«Русские художники в Абхазии» в сухумском ЦВЗ

Выставка «Русские художники в Абхазии» открылась в Центральном выставочном зале. На экспозиции представлено 45 картин: это живопись и графика из фондов Национальной картинной галереи. Самые ранние из работ датируются началом 1920-х годов. Выставка «Русские художники в Абхазии», которая открылась в Центральном выставочном зале 9 июня, подчеркивает историческое значение относительно небольшой группы русских мастеров и их влияние на формирование изобразительного искусства в Абхазии на протяжении ХХ века.

Куратором экспозиции, которая охватывает практически 100 лет истории живописи в стране, выступила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. На выставке представлено 45 картин, написанных такими мастерами, как Варвара Бубнова, Евгений Котляров, Валентин Контарев, Борис Петров и Семен Федоров. По мнению писателя Надежды Венедиктовой, сочетание уже известных произведений искусства и работ тех художников, сведений о которых немного, углубляет историческое время:

«Я для себя оцениваю эту выставку как многослойное полотно, которое открыло мне абсолютно неизвестные страницы из истории живописи в Абхазии. Например, для меня большое открытие – это Осия Сегаль, у которого тут изумительный портрет абхаза 1937 года и портрет Мастицкой, тоже художницы, от которой не сохранилось ни одной картины, а она жила здесь и работала, но сохранился этот ее прекрасный портрет. Сегаль жил в Петербурге, имел особняк на Невском проспекте, был состоятельным человеком и хорошим художником. Потом, когда свершилась революция 1917 года, он уехал в Америку, но, видимо, он себя там не нашел и через несколько лет попросил разрешения вернуться. Ему сказали, что в столицу нельзя, можно куда-нибудь подальше. Поскольку у него был туберкулез, он приехал в Абхазию, встречался с Нестором Лакоба и говорил с ним о задачах абхазских живописцев. То есть эта довольно известная фигура того времени для меня полностью была неизвестна. Так что именно такие вещи подчеркивают богатство личностей, которые жили и работали здесь. И хочется узнавать о прошлом Абхазии все больше и больше».

Профессор Татьяна Надольская также была впечатлена экспозицией, однако ей не хватило наличия экспликации:

«Выставка оказалась гораздо более разнообразной, чем я могла ожидать, и я не думала, что в Абхазии работали русские художники такого уровня и так чувствовали абхазскую природу… Очень интересные пейзажи, которые просто по-настоящему высокого уровня, абсолютно неизвестное для меня имя Бориса Петрова. И, в принципе, очень интересной оказалась графика. Я не говорю про Варвару Бубнову, графика которой нам достаточно хорошо известна, но другие графические работы тоже хороши. Это удивительно, потому что графика сохраняется гораздо труднее. Единственное – жаль, что представлены работы в основном художников глубоко довоенного поколения, даже большей части людей, которые попали сюда в первые годы после революции. А я знаю, что есть и современные русские художники, но, может быть, не ставилась такая задача. И в связи с этим, конечно, очень жаль, что выставка не прокомментирована. Было бы интересно знать кураторские установки, тогда был бы более понятен выбор работ». «Русские художники в Абхазии» – это не только экспозиция, в Центральном выставочном зале также проходит публичная программа, в рамках которой организаторы выставки встречались со студентами и учениками художественных школ. Выставка открыта для посещения до 17 июня. Вход, как обычно, свободный.