В Грузии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте

В Петербургском экономическом форуме, который открылся в среду, не участвует ни один крупный западный инвестор. Об этом пишет издание "Агентство", изучившее программу форума. Из российских миллиардеров на мероприятии заявлены только шесть человек.

На прошлой неделе Госдепартамент США объявил, что американские власти ни в каком качестве не будут участвовать в форуме, и призвал присоединиться к бойкоту компании и правительства других стран. "Мы призываем направить четкий сигнал о том, что "бизнеса как обычно" не будет, пока российские силы нападают на Украину", — заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.

Из более 100 российских бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов, по данным "Агентства", на форуме выступят только 6. Некоторые из них находятся под санкциями.

Одним из "ньюсмейкеров" форума стал глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин. Накануне он вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым, выстрелив из пушки, официально дал форуму старт, а в четверг российские СМИ цитируют его высказывание о том, что так называемая спецоперация в Украине может завершиться до конца года.

С утра в четверг на форуме выступили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Как заявила Набиуллина, условия для российской экономики "изменились надолго, если не навсегда", и теперь необходимо перенаправить производство на внутренний рынок, сообщает "Интерфакс".

По словам Набиуллиной, запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет, граждане сохранят свои валютные вклады, а большинство ограничений на операции с валютой будут отменены. Орешкин сказал, что возврата к экономике советского типа не будет, и импортозамещение не будет абсолютным. Он также высказал мнение, что нынешнее укрепление курса рубля временное, а оптимальным для экономики был бы курс 70-80 рублей за доллар.

В пятницу ожидается выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина.