В Южной Осетии после горячего политического сезона наступило затишье. Жители республики готовятся к лету. Своими планами они поделились с «Эхом Кавказа».

– Какие планы у вас на это лето? Как собираетесь провести его?

Зарина: На лето были планы поехать на море, но в свете последних геополитических событий, повышения курса доллара, и т.д., это пришлось отложить. Сейчас у меня планы сделать дома небольшой ремонт, косметический. Хоть на что-то путное пустить бабки. А так, хотелось на море поехать, аллергикам на море полезно быть. Но море откладывается до лучших времен, остается ремонт.

Андрей: Планы на лето у меня такие: взять отпуск, поработать над машиной, ездить в деревню, там тоже работать в огороде. Короче, у меня работа. Этим летом я не буду нигде отдыхать. Как и прошлым летом, и, наверное, следующим летом тоже. Идеальный отдых это, можно сказать, просто в деревне отдохнуть, можно с шашлыком, или без, рядом с водоемом. Такой, неактивный отдых, не уезжая куда-то далеко.

Инна: Конечно, это лето я бы предпочла провести вне работы и за пределами этого города, с семьей или с друзьями. Даже не на море, пусть в горах, но отдохнуть. Лето я проведу скромно, работа – дом – работа. Я планирую взять отпуск и потратить его на то, чтобы просто посидеть дома, не ходить в жару на работу, отдохнуть от жары, скажем так. А так, планирую отправить детей в какой-нибудь лагерь, разнообразить их лето. Вот это и входит в мои планы.

Наталья: Вообще, с весны я еще собиралась начать ремонт, но из-за неожиданного повышения цен немного притормозила, думаю, к осени только возобновлю это дело. Возможно, поеду куда-нибудь отдыхать в пределах Российской Федерации. Думаю, это будет более бюджетно. Еще я рассматривала Беларусь, как вариант поездки. Для меня неизведанный край. Пока вот такие планы, посмотрим, реализуются ли они, и ничего ли не поменяется. А в Беларусь потому, что сейчас в некоторые страны трудно попасть, только с пересадками, а туда вроде есть прямые рейсы.

Алан: Планы на лето самые скромные. Остаться дома, заняться домашними делами, провести их с семьей и сходить в горы, хотя бы пару раз. Иногда с ночевкой, иногда в течение одного дня, это уже по ситуации ориентируемся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия