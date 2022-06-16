Обзор абхазской прессы

«Нужная газета» пишет, что энергетический кризис стал препятствием не только для развития государства, но и большой проблемой для всего народа Абхазии. «Мы провели страшный год, приобретая генераторы, запасаясь дровами и пытаясь решить свои проблемы самостоятельно, без государства. А правительство совершает одну ошибку за другой – разрешая и запрещая деятельность по добыче криптовалюты, поднимая цены на электричество, которого нет. Наша власть ориентирована на продажу энергетики и ничего другого слышать не желает», – пишет издание. «Нужная газета» публикует интервью с предпринимателем Феликсом Чехерия, который занимается установкой солнечных батарей. По его словам, самыми экономными и выгодными для Абхазии являются солнечные станции.

«Во-первых, погодные условия соответствуют развитию этой отрасли, во-вторых – окупаемость быстрая, в-третьих – относительная дешевизна проекта. И самое главное – качество, автономность и бесперебойность… Когда Кристина Озган поднимет стоимость за электричество, надо спросить ее: что она продает? У нас нет электричества, и сколько не поднимай цену, оно не появится. 200 МВт·ч нам дает ИнгурГЭС, потребление растет, и оно выросло больше, чем мы имеем от ИнгурГЭС. Но мы не производим электроэнергию, и наша власть тратит громадные народные деньги на переток электричества вместо того, чтобы запустить свое производство, создать государственную программу, принять закон о зеленом тарифе. Если государство примет закон о зеленой энергии, то нам никакие инвесторы не понадобятся», – отметил Феликс Чехерия.

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Газета «Независимая Республика» пишет, что последние три созыва (с 2012 года) в депутаты парламента РА представители русских общин Абхазии не избирались.

«Казалось, наших граждан, русских, в республике немало. Среди них есть много опытных работников, с определенным трудовым стажем, уважаемых в обществе и т.д. До Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и сразу после нее на выборы русских Абхазии в парламент РА выделяли квоты. Наша страна многонациональная, и, конечно, обходить стороной представителей крупных общин будет неправильно», – написал редактор газеты Юрий Кураскуа.

Автор статьи побеседовал с руководителем ОО «Ассоциации по правовой и социальной поддержке российских соотечественников» Владимиром Поповым и с представителем общественной организации союза «Русского содружества», ветераном русского движения в Абхазии Сергеем Пигарь. Они считают, что Координационный союз русских Абхазии (КСОРС) не работает, нет единого объединяющего начала. Сегодня Общество русских в Абхазии организовано само по себе.

«Непонятные фонды, которые входят в Координационный союз общественных организаций. Их, как правило, возглавляют приезжие русские, не граждане Абхазии. Руководителями обществ русских Абхазии, например, нередко назначают людей, не имеющих отношения к Абхазии, тех, кто здесь не родился, не жил, появился недавно. Сегодня нет слаженной работы ни в самом КСОРСе, ни во взаимоотношениях между общинами русских Абхазии. После таких сложившихся обстоятельств могут ли представители русских Абхазии, к примеру, стать депутатами? Если нет единства, не будет и результата. Видимо, наступило время, когда нашу избирательную систему надо пересмотреть для того, чтобы можно было выбирать из всех национальных общин Абхазии. И обязательно квоты на несколько человек от каждой из них», – приходит к выводу Юрий Кураскуа.

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О регулировании правоотношений в сфере рекламы в интервью газете «Акуа/Сухум» рассказал заместитель начальника отдела по организации мероприятий и рекламы администрации столицы Инал Абухба. Он заявил, что наиболее активными нарушителями законодательства о рекламе являются торговые и коммерческие объекты.

Инал Абухба пояснил: «Распространенным заблуждением среди владельцев торговых домов является мнение, вернее их убежденность, что если объект их собственность, то и для установки рекламы не требуется разрешение. Однако это нарушение законодательства. Для установки рекламной конструкции необходимо разрешение администрации г. Сухума… К сожалению, наше законодательство не разделяет понятие «вывеска» и «реклама», поэтому мы исходим из того, что если речь идет о маленьких табличках на входе в объект, то по стандартам это не реклама, а информационная вывеска, но тем не менее мы призываем владельцев торговых объектов, чтобы они требовали от своих арендаторов делать их хотя бы одинаковыми по размерам во всех местах установки».

Издание напоминает, что действующему закону Республики Абхазия «О рекламе» более 14 лет. Инал Абухба считает, что в закон необходимо вносить изменения в части запрета не только рекламы алкоголя, оружия, табака, но и всех видов никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, а также кальянов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия