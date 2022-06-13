Война в Украине дестабилизировала ядерный паритет

Война в Украине поставила мир перед лицом начала новой ядерной гонки вооружений. После российского вторжения ядерные державы начали модернизацию своих ядерных арсеналов. Киев же требует от своих партнеров предоставить ему оружие для достижения паритета в тяжелом вооружении с Москвой и обеспечить ВСУ системами противовоздушной обороны. Правозащитники, в свою очередь, утверждают, что имеют доказательства совершения российскими войсками военных преступлений.

Эпицентром противостояния украинских и российских войск остается Северодонецк. Сегодня в Киеве подтвердили информацию, что ВСУ оттеснены из центра города из-за серьезного преимущества россиян в тяжелой артиллерии.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что для перелома в войне Украине нужен паритет в тяжелом вооружении. В частности, дальнобойные гаубицы и реактивные системы залпового огня, а также дроны и бронетехника. Общим числом около пяти тысяч единиц.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал западных партнеров обеспечить Украину современными системами противоракетной обороны – американскими «Пэтриотами» и израильским «Железным куполом»:

«Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам и селам за время с 24 февраля. Это жизни, которые можно было бы спасти, это трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались».

На этом фоне американский Институт по изучению войны опубликовал новый отчет, в котором оценивает возможности Москвы развивать наступление на востоке Украины. Аналитики, в частности, утверждают, что российские силы продолжают испытывать трудности с формированием дополнительных боеспособных частей. Подобные попытки приводят к тому, что базовые части остаются сильно недоукомплектованными. А новым формированиям придется полагаться на новобранцев и мобилизованных резервистов, что значительно снизит их эффективность. Президент Украины Владимир Зеленский согласен с этими оценками:

«Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попробуют бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники. И это означает только одно: Россия еще в июне может пересечь черту в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли».

Основной целью российской военной кампании, по оценкам американских экспертов, остается Харьковская, Донецкая и Луганская области. Это подтверждают и сообщения российского Минобороны:

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции «Удачная» Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники. В том числе из США и европейских стран. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской народной республики. А также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской народной республики», – заявил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Тем временем международная правозащитная организация Amnesty International в своем новом отчете по ситуации в Харькове обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине. В документе под названием «Каждый может умереть в любой момент», по словам одного из авторов отчета Жана-Батиста Голлопена, приводятся доказательства того, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей:

«Мы обнаружили, что российские силы в ходе своих безжалостных обстрелов Харькова нанесли неизбирательные удары, в результате которых сотни людей погибли и тысячи получили ранения. Многие удары были нанесены с использованием запрещенных кассетных боеприпасов, а также других видов оружия – неуправляемых артиллерийских снарядов и ракет, а также фугасов, которые неизбирательно применялись в городских районах, что является военными преступлениями».

Amnesty International утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями.

Между тем, как полагают аналитики из Стокгольмского международного института исследований проблем мира, война в Украине усилила напряженность в отношениях между ядерными державами, а их арсеналы в ближайшее время, впервые со времен холодной войны, начнут расти. Причем риск применения такого оружия стал самым высоким за последние десятилетия. В отчете организации указывается:

«Все ядерные державы наращивают или обновляют свои арсеналы, причем большинство из них отводит все больше места ядерной риторике и той роли, которую ядерное оружие играет в их военных стратегиях, и это очень тревожная тенденция».

Россия обладает самым большим в мире ядерным арсеналом – в общей сложности у нее насчитывается 5977 ядерных боеголовок различной мощности, это примерно на 550 больше, чем у США. А вместе на долю России и Америки приходится более 90% всех боеголовок в мире. Впрочем, как отмечают аналитики, Китай в ближайшее время намерен поставить на вооружение около 300 новых пусковых ракетных шахт. И хотя, по данным шведских экспертов, общее число боеголовок с января 2021 по январь 2022 сократилось с 13 080 до 12 705, как минимум две тысячи из них постоянно находятся в состоянии повышенной готовности.