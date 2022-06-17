В Абхазии создано Управление антикоррупционного декларирования, без Астамура Какалия

Астамур Какалия известен в Абхазии не только как кандидат в президенты страны в 2019 году, как автор исторического романа, удостоенного в 2020 году почетного диплома Международной литературной премии имени Фазиля Искандера, но и – прежде всего, пожалуй – как не формальный, но общепризнанный лидер инициативной группы «За ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН и конкурсный подбор кадров». Эта группа в течение нескольких лет активно присутствовала в абхазском информационном поле и в начале позапрошлого года путем акций протеста, коллективной голодовки на той же площади добилась включения парламентом шестого созыва важных поправок к закону о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. Была она в поле зрения СМИ и еще некоторое время после того, как данный закон прошлым летом вступил в действие.

23 декабря 2021 года «Эхо Кавказа» беседовало с Астамуром Какалия в связи с информацией о том, что в Министерстве по налогам и сборам Абхазии создается структурное подразделение из пяти человек, которое будет заниматься проверкой достоверности поданных деклараций, и тем, что его друзья и единомышленники начали активно советовать ему в соцсетях пойти работать в это управление и возглавить его. В том, декабрьском разговоре с ним чувствовалось, что Астамур Какалия колеблется – идти или нет, но в то же время он произнес такую фразу: «Даже если только три-четыре из наших (из инициативной группы) прорвутся, там бутафории не получится». И в тот же день он сообщил нам, что сам он и участники инициативной группы бухгалтер Инга Лакоя, ранее – юрист Александр Басария подали документы на прием в управление и прошли собеседование. А всего в конкурсе, по его словам, участвует около 35 претендентов.

И вот мы вернулись к этой теме. Какалия сказал:

– Все заглохло.

– Как, почему? Что значит «заглохло»?

– Понятия не имею. Я даже не интересовался.

– Так эта служба что, так и не создана?

– Нет, служба создана. На тот момент, когда мы с ними в последний раз говорили, на момент парламентских выборов, они были стажеры. Но они уже начали работать с декларациями. А вот сейчас… Вы правильно поймите, мне постоянно разного рода провокаторы, недоброжелатели пытаются навесить ярлык, что я гонюсь за креслом. Поэтому…

– Ну, не такое уж это кресло, чтобы за ним гнаться!

– Это на самом деле «страшное» кресло. Которое обрекает на постоянные конфликты.

– Ну, а кто возглавил?

– Понятия не имею. Не интересуюсь этим, потому что неправильно поймут, думаю.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром по налогам и сборам Абхазии Джансухом Нанба, и вот что мы от него услышали:

– Очень хорошо, что вы вспомнили про эту историю. Сейчас мы готовим большой репортаж для АГТРК. Управление создано, штат полностью сформирован. База электронная, о которой мы говорили, в которой будут все сведения без исключения, она сформирована. Инструкции разработаны. Временный порядок определения того, кого в первоочередном порядке мы проверяем… То есть достаточно большая работа проделана.

– А кто возглавил это управление?

– Один из ребят, которые по конкурсному отбору у нас прошли, Рустам Отырба.

– То есть пять человек там, как и намечалось? Ну, скажите, вот я помню, что когда с Астамуром Какалия разговаривал в декабре, он тоже подал заявление. Потом на днях его спросил – нет, говорит…

– Астамур Какалия рассматривался так же, как и все остальные, в рамках конкурса. Но с учетом того, что в тот период он баллотировался в депутаты парламента, естественно, мы его исключили из списка, так как у него не было возможности участвовать в процессе.

– Как точно называется это структурное подразделение?

– Управление антикоррупционного декларирования.

С подробностями нас познакомила пресс-секретарь министерства Ратха Матуа. По ее словам, после стажировки отобранные пять кандидатов были зачислены в штат 1 апреля. На вопрос о том, кто, кроме Рустама Отырба, входит в состав управления, она ответила:

– В состав также входят Харания Камилла, Чкотуа Леон, Акаба Инал и Инапшба Беслан. Это молодые люди, но Инапшба имеет опыт работы в Службе судебных исполнителей.

– По закону эти декларации должны подаваться ежегодно, да? Когда в этом году?

– Сроки те же, как и в предыдущем году. 1 августа 2022 года уже завершается срок сдачи деклараций. Они могут быть поданы как на бумажном носителе, так и в электронном виде в МНС РА. Все декларации на бумажном носителе хранятся в кадровых службах самих организаций. К данному периоду у нас работает база, благодаря которой доступ к полной информации в декларациях будут иметь компетентные органы. Это Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, Генпрокуратура, СГБ и МВД.

– Ну, а вот это управление ваше выявило уже какие-то несоответствия в поданных декларациях и реальности?

– Это управление начало свою деятельность 1 апреля, поэтому предыдущим этапом декларирования они не занимаются и будут проверять достоверность сведений в декларациях, поданных уже в этом году. И еще есть сложности, отмеченные ими уже на стадии стажировки. В соответствии с этим на сегодняшний день разработана инструкция, которая дает рекомендации по заполнению деклараций, потому как возникало много сложностей, технического больше характера. Совсем скоро на сайте министерства будет размещена эта инструкция с рекомендациями, дабы избежать повторения тех же самых ошибок.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия