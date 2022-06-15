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Столтенберг: НАТО поможет Украине перейти на западное вооружение
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения, и на предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву.
По словам Столтенберга, этот пакет будет направлен на то, чтобы "в долгосрочной перспективе" Украина могла перейти от советского вооружения к более современному западному оборудованию. Он также сказал, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине тяжёлые вооружения.
Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщали, что уже в среду может быть объявлено о решении поставить Украине дополнительное вооружение.
Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине (известной также как Рамштайнский формат) обсуждают новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдёт речь, пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.
В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.
Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, кроме того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.
Другие новости дня
Столтенберг: участие Грузии в министериале НАТО – «важное выражение солидарности и тесного партнерства»
В Брюсселе 15-16 июня проходит встреча глав Минобороны Североатлантического альянса. В министериале НАТО также принимают участие представители Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед министериалом заявил, что участие Грузии во встрече – «важное выражение солидарности и тесного партнерства между НАТО и Грузией».
По словам Столтенберга, важно, чтобы союзники НАТО усилили поддержку партнеров, а Грузия является одной из таких стран.
«Думаю, что на фоне жестокой интервенции России в Украину еще более важно, чтобы союзники НАТО усилили свою поддержку других партнеров, которые уязвимы для российской агрессии. Конечно, Грузия является одной из таких стран.
Россия уже вторглась на территории Грузии, контролирует её части, поэтому я ожидаю, что союзники договорятся о конкретных шагах, которые еще больше укрепят практическое партнерство, то, как мы работаем вместе в плане учений, наращивания потенциала, реформ, направленных на повышение способности Грузии противостоять интервенции России и усилиям по подрыву стабильности и территориальной целостности Грузии», – сказал Йенс Столтенберг.
Сегодня же генеральный секретарь НАТО заявил, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения, и на предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву.
Компания IKEA полностью уходит из России
Шведская корпорация IKEA избавится от всех производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики по производству мебели и товаров для дома. Компания уже начала поиск новых владельец для предприятий, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу IKEA.
Сотрудникам (около 20 тысяч человек) во время онлайн-совещания предложили увольнение по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В пресс-службе отметили, что торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.
- 3 марта IKEA приостановила работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Магазины сети закрылись. Сотрудникам при этом продолжали платить зарплату.
- Ранее об уходе с российского рынка объявили сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания Mcdonald's, бренды Chanel, Nike, Marks & Spencer и многие другие - сотни международных компаний.
В Армении сообщили, что на «Верхнем Ларсе» установят дополнительный пункт пропуска
Российская сторона установит на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией дополнительный пункт пропуска, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
«Кажется, есть договоренность, в ближайшее время будет установлен дополнительный пункт с российской стороны, чуть поодаль от КПП, который в течение дня может обслужить 180-200 автомобилей. Для стран Евразийского экономического союза также будут определенные преференции», – сказал он в парламенте Армении.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.
Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе по итогам разговора с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным рассказал, что из-за ремонтных работ на «Верхнем Ларсе» российская сторона не в состоянии пропускать необходимое количество грузовых автомобилей. Из-за этого на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана.
«Верхний Ларс» является единственным пунктом пропуска на российско-грузинской границе. Через Грузию пролегает и единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.
Би-би-си: из России сейчас можно улететь только в 19 стран
К июню 2022 года США, Канада и страны Европы закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Ограничены полёты и внутри России: 11 аэропортов на юге страны не работают более трёх месяцев. О ситуации с авиацией рассказывает Би-би-си.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года небо вокруг России оказалось фактически закрыто. США, Канада и страны Европы, за исключением Сербии, запретили российским самолётам находиться в своём воздушном пространстве в ответ на российскую агрессию в Украине. Западные перевозчики тоже прекратили летать в Россию. В результате количество прямых авиарейсов из России сократилось на 62%: сейчас из страны можно улететь лишь в 19 стран.
Теперь россиянам, чтобы попасть в страны с закрытым небом, нужно лететь с пересадками. Главным транспортным хабом стал турецкий Стамбул. Удобным "окном" в Европу остаётся Белград. Сербия не присоединилась к европейским санкциям и сейчас её самолёты летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В Европу можно попасть и через страны Персидского залива.
Внутри России авиационное сообщение также ограничено: в день вторжения в Украину Росавиация запретила полёты в 11 аэропортов на юге страны. С тех пор запрет продлевался 18 раз, в последний - до 18 июня. Из популярных направлений сейчас доступен только Сочи.
- По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России, на конец мая больше всего летних туров было продано в Турцию, Россию, Абхазию, ОАЭ и Египет.
У США возникли трудности с продажей Украине дронов Gray Eagle
У США возникли трудности с продажей Украине американских ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, они связаны с обучением украинских военных работе с дронами и их техническим обеспечением.
По мнению собеседников издания, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие недели, украинские военные не смогут ими воспользоваться на протяжении недель или даже месяцев.
Обучение работе с системой Gray Eagle "обычно занимает месяцы" и зависит от того, какие датчики и комплекты оружия идут вместе с беспилотными летательными аппаратами. В частности, по словам источников Politico, для Gray Eagle нужна обширная наземная инфраструктура, которая включает взлётно-посадочные полосы, защищенные каналы связи и оборудование. Кроме того, неясно, где Киев будет базировать беспилотники и тех, кто ими управляет. Теоретически это можно делать из-за пределов Украины при наличии доступа к спутниковой связи, уточняет издание.
Представитель компании General Atomics, которая изготавливает Gray Eagle, сообщил, что отправка беспилотников Украине также осложняется тем, что речь и идёт о сделке по продаже вооружения иностранцам, которая должна быть утверждена Госдепартаментом и согласована с Конгрессом. Как ранее рассказал один из собеседников Reuters, это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.
Представитель Пентагона отказался комментировать изданию готовящуюся сделку по продаже Grey Eagle.
О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.
На финансирование возможной продажи беспилотников и обучение украинских военных планируется направить часть денег из недавно предоставленных Украине 40 миллиардов долларов. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.
Арестован топ-менеджер «Аэрофлота», отвечавший за покупку самолётов
Суд в Москве арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Хорошевского суда. По данным агентства, обвиняемый обжаловал судебное решение.
Минаев возглавляет департамент планирования и развития парка воздушных судов крупнейшей российской авиакомпании. Он заключён под стражу до 8 августа.
По данным СМИ, дело топ-менеджера "Аэрофлота" может быть связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии авиакомпании. Речь идёт о контракте на сумму в 200 миллионов рублей, который крупнейший российский авиаперевозчик заключил с американской компанией Bain в 2019 году и, как считает следствие, был невыгоден авиакомпании.
В мае нынешнего года тот же суд по аналогичному обвинению санкционировал заочный арест бывшего замдиректора компании "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Ещё до решения суда Панова объявили в международный розыск.
Сам Панов утверждает, что обвинения в его адрес политически мотивированны. По его словам, уголовное дело было возбуждено на следующий день после публикации его антивоенной колонки в британской газете Financial Times. В ней Панов, помимо прочего, призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов. Конфликт в Украине, по его мнению, разрушителен для экономики и репутации России, а руководители, которые поддерживают вторжение в Украину, будут соучастниками военных преступлений Москвы. Панов уволился из "Аэрофлота" и уехал из России в начале марта.
Делегации из Абхазии и Южной Осетии принимают участие в Петербургском форуме
Делегации из самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Абхазию в Петербурге представляют вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба; Южную Осетию – и.о. председателя правительства Геннадий Бекоев, и.о министра экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев и торговый представитель Таймураз Гогинов.
Экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. В пятницу, 17 июня, в пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин.
«В заседании также будут участвовать президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи – президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступит с видеообращением», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Тема форума в этом году: «Новый мир - новые возможности».
В ОАЭ вступил в силу безвизовый режим для граждан Грузии
Между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступил в силу безвизовый режим. Как сообщает МИД Грузии, соглашение вступило в силу с 14 июня.
