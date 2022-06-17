Парламент Южной Осетии одобрил кандидатуру Константина Джуссоева на пост председателя правительства и принял отставку Генерального прокурора Магомеда Багаева. При этом депутаты и присутствовавший на заседании президент Гаглоев не сняли с отправленных в Генпрокурора и правительства обязанность отчитаться перед парламентом перед уходом. Президент также пообещал депутатам удовлетворить запрос, который они направили в правительство в сентябре прошлого года с требованием представить им засекреченный Анатолием Бибиловым акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского Казначейства.

Константину Джуссоеву 55 лет, он уроженец Южной Осетии, успешный бизнесмен, генеральный директор строительной компании «Мегаполис».

Кандидатуру депутатскому корпусу представил президент Гаглоев. Он отрекомендовал Джуссоева как человека, «проявившего себя с наилучшей стороны как в человеческом, так и профессиональном плане». «Считаю его кандидатуру достойной для назначения на должность премьера», – сказал Алан Эдуардович.

Все 33 депутата, присутствующие на сессии, в ходе тайного голосования единогласно поддержали назначение Константина Джуссоева председателем правительства. За этим одобрением не стоит искать какой-то интриги.

Должность премьер-министра – техническая. В Южной Осетии главой исполнительной власти является президент – принятие решений за ним, а не за премьером. Должность премьера не является ключевой в системе власти и не вызывает таких жарких споров, как, например, должность председателя Верховного суда, генпрокурора или даже министра внутренних дел. Традиционно, если кандидатура не вызывает явного отторжения, – парламент дает согласие. За постсоветскую историю Южной Осетии пока не было случая, чтобы президентская кандидатура на пост председателя кабмина была отклонена.

Отношение депутатов к этой процедуре во многом объясняет комментарий первого вице-спикера парламента Петра Гассиева за три дня до сессии, когда кандидатура Джуссоева проходила согласование в парламентских комитетах:

«Насколько я знаю, никакого сопротивления кандидатура не вызвала. Более того, есть понимание, что нелогично противостоять выбору президента, раз уж он видит этого человека своим премьер-министром, считает, что ему комфортно будет с ним работать. Процедуры потихонечку проходят, не думаю, что какой-либо из комитетов даст отрицательное заключение. Это мое предположение, кончено, депутаты вольны поступать, как считают нужным, но, насколько я знаю, кандидатура не вызывает отторжения у парламентариев».

С этого момента начинается интересное. Президент Гаглоев сообщил депутатам, что назначение нового премьера не снимает с уходящего правительства и его председателя Геннадия Бекоева обязательств отчитаться перед парламентом за два предыдущих года. Перед уходом в отставку этот долг должен быть закрыт, говорит депутат Давид Санакоев:

«8 июня, когда президент внес в парламент кандидатуру на пост премьера, группа депутатов обратилась к исполняющему обязанности председателя кабмина Геннадию Бекоеву, чтобы он представил отчет о деятельности правительства за 2020-2021 годы в соответствии с законом и регламентом. В 2021-м он отказался отчитываться и в 2022-м не представил доклад, хотя закон требует, чтобы отчет о деятельности правительства за прошедший год был представлен парламенту в начале календарного года. Мы попросили Бекоева, чтобы он представил отчет до назначения нового премьер-министра.

– И вы сегодня напомнили о невыполненном требовании?

– Нет, президент сам поднял этот вопрос, он видел наше обращение. Алан Эдуардович сказал: будем ждать возвращения Геннадия Бекоева, и как только он приедет, то должен будет нам представить отчеты за два года.

– А где он сейчас?

– В Питере, на экономическом форуме».

Вторым вопросом в повестке сессии было освобождение с должности генерального прокурора Магомеда Багаева. Глава надзорного ведомства подал в отставку в конце мая. В связи с избранием нового президента Магомед Багаев обратился к Алану Гаглоеву с просьбой направить в парламент представление о его освобождении от должности генпрокурора. 33 депутата, присутствующие на сессии, единогласно проголосовали за представленный вопрос. Говорит Давид Санакоев:

«Он также до отставки должен представить парламенту доклад о деятельности Генпрокуратуры за год. Я поднял этот вопрос, потому что таково требование закона. Мы ждали доклад в начале года, но так и не дождались. Президент также сказал, что мы получим акт проверки российского казначейства, который мы запрашивали с сентября 2021 года, но нам его так и не дали».

Это новость – президент пообещал представить депутатам акт проверки исполнения бюджета аудиторами российского казначейства за 2019-2020 годы.

Депутаты от оппозиции запросили этот акт, но им ответили, что наложенный на акт гриф «ДСП» (для служебного пользования) закрывает депутатам доступ к документу, поэтому их требования ознакомиться с результатами российской ревизии безосновательны.

Депутаты тогда пытались оспорить отказ. По закону «О статусе депутата» нет такого документа, который парламент не имеет права запросить, в том числе и секретные. Они ссылались и на нормы закона, по которым акт проверки расходования бюджетных средств в принципе не может быть засекречен. Но все аргументы парламентариев исполнительная власть проигнорировала и с тех пор вообще перестала отчитываться перед законодательным собранием.

Теперь Алан Гаглоев снимает гриф секретности, и скоро столь оберегаемый от общественного взора акт проверки станет достоянием гласности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия