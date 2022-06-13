Работники «Боржоми» отказались от акции протеста в Тбилиси и готовы к переговорам

Бастующие сотрудники заводов «Боржоми» отменили акцию возле дома правительства в Тбилиси и готовы к переговорам. Об этом сообщил глава Профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».

Решение отложить намеченную на среду акцию было принято после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил сегодня, что правительство берет на себя функцию контроля за ситуацией на производстве «Боржоми». Премьер обещал помочь сотрудникам, чтобы с ними «обходились по справедливости».

Диасамидзе говорит, что бастующие сотрудники завода были воодушевлены решением правительства: «Мы доверяем премьеру и переходим к процессу переговоров».

Правительство Грузии завершило переговоры по сделке с владельцами компании IDS Borjomi International и теперь получит от них часть акций - 7,73%, безвозмездно. Это снизит долю контролирующего акционера - российского миллиардера Михаила Фридмана, на которого были наложены западные санкции.

Ситуация с арестом активов Фридмана поставила «Боржоми» в тяжелую ситуацию – с конца апреля у компании не было средств, чтобы платить зарплаты и не было возможности получить кредит. Теперь у контролирующего акционера IDS Borjomi International больше не будет функций контроля. Правительство Грузии будет назначать собственного председателя Совета директоров компании. В компании уверены, что благодаря этому соглашению с правительством Грузии производство минеральной воды на заводах возобновится.