Граждане Грузии могут въезжать без визы, передвигаться транзитом и находиться на территории ОАЭ не более 90 дней с даты въезда. Такие же правила действуют и для граждан ОАЭ в Грузии.
До этого безвизовый режим для поездок в ОАЭ могли использовать только владельцы дипломатических и специальных/служебных паспортов Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Отметим, что с завтрашнего дня (с 16 июня) авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi возобновит регулярные рейсы между Тбилиси и Абу-Даби.
Дипломатические отношения между двумя странами установлены с 1992 года. Как отмечают дипломаты, безвиз является ярким показателем положительной динамики развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
На войне в Украине погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника
На войне в Украине в ночь на 14 июня погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД). Отмечается, что Постнов погиб "при исполнении воинского долга".
В сообщении говорится, что Постнов "более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи" в зоне "спецоперации" в Украине. "В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и "ЛНР", — пишет Совет ветеранов.
Полковник Постнов работал начальником группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ в Росгвардии, а также редактором окружной газеты "Зоркий часовой" и журнала "На боевом посту". Он был выпускником екатеринбургского Суворовского училища и факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны.
29 мая "Медиазона" рассказала о гибели в Украине 41-летнего полковника и сотрудника пресс-службы Минобороны Владимира Иванова. Ранее о смерти офицера сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание – полковник, но не место службы, написав лишь, что тот пошёл на военную службу, окончив философский факультет.
Согласно данным "Медиазоны" и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более трёх тысяч военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше.
Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.
Проверить данные о потерях в условиях боевых действий невозможно. Так, согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих. Большие потери российские войска несут в нынешних боях в Донбассе.
Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира
Бывший президент России, занимающий сейчас должность заместителя главы Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что не уверен, что Украина не исчезнет в ближайшие 2 года с карты мира.
По словам Медведева, Украина якобы хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный газ с оплатой поставки через 2 года. "Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - пишет бывший президент.
Медведев начал вести телеграм-канал после российского вторжения в Украину и сделал в нём множество резких заявлений, в том числе намекая на проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена и назвав "ублюдками и выродками" неких оппонентов, которые "желают смерти России". Прямыми словами о возможности уничтожения украинской государственности он выразился впервые.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин - который, в отличие от множества российских чиновников, активно комментирует войну - написал в твиттере о необходимости "покончить" с "тем, что появилось на месте Украины", поскольку оно якобы "представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу".
Среди целей так называемой спецоперации, которая идёт уже почти 4 месяца, назывались "демилитаризация и денацификация" Украины, а также помощь сепаратистским республикам в Донбассе. Об уничтожении украинской государственности российские официальные лица прямым текстом не говорили. Президент Владимир Путин даже утверждал, что целью России не является оккупация украинских территорий. Однако на занятых российскими войсками территориях юга Украины начали раздавать паспорта России, а приезжающие туда чиновники говорят, что Россия там "навсегда". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которой на днях подарили вышитую карту России, сказала, что вскоре туда нужно будет кое-что добавить.
Подавляющее большинство стран мира осудило в ООН российское вторжение, а независимость "ДНР" и "ЛНР" признала только Москва. Страны Запада заявляют, что будут добиваться того, чтобы по итогам войны Украина не потеряла независимость и территориальную целостность.
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ
В Краснодаре задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который 14 июня пытался поджечь здание регионального управления ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Он кинул бутылку с зажигательной смесью во входную дверь. В результате загорелся коврик для ног. Его потушили сами сотрудники, передает издание.
Ранее в соцсетях было опубликовано предположительно фото поджога, кто сделал снимок - неизвестно.
Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали сотрудникам ФСБ. У задержанного нашли тюбики с синей и желтой краской.
По версии полиции, Паскарь пытался поджечь здание из хулиганских побуждений.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 15 военкоматов и призывных пунктов в разных регионах. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
США передадут Украине разведданные для ударов артиллерии
США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня. Об этом заявило Минобороны Соединённых Штатов.
