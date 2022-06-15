Грузия присоединилась ко встрече формата «Рамштайн» по оружию для Украины

Грузия и Молдова, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате «Рамштайн», посвященной оказанию военной помощи Украине.

Об этом, как сообщает «Украинская правда», заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.

«С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах», – сказал он.

«Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы», – добавил Остин.

По словам главы Минобороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, Грузия принимает участие во встрече несмотря на то, что «не может помочь Украине оружием».