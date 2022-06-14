Обзор грузинской прессы

«Каковы настроения в Европарламенте и чего должна ждать Грузия», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». В ближайшее время Еврокомиссия примет решение о предоставлении странам ассоциированного трио статуса кандидатов в члены в ЕС. Настроения же по поводу Грузии в Европарламенте неоднозначны, к примеру, часть депутатов считает, что следует признать европейские устремления Грузии, среди таких Свен Миксер:

«Мы видим, что Грузия, Молдова и Украина уязвимы для внешнего давления. А Россия пытается восстановить империю. При этом подавляющее большинство населения всех трех стран желает сближения с ЕС. От руководителей этих стран зависит, будут ли должным образом поддержаны амбиции населения. Надеемся, что политики смогут отложить в сторону все разногласия и личные интересы и работать вместе, чтобы воплотить в жизнь мечты людей».

В одном из своих выступлений схожее мнение высказал и европарламентарий Ричард Чарнецки:

«Евросоюз должен проявить добрую волю, открыв дверь. Это очень важный геополитический шаг, ведь потенциальное расширение, увеличение сферы влияния в интересах ЕС. И очень важно сделать этот шаг во время войны».

Впрочем, нельзя забывать о роли руководства Грузии, которую оно еще может сыграть в этом процессе, говорит депутат Европарламента Виола фон Крамон:

«Конечно, если бы не война, мы бы сейчас не начали разговаривать о предоставлении статуса кандидата какой-либо стране. Но ситуация сейчас иная. Большинство считает, что эти страны должны быть интегрированы в Евросоюз, и это должно произойти как можно быстрее. Но страны-претенденты должны соответствовать многим критериям, и от правительства зависит, какой путь оно выберет, действительно ли оно хочет вступить в ЕС и будет ли проводить реформы. Если все будет сделано, то Грузия станет ближе к Европе».

Впрочем, поведение представителей грузинской власти говорит больше, нежели заявления европарламентариев, считает директор Центра европейских исследований Каха Гоголашвили. Настроения официального Тбилиси и ежедневные разговоры о возможном отказе Еврокомиссии в предоставлении Грузии статуса кандидата указывают на то, что они явно владеют негативной информацией и просто готовят почву для плохих новостей, сказал эксперт в интервью изданию.

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Обладатель премии Global Teacher Prize, грузинский педагог Ладо Апхазава вновь оказался в центре внимания мировых СМИ. Учитель смог собрать 700 000 долларов для помощи Украине. После начала войны он сообщил в соцсети, что планирует продать золотое кольцо своей матери и награду, полученную на конкурсе Global Teacher Award:

«Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное мне мамой, и мою наградную монету. Наверное, 2500 лари будет достаточно», – цитирует Апхазава информационное интернет-агентство netgazeti.

Кольцо и награду купил грузинский адвокат, впрочем, затем вернул их учителю. Тем временем его публикацией поделились пользователи соцсетей из 39 стран:

«Учителя из 39 стран начали сбор средств в помощь Украине, и эти средства были переведены на наш счет. В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано 700 тысяч долларов. Мы рады, что с помощью столь маленькой активности нам удалось собрать такие суммы», – сказал педагог в интервью изданию.

Собранные средства были переданы польской организации, доставляющей продукты и предметы первой необходимости беженцам.

Впрочем, часть грузинского общества раскритиковала педагога, многие пользователи соцсетей посчитали, что эти суммы нужно было в первую очередь потратить на голодающих детей в Грузии.

«Стыдно, когда протянутая рука становится предметом осуждения. Это не нуждается в объяснении, но все же… Не завидуйте воюющей стране. Я делаю что могу», – ответил Апхазава в соцсети.

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Спортивные СМИ обсуждают матч, сыгранный грузинской сборной против команды Болгарии вничью. Журналист информационного интернет-агентства sportall Гвтисавар Атнадзе считает, что матч показал, насколько неэффективны грузины против соперника, засевшего в обороне:

«У вратаря Георгия Лория в этот день не было особо много работы – болгары ударили в сторону ворот лишь раз, да и защиту грузин гости не сильно беспокоили… в матче с Гибралтаром мы назвали лучшим игроком Сабу Лобжанидзе, но с болгарами он был менее продуктивен. Потратил много энергии, но противник ограничивал его пространство, и в решающий момент ему чего-то не хватило. А на его «слепые пасы» партнеры не особо отвечали… Ника Квеквескири показал класс в нескольких эпизодах, однако не отличился в быстрых атаках, а противник, находившийся у собственных ворот, легко расшифровывал эти атаки… «Квара» не забивал голов, но все равно показал себя лучше остальных – легко обманывал соперников и даже создал голевой шанс».

Мяч двигался по полю очень медленно, продолжает автор статьи и призывает главного тренера сборной поработать над атакой перед матчем с Северной Македонией, который состоится 23 сентября.