По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.
США признали, что пока что у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что намерен обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.
Теоретически HIMARS и MLRS могут достигнуть цели в России. При этом президент Украины в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские цели в соседней стране.
США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
В Красноярске закрасили окна квартиры из-за украинского флага
В Красноярске неизвестные закрасили окна в квартире из-за вывешенных за стеклом украинского флага и плаката "Нет войне". Об этом сообщил телеграм-канал "ЧТД".
Инцидент произошел вечером 14 июня в доме по улице Линейной, сообщил NGS24.RU. Жители выразили свое несогласие с вторжением российских войск в Украину. Неизвестные подогнали автокран и закрасили часть окон, чтобы скрыть флаг и плакат.
По данным редакции, дом обслуживает управляющая компания "Покровка лайф". Ее представители заявили, что компания к произошедшему отношения не имеет.
Видео инцидента опубликовал "телеграм-канал Борус". На кадрах видно, что действуют несколько человек в касках и форменной одежде, название организации на ней неразличимо.
- После 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России практически введена военная цензура. С конца февраля Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, включая социальные сети и личные страницы пользователей, выступающих против войны. К концу мая по принятой в марте статье о "дискредитации" Вооруженных сил России обвинили более двух тысяч россиян, их оштрафовали на сумму свыше 25 млн рублей. По статье о распространении "фейков" об армии России возбуждено 52 уголовных дела. Обвиняемым по ней грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник в Пентагоне: Запад объявит о новых поставках оружия Украине
Соединенные Штаты ожидают, что в среду несколько стран объявят о выделении дополнительной военной помощи Украине, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине (известной также как Рамштайнский формат) будут обсуждать новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдёт речь, пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.
В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.
Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, кроме того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.
Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну лиц
С 15 июня Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну иностранцев и граждан Грузии. Изменение внесено в постановление правительства «Об утверждении правил изоляции и карантина».
«Прибывающее в Грузию из любой страны любое лицо (вне зависимости от национальности) при пересечении границы Грузии освобождается от обязательства предоставления документа о прохождении полного курса ковид-вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов, и прохождения самоизоляции», – сказано в документе.
Ранее власти уже отменили большинство ковид-ограничений, действующих в стране. Со 2 мая ношение масок является обязательным лишь в медучреждениях и общественном транспорте. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
Саломе Зурабишвили: Мы раздосадовали все европейские институты
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, шанс получить статус кандидата на членство в ЕС - это результат самопожертвования украинцев, борьбы за свободу, а отступление в вопросе кандидата в Евросоюз - результат действий власти Грузии и, частично, действий оппозиции, политических шагов или не сделанных шагов, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Надо сказать, что этот ускоренный процесс, ускоренный шаг, шанс получить статус кандидата ЕС - это не наша заслуга, это лишь результат самопожертвования Украины и украинцев, борьбы за свободу», - заявила президент.
По словам Саломе Зурабишвили, год назад Грузия была лидером в плане евроинтеграции, но принятые в последние месяцы решения повернули этот прогресс вспять. Президент привела конкретные примеры - аннулирование соглашения Шарля Мишеля, отказ от кредита ЕС в 75 млн, отказ от нового правила избрания генпрокурора, назначение членов Совета юстиции и судей в Верховный суд.
«Все это читается со стороны так, что мы не придаем особого значения реакции Евросоюза, не проявляем политической воли двигаться в сторону Европы», - заявила Саломе Зурабишвили.
По словам президента, помимо этих действий, «у нас не обошлось без бездействия». «Мы ругаемся со всеми и всех раздосадовали оскорбительными заявлениями. Все три прибалтийские страны традиционно были нашими главными союзниками на пути европейской интеграции. Мы раздосадовали депутатов Европарламента и самую сильную партию в Европарламенте, которая также является партией председателя Европарламента, то есть все эти институты, а сегодня даже грозимся, если вы не дадите нам статус, то мы поднимем завесу. Я не знаю, какую такую завесу мы поднимем, но то, что завеса медленно опускается на нас, это должно нас печалить», - сказала Саломе Зурабишвили.
