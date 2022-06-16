Ряд стран потребовал признать российские алмазы «кровавыми»

Украина, ЕС, Австралия, Великобритания, Канада и США потребовали запретить торговлю алмазами с государственными компаниями в связи с российским вторжением в Украину, расширив определение так называемого процесса Кимберли (ПК) по "конфликтным алмазам" на алмазы, добытые в России. Об этом сообщает Reuters.

Процесс Кимберли - утверждённая ООН в 2003 году схема для предотвращения поступления на рынок так называемых кровавых алмазов — алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств.

В письме председателю ПК представитель Украины Андрей Ткаленко предложил две поправки к схеме: расширить определение, включив в него государственные субъекты, а также разрешить странам, присоединившимся к процессу, большинством голосов исключать страну, которая нарушает суверенитет другого члена организации.

Проект обсуждался 20 мая, но был снят после возражений со стороны России, Беларуси, Центральноафриканской Республики, Кыргызстана и Мали.

Представитель России в ПК заявил тогда, что ситуация в Украине никак не влияет на работу организации и "абсолютно выходит за рамки" системы сертификации.

Процесс будет повторно рассмотрен на встрече 20-24 июня в Ботсване. Представитель Ботсваны заявил, что на данный момент "ситуация тупиковая".