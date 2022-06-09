Донецкие в плен не берут 

Двое британцев и марокканец, оборонявшие Мариуполь, приговорены к смертной казни в Донецке. Суд самопровозглашенной ДНР признал сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ виновными в попытке насильственного захвата власти в пророссийской «народной республике», а также «в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Смертный приговор вместо статуса военнопленного – в самопровозглашенной Донецкой народной республике вынесли вердикт двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, оборонявшим в числе военнослужащих ВСУ «Азовсталь» и сдавшихся в плен под гарантии Москвы. Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима суд ДНР признал виновными в подготовке террористической деятельности и попытке свержения власти. Всем троим присуждена высшая мера наказания. Учитывая, что непризнанная ДНР не связана никакими конвенциями и мораториями, на этой территории действует смертная казнь.

«Рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера, Аслина Эйдена и гражданина королевства Марокко Саадуна Брагима, обвиняемых в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя Донецкой народной республики. Представленные стороной обвинения доказательства по этому делу, позволили суду вынести обвинительный приговор».

Суд проходил в закрытом формате. На коротких видеозаписях процесса, распространявшихся российскими государственными СМИ, в основном были лишь краткие реплики. При этом родственники осужденных неоднократно заявляли, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им «адвокаты» ничего не делали.

На кадрах заключительного заседания Эйден Аслин, ссылаясь на недопонимание, просит пересмотреть свой отказ признать вину:

«Ваша честь, можете ли вы им сказать, вчера я неправильно понял… Произошло недоразумение, я запутался, и я хочу отозвать свое «невиновен» и заменить его на «виновен».

Другие подсудимые также признали свою вину. Саадун Брагим – самый молодой из пленных – вполне неплохо владеет русским:

«Вы виновным себя не признавали. На сегодняшний день вы поменяли свою позицию?»

«Да-да, так точно, да».

Признаете полностью?»

«Да, полностью признаю».

Власти Британии призывали власти самопровозглашенной республики «отнестись с милосердием» к попавшим в плен британцам. А заместитель премьера страны Доминик Рааб обещал подать все необходимые жалобы, чтобы оспорить приговор.

А Шон Пиннер и Эйден Аслин, в свою очередь, просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на близкого Кремлю политика и бизнесмена Виктора Медведчука, арестованного украинскими властями по подозрению в госизмене:

«Если Борис Джонсон действительно заботится, как он говорит, о британских гражданах, то он поможет оказать давление на президента Зеленского, чтобы он поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас – нашим семьям», – говорил еще совсем недавно Эйден Аслин, в 2018 году подписавший контракт на военную службу в украинской морской пехоте и получивший гражданство.

Трехлетний воинский контракт бывшего менеджера по переработке отходов Шона Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После завершения службы он планировал заниматься гуманитарной работой, но российское вторжение положило конец его планам. Он также обращался с просьбой о помощи к британскому премьеру:

«Очевидно, как я понимаю, господин Медведчук задержан, и мы рассчитываем на то, что можно обменять нас с Эйденом Аслиным на господина Медведчука».

У Саадуна Брагима такой надежды нет. 21-летний марокканец вступил в вооруженные силы Украины в 2021 году. До того учился в Киевском политехническом институте, куда поступил в 2019 году.

В Москве, предвосхищая реакцию Лондона, заранее указали на то, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит – и суверенитет Донецкой народной республики.

Впрочем, властям Соединенного Королевства придется реагировать. Доминик Рааб уже осудил решение суда в Донецке.

«Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими доверенными лицами на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивный приговор, абсолютно не имеющий законной силы. Мои мысли с семьями этих людей. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их», – написал политик в своем Твиттере.

При этом судили всех троих в Донецке как наемников. Согласно российскому Уголовному кодексу, наемником считается человек, «действующий в целях получения материального вознаграждения и не являющийся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающий постоянно на его территории, а также не являющийся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей». То есть к нему не может применяться статус военнопленного, предусмотренный Женевской конвенцией.

Большинство же статей Уголовно-процессуального кодекса самопровозглашенной ДНР было взято напрямую из российского кодекса еще в 2014 году, с той лишь разницей, что в Донецке оставили себе возможность выносить смертные приговоры.

То, что все они официально являются военнослужащими ВСУ, вступили в ряды вооруженных сил до начала войны и по меньшей мере у одного из них есть украинский паспорт, в расчет в Донецке, да и в Москве, не принимают.

Адвокаты приговоренных заявили, что их подзащитные намерены обжаловать решение суда.

Что касается российской стороны, то Следственный комитет на сегодняшний день возбудил более 1100 уголовных дел по факту «преступлений киевского режима против мира и безопасности человечества». В рамках следствия допрошены около двух сотен попавших в плен украинских офицеров. Данные об общем числе пленных на днях огласил министр обороны России Сергей Шойгу:

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек».

В Киеве называют другие цифры. По данным украинской стороны, в российском плену находятся более 5600 украинцев, в то время как число солдат и офицеров РФ, захваченных в ходе боевых действий украинскими военными равно пяти с половиной сотням. Москва же, утверждают в Киеве, требует обмена 1:1.