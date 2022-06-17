В Тбилиси открылась улица имени кинорежиссера Серго Параджанова

В Мтацминдском районе Тбилиси появилась улица имени выдающегося кинорежиссера, сценариста и художника Серго Параджанова (1924 – 1990).

На улице был установлен адресный указатель, пишет агентство «Новости-Грузия». Именем Параджанова была названа одна из улочек на Мтацминда, где он родился и вырос – переулок Коте Месхи, примыкавший к одноименной улице.

Параджанов жил и работал в Тбилиси, Киеве и Ереване. После того, как его фильмы стали вывозить на международные кинофестивали, в конце 80-х годов к нему пришла мировая слава. В доме Параджанова на Мтацминда побывали Марчелло Мастроянни и Ив Сен-Лоран.

Тбилисский дом Параджанова представлял собой перманентную художественную выставку из его коллажей, инсталляций, кукол, скульптур. Здесь часто проводились творческие вечера.

Полная обстановка дома Параджанова в Тбилиси были перевезены в Ереван по его воле еще при жизни и стали экспонатами музея Параджанова.

На открытии улицы депутаты Тбилисского сакребуло (городского совета), деятели искусства, друзья и родственники Параджанова отметили огромный вклад Параджанова в культуру и кинематограф Грузии.

«Для каждого тбилисца, нашей молодежи и следующего поколения очень важно всегда помнить об этом гениальном художнике, выросшем в нашей столице, и ценить его огромный вклад в развитие грузинского искусства. Серго Параджанов своим самобытным стилем, разнообразием и нестандартными подходами занял почетное место в мире кино. Тбилисский городской совет и мэрия делают все возможное, чтобы увековечить его имя. Сегодняшнее событие – наглядный тому пример», – сказал на открытии улицы заместитель председателя Тбилисского сакребуло Зураб Абашидзе.