Новый ливневый коллектор выводит стоки в море у сухумского пляжа

Сухумские городские пляжи – популярное место отдыха у туристов и местных жителей. Однако, если присмотреться, в нескольких местах видны сточные воды, впадающие прямо в море. У одного из таких стоков в данное время трудятся коммунальные службы города. Директор сухумского «Водоканала» Даур Пачкория пояснил «Эху Кавказа», какие работы проводятся и насколько ситуация безопасна для купающихся.

Сухумские городские пляжи на стороннего наблюдателя производят впечатление не совсем безопасных и чистых, каждые сто или двести метров на примерно двухкилометровом их протяжении можно наблюдать стоки, льющиеся в море. Похоже, что люди не всегда задумываются о том, что льется в море, потому что они спокойно принимают солнечные ванны и купаются нередко вместе с детьми в непосредственной близости от таких мест.

Еще одно место выхода стоков появилось совсем недавно на городском пляже рядом с памятником Неизвестному солдату в нескольких метрах от маленького детского водного городка, в котором всегда шумно и весело.

Городская коммунальная служба полгода назад вывела прямо на пляж трубу большого диаметра. И стало очевидно, что из нее в море течет грязная сточная вода. А сегодня на этом месте работает специальная техника и ведутся работы.

Даур Пачкория, директор «Водоканала», заверил, что канализационные стоки попадать в море из этого коллектора не будут. Однако есть серьезная городская проблема, она заключается в том, что владельцы частных домов нередко вместо того, чтобы подключаться к городской канализационной системе, идут по более легкому и дешевому пути и врезают свои канализационные трубы в городские ливневки:

«Мы проводили работы от улицы Дзидзария по улице Джонуа вниз до набережной, укладывали ливневый коллектор. Мы приступили в прошлом году в августе месяце. Все мы уже давно уложили, после нас сейчас уже асфальт укладывают. Когда мы прокладывали все коллекторы, я имею в виду ливневые, все, что касалось канализации и того, что туда попадало, мы отсекали и канализацию пускали в канализационные коллекторы. По этой трассе у нас не лежат нигде и не подключены канализационные стоки, это я точно знаю. По улице Джонуа сюда никакой канализационный коллектор не подключен».

По его словам работы ведутся, чтобы обеспечить глубоководный сброс:

«Сейчас мы хотим сделать глубоководный выброс, чтобы это эстетически смотрелось хорошо.

– И как это будет выглядеть? Что вы сделаете? На сколько метров?

– Вглубь моря на 26 метров у нас труба закладывается диаметром 800 мм, сейчас процесс укладки идет, будем сюда соединяться, будет стоять жироулавливатель, все зальется бетоном, и вся трасса ливневая будет уходить вглубь моря.

– Но 26 метров – это не много!

– Это не много, но другие коллекторы, ливневые, я имею в виду, вообще, просто выходят на берег и самотеком уходят…»

Даур Пачкория сообщил, что городская санитарно-эпидемиологическая станция извещена о проводимых работах, и по рекомендации СЭС будет установлен «жироулавливатель»:

«Санэпидемстанция была, вот они рекомендовали установить здесь жироулавливатель. Здесь будет залит жироулавливатель, который будет задерживать всякие жиры, и если какие-то масла будут попадать, на дороге же бывает, что масла выливаются, чтобы там это все останавливалось. Какие-то элементы пластмассовые бывает что как-то попадают в ливневые коллекторы, это все будет здесь собираться и вручную будут очищать.

– Скажите, для купающихся людей это безопасно?

– Да, потому что у нас здесь по набережной четыре-пять ливневых выхода, они выходят на набережную и открытым путем уходят. А здесь мы делаем выход закрытым».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия