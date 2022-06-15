Столтенберг: НАТО поможет Украине перейти на западное вооружение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения, и на предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву.

По словам Столтенберга, этот пакет будет направлен на то, чтобы "в долгосрочной перспективе" Украина могла перейти от советского вооружения к более современному западному оборудованию. Он также сказал, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине тяжёлые вооружения.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщали, что уже в среду может быть объявлено о решении поставить Украине дополнительное вооружение.

Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине (известной также как Рамштайнский формат) обсуждают новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдёт речь, пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.

В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.

Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, кроме того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.