В США сочли верными действия пилотов в Кабуле после гибели людей
Пилоты военно-транспортного самолета сделали правильный выбор, продолжив взлет из аэропорта в Кабуле, несмотря на то что на взлетно-посадочной полосе были люди. Об этом заявила представитель американских военно-воздушных сил Энн Стефанек.
Из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибли несколько человек. В США после проведенного расследования сочли, что экипаж действовал надлежащим образом и проявил здравый смысл, решив подняться в воздух как можно быстрее. Они приняли это решение, столкнувшись с беспрецедентной и быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью в Афганистане, отметили военно-воздушных силах.
Стефанек выразила соболезнования погибшим.
- Эвакуация граждан Афганистана, сотрудничавших с западными международными организациями и военными проходила на фоне вывода из страны американских войск и захвата власти радикальным движением «Талибан» в августе прошлого года.
- Талибы разрешали покинуть страну через аэропорт. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси самолетов и падали на землю при наборе высоты и разбивались.
- Последний американский самолет покинул аэропорт Кабула 30 августа 2021 года. После этого представители «Талибана» объявили о завершении войны и своей победе в ней.
Саломе Зурабишвили призвала собраться на акцию единства в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в Тбилиси масштабный митинг накануне решения Еврокомиссии по предоставлению стране статуса-кандидата в ЕС. Глава государства назвала единство «последним шансом Грузии».
«Я предлагаю собраться всем от площади Европы до парка Рике показать себя друг другу и показать себя Европе, показать наше единство, нашу волю. Это будет общество, население, стоящее вместе, где все будут рядовыми гражданами – я, вы и любой другой», - приводит слова Зурабишвили агентство «Новости-Грузия».
Митинг состоится в 19:00 16 июня. Зурабишвили пригласила на него посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и других европейских дипломатов. Она также предложила «отложить в сторону разногласия» и присоединиться представителям политических партий.
Одновременно глава государства призвала движение «Позор» перенести акцию «Домой, в Европу», запланированную на 20 июня, третью годовщину «ночи Гаврилова». «Сейчас не время для политических амбиций и разделения общества», - подчеркнула Зурабишвили.
- Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. В Тбилиси ожидание ответа Брюсселя происходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властью и оппозицией.
- 17 июня Еврокомиссия должна сформулировать рекомендацию по предоставлению Грузии, Молдове и Украине статуса кандидата на вступление в сообщество. Саммит глав государств и правительств ЕС рассмотрит ее 23-24 июня. СМИ сообщают, что в Еврокомиссии кандидатура Грузии пользуется меньшей поддержкой, чем Украина и Молдова.
Си Цзиньпин подписал указ о «невоенном» использовании армии
Глава КНР Си Цзиньпин подписал директиву о «невоенном» использовании вооруженных сил. Это вызывает опасения, что Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война, передает Radio Free Asia.
Указ вступает в силу 15 июня.
Как сообщает агентство «Синьхуа», среди заявленных целей документа из шести глав - «поддержание национального суверенитета, региональной стабильности, а также регулирование организации и проведения мирных военных операций».
Сообщение появилось вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеовыступлении на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе, пишет Radio Free Asia.
Тайвань никогда не управлялся Коммунистической партией Китая и не входил в состав Китайской Народной Республики, но Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории. Страны Запада и Япония считают, что Китай может использовать российский сценарий нападения на Украину для решения спорных вопросов с Тайванем.
Еврокомиссия: Решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС пока не принято
Решения по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС до сих пор не принято, Еврокомиссия (ЕК) представит заключение в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
«Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии выразить свое видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу», - цитирует Мамера агентство «Новости-Грузия».
По его словам, все процедуры проводятся по стандартному графику и «в работе по этому досье в данном контексте» нет ничего исключительного.
Отвечая на вопросы журналистов, Мамер не стал опережать события и говорить о том, каким может быть решение ЕК в пятницу. «Будут предложены заключения по каждой из трех кандидатур», - отметил он.
