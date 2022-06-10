В Грузию доставили тело погибшего в Украине добровольца

Резолюция Европарламента может быть воспринята как своего рода намек на то, что Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, возможно, не будет предоставлен статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Если это произойдет, естественно, это будет совершенно нелогичное и несправедливое решение. Так голосование в Страсбурге прокомментировал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, пишет SOVA.

«Мы не будем опережать события и подождем 23-24 июня, когда должно быть принято окончательное решение о статусе кандидата. В соответствии с решением мы предоставим общественности больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных разговорах», - сказал Кобахидзе.

По его словам, ажиотаж вокруг этой темы подозрительно совпал со встречей в Бакуриани «эксперта по революциям» Питера Аккермана с оппозиционным «Единым национальным движением» и принадлежащими ему партиями, телевидениями и НПО. Как утверждает лидер «Грузинской мечты», американский коуч проводил в Бакуриани тренинг по государственному перевороту.

Кобахидзе вновь заявил, что оппозиция рассчитывает на отказ Евросоюза предоставлять Грузии такой же статус, что и Украине с Молдовой. За этим якобы последуют волнения в обществе, что «Нацдвижение» попытается использовать для осуществления переворота. Завершением же всего этого будет втягивание Грузии в войну с Россией, уверен председатель правящей партии.

Говоря собственно о резолюции Европарламента, лидер «Мечты» заявил, что она призывает к освобождению врагов грузинской демократии и свободы медиа – экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора телеканала Mtavari Arkhi Ники Гварамия, объявляет Бидзину Иванишвили чуть ли не главной проблемой грузинской демократии и требует ввести в отношении него санкции.

«Такая резолюция не имеет ничего общего с европейскими ценностями, и, скажу прямо, ничего не стоит». По словам Кобахидзе, «благожелателям» Грузии, возможно, не нравиться, что в стране действует закон, и «Саакашвили, пробравшийся в страну в контейнере со сметаной, и ограбивший на семь миллионов телекомпанию Гварамия, сегодня находятся в соответствующем месте».

«Но то, что не нравится покровителям криминалов, нравится грузинскому народу - это мир, верховенство права и экономическое развитие. Тех, кому это не нравится, нельзя назвать друзьями и доброжелателями Грузии». Кобахидзе выразил надежду на то, что когда Тбилиси, Киев и Кишинев станут членами ЕС, «к тому времени нас встретит другой Европарламент, защищенный от влияния фейков и защищающий истинные европейские ценности».