадлежности, но и в реализации полномочий прокуратуры, осуществляющей надзор за соблюдением Конституции и законов», – подчеркнул Валерий Агрба.

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook прокомментировал доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия Асиды Шакрыл. Накануне Омбудсмен отчиталась в парламенте о своей деятельности за 2021 год.

«На фоне старательного пресмыкательства оппортунистов-соглашателей от власти и прочих политических авантюристов, доклад Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл прозвучал как образец мужества и подлинного патриотизма. Открыто и бескомпромиссно отстаивать права человека сегодня, на фоне растущего мракобесия и попыток возвращения к мерзкому и преступному чекистскому режиму, осмелится не каждый мужчина. Респект Асида Шакрыл. Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что на смену Асиде Георгиевне подберут кого-то более покладистого. Ибо права человека защищать, конечно, надо, но умеренно, без фанатизма, чтобы серьезных людей не беспокоить», – написал блогер.

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Апсадгыл-инфо сообщает, что, по мнению президента Абхазского союза туризма Анны Калягиной, в этом году не будет рекордного количества отдыхающих в Абхазии. Калягина прокомментировала высказывание российского коллеги, директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко о том, что этим летом Абхазия сможет принять рекордное количество туристов из России.

«Не будет рекордного количества. Бронирование в конце февраля и вплоть до мая остановилось практически. Люди ниже среднего достатка в большинстве не поедут отдыхать из-за страха потратить последние деньги. Многие потеряли работу. Частный сектор пустой в этом году. Сегмент выше среднего очень хочет, но не может в ту заграницу, которую привык. А у нас и предложить нечего. Все отели 4* уже забиты поэтому. Цены тоже не маленькие, поднялись из-за цен на продукты, бензин и прочее. Так что будет обычный сезон июль/август и немного сентября», – заявила Анна Калягина.

Она отметила, что в Абхазии нужно развивать круглогодичный отдых.

«Нам очень важно не увеличивать поток туристов летом (емкость рынка никто не отменял), а развивать круглогодичный отдых. Все силы бросить на улучшение сервиса и качества. Поднимать средний чек путем улучшения и развития различных прилагающихся дополнительных услуг. Мы, поработав прошлый год, убедились, что при большом количестве мы не справляемся. Нужен обученный персонал, не хватает транспорта приличного. Так что, работы впереди много и по планированию, и по развитию туриндустрии», – отметила Анна Калягина.

Абхазия в этом году входит в топ-5 популярных зарубежных направлений у россиян наряду с Турцией, Египтом, ОАЭ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия