Предложение, от которого трудно отказаться

В полном безумии сегодняшнего мира очень сложно продолжать сохранять душевное равновесие, тем паче что давно уже его нет, равновесия в душе.

В детстве самый верный способ спрятаться от монстров - надо было укрыться одеялом, и монстры отступали. Во взрослом возрасте подобный трюк не срабатывает – монстры не отступают и пытаются вытянуть тебя из-под одеяла.

Но чтобы хоть как-то дистанцироваться от реальности и уйти, так сказать, во внутреннюю эмиграцию, – в первую очередь надо отключить телевизор! Насовсем! Если же вы привыкли, чтобы в доме вечно мерцал экран, то хотя бы переключайте ваш телеприемник на безобидные каналы типа «Охота и рыбалка», или «Усадьба», или Cartoon Network.

Хотя с последним надо быть поосторожнее: иногда картинка и графика современных детских мультфильмов настолько жуткие и устрашающие, которые к тому же сопровождаются душераздирающими воплями, что мало не покажется. Кстати, если вы любите качественную анимацию, могу порекомендовать шикарный мультсериал «Любовь, смерть и роботы». В свое время я случайно наткнулся на это, как сейчас говорится, телешоу и очень обогатился. В этом году уже вышел третий сезон, эпизоды все самостоятельные, по десять-пятнадцать минут. По жанру это скорее сборник фантастических рассказов, ожившие комиксы. Отличная графика, лихо закрученные сюжеты. Но смотреть данный сериал я советую аудитории 18+. Много крови, много жути, много секса. Несмотря на это, если у вас крепкие нервы и любите современную фантастику, рекомендую к просмотру. Даже очень рекомендую. По пятибалльной системе оценок я бы поставил твердую пятерку.

Повело меня в сторону, а говорить я хотел о попытке отрешения от внешнего мира в порядке самозащиты.

Так что, если желаете сохранить нервную систему в более или менее стабильном состоянии, не забудьте выключить телевизор. А самое главное, не забудьте его потом не включать снова. Пусть пылится в углу или, как я уже сказал, смотрите, как люди борются с карасями или копают грядки.

Нет, все-таки я вернусь к мультикам, которые сыграли важную роль в моей жизни. Мне повезло, я с детства смотрел хорошую, качественную мультипликацию. У нас на грузинском телевидении была программа «Мультпанорама», в которой режиссер Вахтанг Бахтадзе в месяц раз делал обзор, пускал новые советские мультфильмы и в конце показывал один очень зарубежный мультик. В «Мультпанораме» я смотрел «Бемби» и «Белоснежку и семь гномов» великого Уолта Диснея. Больше, по-моему, полнометражных американских мультиков господин Бахтадзе не рискнул показать. Эти фильмы тоже нельзя было показывать по ТВ по причинам мне неизвестным. То ли что-то связанное с авторским правом, то ли с цензурой. Хотя на авторское право в те годы в СССР плевали с высокой башни.

Зарубежные полнометражные фильмы по ТВ показывать тоже было нельзя. Но наше телевидение всякими правдами-неправдами нарушало это указание и, по-моему, тоже в месяц раз в программе «Иллюзион» показывало что-то художественно-полнометражно-капиталистическое типа «Мужчина и женщина», или «Великолепная семерка», или «Спартак». Конечно, ничего антисоветского нам никогда не показывали, об этом и речи не было. Все, что демонстрировало нам телевидение, было залитовано, отцензурировано. А что не дано нам было знать, заранее вырезано.

Еще была совершенно шикарная передача «Это эстрада», где великолепный музыковед Евгений Мачавариани тоже, так сказать из-под полы, показывал нам небольшие фрагменты композиций тех рок-групп, о которых нам знать было не положено. В этой передаче в 1979 году я впервые увидел живых Битлов! Увидел и прослезился от полноты чувств.

Один знакомый философ, встретив меня в очереди в поликлинике, спросил, почему я все время копаюсь в советском прошлом, что, я тоскую по совку? Но я копаюсь не в советском прошлом, а в своем. Жаль, конечно, что мое прошлое и советское прошлое совпадают, но тут уже я ничего поделать не могу. И я вспоминаю те мелкие радости, которые у нас тогда были. «Мудрое и гуманное» советское правительство отпускало нам радость по чайной ложечке, чтобы жизнь нам медом не казалась.

Именно тогда в каждой семье телевизор был бог и царь. Жить без телевизора в советские времена – это как проводить брачную ночь без невесты, в тоске и безнадеге. Тогда телевизор тоже исполнял свою главную пропагандистскую функцию, вбивал нам в головы, что «Эх, хорошо в стране советской жить». Но мы все-таки понимали, что нет, не эх! В стране советской жить нехорошо. Понимали тихо, про себя, особо не высказывая свое мнение. Только если на кухне, в узком кругу друзей при закрытых окнах и включенном на всю громкость радио!

Преувеличиваю, конечно. Но это так, для хохмы. Хотя факт налицо: люди в возрасте с особым пиететом верят всей информации, которую получают из телевизора. Это понятно: в СССР граждане почти на 100% доверяли всему, что там говорилось. Вот и осталась дурная привычка. Сегодня же, когда есть интернет и альтернативные источники информации, пользоваться и верить только телику – это атавизм и ретроградство.

Но все равно, как это ни странно, население в основном поклоняется телеящику, и потому я советую: не включайте телевизор или же… ну, или то, что я уже говорил в начале текста.

Теперь опять о сладком, что помогает забыться от нынешних реалий: я продолжаю смотреть новинки телесериалов. Редко попадаются хорошие и совсем редко – шикарные.

И вот один из таких шикарных сериалов – это десятисерийный сериал 2022 года «Предложение» («The Offer»).

Сериал можно назвать биографическим, потому что там показано, как снимали один из самых знаковых фильмов ХХ века, гангстерскую сагу «Крестный отец». Наверное, фильм интересен в первую очередь тем, кто является если не фанатом (я ненавижу слово «фанат»), но большим любителем шедевра Копполы. Я – один из них. Мне книга Пьюзо тоже очень интересна и любима – редкая книга, которую я перечитывал нисколько раз. Это действительно Великий американский роман. Пьюзо больше ничего подобного написать не смог, а я читал почти все его книги.

И фильм получился замечательным. Недаром по версии IMDb (веб-сайта со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе) фильм «Крестный отец» занимает почетную вторую строчку.

Поэтому мне было очень интересно посмотреть, как же эта махина снималась. И с полной ответственностью могу сказать, что сериал удался на славу. Много чего я знал, но многое для меня стало откровением. Сериал основан на воспоминаниях продюсера фильма Альберта Радди, и поэтому там показаны реальные события. Никогда не думал, что в 1972 году у итальянской мафии была такая сила, что она могла диктовать условия киностудии Paramount Pictures. Также не думал, что дирекция студии Paramount так грубо вмешивалась в творческий процесс режиссера и настаивала на своем решении картины. Хорошо, что у Копполы хватило сил отстоять собственное виденье во всех аспектах, потому и вышел шедевр. А если он не отстоял бы?

Смотрел я этот сериал и воленс-неволенс вспоминал все перипетии, которые приходили на долю советских режиссеров, когда они делали свои фильмы. И понимал, что нет мира под оливами: какая разница, кто тебе ставит палки в колеса – мафия, советский цензор, главный менеджер киностудии или замзав идеологического отдела районного комитета партии? Цензура, она и в Африке цензура.

На этом разрешите откланяться, иду проверять, не включен ли телевизор. А то в гостиной какие-то странные звуки…

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