После подготовки заключения государства-члены ЕС должны будут обсудить, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии, подытожил пресс-секретарь.
- Признание Украины, Молдовы и Грузии в качестве страны-кандидата требует единогласного одобрения 27 главами государств и правительств ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. На сегодняшний день как минимум три страны выступают против.
Украинские спортсмены объявят бойкот соревнованиям с участием россиян
Украинские спортсмены будут бойкотировать любые соревнования с участием россиян и белорусов, заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Он отметил, что представители России и Беларуси ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральными флагами, но это неприемлемо, так как, по мнению Гутцайта, российские и белорусские спортсмены «либо молча согласны с убийством украинцев, либо открыто поддерживают его». По словам министра, российская военная агрессия уже унесла жизни семидесяти украинских спортсменов и тренеров.
С начала вооруженного вторжения войск РФ на территорию Украины, большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров - Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.
Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что «отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека».
Сербия с ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций
Сербия с 1 ноября 2022 года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что не знает, какие еще санкции будут введены к тому времени.
По словам Вучича, Сербия зимой столкнется с нехваткой энергоносителей. Стране зимой необходимо до 100 тысяч тонн угля, в то время как реальная добыча составляет до 80 тысяч тонн.
3 июня Совет ЕС в связи с российским вторжением на территорию Украины официально утвердил шестой пакет санкций, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.
Сербия официально осудила российское вторжение, но отказалась вводить против России санкции, ссылаясь на «традиционные связи, существующие между двумя государствами».
- Сербия – страна-кандидат на вступление в ЕС. В ходе визита 10 июня в Белград канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для вступления в Евросоюз Сербии необходимо присоединиться к санкциям против России и прийти к соглашению по Косову.
- 29 мая состоялись телефонные переговоры Вучича с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, как утверждается в сообщении пресс-службы Кремля, лидеры двух стран договорились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять в Сербию природный газ.
Шотландия начала подготовку к референдуму о независимости
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен на пресс-конференции в Эдинбурге во вторник объявила о подготовке к проведению второго референдума о независимости страны от Великобритании.
На официальном сайте шотландского правительства 14 июня опубликован документ под названием "Здоровее, счастливее, справедливее: Почему не Шотландия?" , в котором представлен план реформирования государства. В предисловии к документу Стёрджен написала, что сейчас лучшее время для построения "новой Шотландии", "после коронавируса, Брекзита и Бориса Джонсона".
Для проведения нового голосования требуется согласие британского правительства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что сейчас не самое время говорить о референдуме. Ранее он пообещал "не допустить отсоединения Шотландии" и заявил, что вопрос был решён после первого референдума в 2014 году.
Тогда 55% населения Шотландии проголосовали против независимости. Референдум был проведён до выхода Великобритании из Евросоюза, шотландские националисты уверены, что после Брекзита результат был бы кардинально другим.
В Грузии ультранационалисты намерены провести контракцию в годовщину «ночи Гаврилова»
Представители ультраконсервативной, националистической и пророссийской платформы «Альт-Инфо» намерены провести контракцию во время митинга «Домой, в Европу».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 20 июня активисты из прозападного движения «Сирцхвилиа» («Позор») организуют шествие в центре Тбилиси по случаю третьей годовщины «ночи Гаврилова».
В «Альт-Инфо» считают, что крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» может предпринять попытку нападения на госструктуры или полицию. Ультранационалисты обещают вмешаться в случае эскалации ситуации.
«Если митинги пройдут без эскалации, мы тоже обычно, как это бывает, разойдемся… Надеюсь, что полиции охрана не потребуется, но если она потребуется стране, только на полицию мы надеяться не будем», – заявил один из лидеров «Альт-Инфо» Кока Моргошия.
Моргошия практически повторил заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Ранее глава правительства выразил уверенность, что митинг 20 июня организуют «деструктивные силы», которые «после всех неудач» не смогли втянуть страну в войну. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и предупредил, что они будут защищать мир и стабильность «с предоставленным законом правом и силой».
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