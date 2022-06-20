Грузия отказала блогеру в побеге из России

Российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию. Она уже более недели остается в нейтральной зоне при грузино-российской границе. К активистке не допустили представителей аппарата Народного защитника Грузии.

Инсу Ландер восьмой день остается в нейтральной зоне между двумя странами. В России ее преследуют по статье «содействие террористической деятельности». Сама блогер полностью отрицает обвинения и говорит, что в их основу легла личная переписка восьмилетней давности. Под домашним арестом Инсу Ландер провела около полугода, а неделю назад решилась на побег из России. Подробно о том, почему и как она это сделала, блогер написала в Telegram-канале.

«12 июня, в замечательный праздник под названием «День России» я сбежала из-под домашнего ареста. Пыталась переплыть Терек – чуть не утонула, сбила себе ноги, сломала ногти, наставила синяков и ушибов, рюкзак перетер плечи. Выбрала несколько маршрутов по горам, но на середине пути вернулась, так как поняла, что впереди еще более бурное течение и я его точно не преодолею.

На свой страх и риск я прошла через КПП «Верхний Ларс» без каких-либо проблем. Мой статус обвиняемой в базах, видимо, не отобразился. Как оказалось, проблемы ждали впереди, на КПП «Дарьяли».

Сначала в виде отказа на въезд в Грузию. Потом – отказ в предоставлении убежища, манипуляции, психологическое давление, угрозы (…)».

В настоящее время Инсу Ландер отказывается от общения со СМИ. МВД Грузии отказ во въезде россиянке объяснило так:

«Если лицо не соответствует установленным законодательством критериям, в том числе, если нахождение лица в Грузии может создать угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку; или же в отношение лица ведется уголовное преследование по таким международным преступлениям, как: терроризм, контрабанда наркотиков, трефикинг, – таким лицам может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов».

При этом, согласно заявлению ведомства, российская активистка сама рассказала о том, что нарушила режим домашнего ареста, сняла специальный браслет и добралась до грузинской границы. Информация о том, что россиянка обвиняется «в столь серьезном международном преступлении, как содействие террористической организации, была действительно обнаружена и в средствах массовой информации», заявляет МВД.

В то же время в заявлении ведомства ничего не говорится о том, что обвинения Инсу Ландер могли предъявить из-за ее журналистской деятельности и активизма, полагают в аппарате Народного защитника.

«Согласно конвенции «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», ни одно государство не должно высылать, возвращать или экстрадировать лицо в другое государство, когда существует серьезная угроза того, что против него могут быть использованы пытки или совершены другие серьезные нарушения прав человека. Это положение находится в полном соответствии с национальным законодательством (…) В данном деле во внимание должно быть принято положение с правами человека в РФ, индивидуальная характеристика лица и т.д.», – говорится в обращении Народного защитника Грузии.

В аппарате заявляют, что их представителям было отказано в возможности навестить Инсу Ландер.

Ранее посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра сообщил, что литовские власти готовы перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу, в случае если решится вопрос на грузинской границе.

Данное обстоятельство, полагают в аппарате Народного защитника, дает МВД законную возможность выслать Инсу Ландер не в Россию, а в третью, безопасную страну. В этом случае можно будет избежать угрозы того, что россиянка может подвергнуться бесчеловечному отношению и пыткам на родине.