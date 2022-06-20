Depeche Mode и мысли об эмиграции

Мысли об эмиграции становятся все более упорными и навязчивыми – ну не то чтобы их раньше не было, но наличие двух детей, которых надо ставить на ноги, делает их более целеустремленными. Чемодан-вокзал… Это понятно, а вот с третьим пунктом – все очень запутано. Куда, зачем, кому мы там нужны, чем нам там заниматься, а главное – будет ли подрастающему поколению ТАМ лучше?

То, что я сейчас описываю, – это не только мои личные соображения – будь это так, не стал бы терять на это время. Так размышляет грузинский, преимущественно городской средний класс, которому нет нужды куда-то бежать сломя голову. Большинство из них вполне нормально устроены в Грузии, не имеют никакой мотивации к бегству непонятно куда и неизвестно зачем – в страны, где им светит работа на заводе за зарплату вдвое меньше, чем нужно для приличного существования там.

Нам нет никакой необходимости эмигрировать, но, увы, у нас в большинстве своем есть дети, а вот это – серьезная проблема. Мы провели половину наших жизней в условиях тотального бардака, нам приходилось бороться за выживание, вести вечную войну за самоутверждение в стране победившего криминального менталитета, подчиняться глупым начальникам, которых поставили на их посты просто потому, что они чьи-то родственники.

Мы все через это уже прошли, но мы не хотим хождения по второму кругу – нам не повезло, мы родились в неправильное время в неправильном месте, и это наша карма. Но мы можем сделать так, чтобы нашим детям не пришлось повторять наш путь. Мы все время от времени надеемся, что Грузия наконец встанет на путь превращения в нормальную страну, но процесс слишком затянулся, а «нормальности» пока не видать даже на дальнем горизонте.

Что ж, если нормальная жизнь упорно не хочет идти к нам, придется нам идти к ней. Если Магомед не идет к горе, то, в конце концов, горе, после долгих сомнений и тяжких мыслей, придется-таки идти к Магомеду.

Интересный парадокс: в Грузию на постоянное проживание приезжает десятки тысяч человек – если в марте-апреле это был поток мигрантов, связанный с войной, то раньше это был небольшой, но постоянно текущий в течение многих лет ручеек. При этом все местные мечтают отсюда свалить – если не самим, то, по крайней мере, их детям, а это намного хуже. Ведь одно дело, когда уезжает, скажем, хороший кафельщик, оттуда обеспечивающий свою семью, которая остается в Грузии. И другое – когда уезжает молодежь, дети, самые умные, самые перспективные, те, кто, по идее, должен был бы строить страну.

Один мой социально-сетевой друг как-то написал: в Грузии очень хорошая молодежь, и она скажет свое слово. Не сомневаюсь, что так и будет. Обязательно скажет – в Германии, Франции, Греции, Италии, Штатах, везде, кроме собственной страны. Большинство их вроде как едут просто учиться, но в аэропорту перед отлетом отцы им говорят: «Не смей сюда возвращаться, найди себе место там».

Вопрос: как такое возможно? В страну приезжает все больше иностранцев и уезжает все больше местных. Может, это мы что-то не так понимаем и не догадываемся, что живем в условия, близких к райским?

Мне кажется, я понимаю, в чем дело, и это – одно из обстоятельств, которое мешает сконцентрироваться на эмиграции. В момент, когда, что называется, припекло и доходишь до кондиции «бежать, покупать билет», начинаешь замечать то, что видят иностранцы, но не видим мы сами.

На самом деле, в Грузии есть немало хорошего и перспективного. Примерно половина населения – это совершенно нормальные европейцы южного образца, которые занимаются делом, получают образование, не мусорят в подъездах и не плюют не асфальт. Благодаря им Грузия в отдельных – немалых - местах выглядит намного лучше, чем она есть на самом деле.

В стране есть очень хорошие красивые города с интересной архитектурой и хорошо развитой инфраструктурой, и это далеко не только Тбилиси и Батуми. Здесь по улицам ходит очень разнообразная, цветная толпа, показатель прогресса, которого Грузия достигла в последние годы: еще 15 лет назад парень, вышедший на улицу с серьгой в ухе, рисковал не вернуться домой, а сейчас – это уже в порядке вещей.

На городских улицах появилось много велосипедов, каких-то там сигвеев, самокатов и прочего транспорта, который 20 лет назад считался недостойным настоящего мужчины – и это тоже свидетельство прогресса.

Благодаря усилиям и трудолюбию среднего класса местами Грузия оставляет ощущение почти нормальной страны, и, казалось бы: да здесь все ок, зачем куда-то бежать? Типичная ошибка экспатов, которые не видят деталей, незаметных для постороннего глаза. Если присмотреться и прожить в Грузии более или менее долго, начинаешь понимать, что за ярким фасадом кроется вторая Грузия, и вам она точно не понравится…

Это Грузия победившего люмпен-пролетариата, попов-мракобесов, сотен тысяч лодырей, бездельников, спивающегося сельского населения, наркоманов и лудоманов, проигрывающих тысячи баксов в долг. В любом дворе, в любом районе, в любое время года вы увидите толпы деградировавших мужчин всех возрастов, сидящих на корточках и живущих за счет женщин-эмигранток.

Две Грузии, две совершенно разные страны: одна пытается что-то созидать, строить, толкать страну вперед, а вторая только все портит, уродует, уничтожает. Ладно бы вторых было мало – в конце концов, быдло есть даже в самой нормальной стране. Но, увы, их как минимум половина населения, и от этого создание нормальной страны откладывается в долгий ящик. Не может быть никакой нормальной страны там, где одна половина населения – балласт, который сидит на шее у другой.

Ну а если учесть, что сегодня в Грузии власть, которая опирается именно на быдло, считая его своей электоральной опорой, – очевидно, что мысли об эмиграции будут все более упорными.

Да, и в конце хотелось бы выступить с предложением сменить гимн страны – нынешний слишком пафосный, особенно для нации, половина которой либо сидит на корточках, либо с истошным визгом «вы что, войны хотите?» стоит в перманентной очереди за подгузниками.

Предлагаю утвердить в качестве гимна композицию группы Depeche Mode под названием Wrong – то есть «Неправильно». Честное слово, она про нас, бесконечно ходящих по одному и тому же кругу и готовящихся пойти по нему еще раз – «Я родился в неправильное время, в неправильном месте, я писал неправильные стихи, шел по неправильному пути, неправильный план в неправильных руках, неправильные вопросы с неправильными ответами»…

И прекрасный видеоклип с шикарной метафорой – «неправильность» олицетворяет связанный чувак на переднем сиденье автомобиля, мчащегося задним ходом… Точнее не скажешь и не снимешь. Это про нас с вами – автомобиль, идущий неправильно, – это наша с вами бедная, глупая отчизна, а чувак на кресле водителя – это мы с вами…

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