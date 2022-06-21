Анна Гречко: «Хочется подчеркивать своими работами, насколько это красиво»

Выставка «Вояж по старому Сухуму» фотографа Анны Гречко открылась на культурно-деловой площадке «Гума». Экспозиция раскрывает шесть историй дам в винтажных нарядах в стиле первой половины ХХ века на фоне архитектурных памятников столицы Абхазии.
Сухум, вернее та его часть, которая была создана в конце XIХ – первой половине ХХ века, несмотря на всю обшарпанность, до сих пор пленяет воображение не только местных жителей, но и гостей города. Белоснежные виллы в стиле модерн, утопающие в бурной зелени, или пансионы в стиле сталинского ампира на фоне загадочного моря… это рисует в сознании множество ярких образов и рождает почти интуитивное желание спасти эту гибнущую красоту.
Внимание к необходимости спасения прошлого Сухума неравнодушные художники и активисты привлекают разными способами: рисуют акварелью изящные, многим незаметные детали особняков, устраивают благотворительные музыкальные вечера, организуют проекты по приведению «в чувство» отдельных вилл… Сама «Гума» – это вдохновляющий пример того, как ловко Сухум прошлого может соединяться с Сухумом настоящего. «Гума» – это не просто заброшенная станция, которую трансформировали в активную культурную площадку, здесь часто проходят события, целью которых является желание обратить внимание на постепенно исчезающий образ города, созданный на рубеже XIХ и ХХ веков.
Фотовыставка «Вояж по старому Сухуму», которая открылась на «Гуме» 20 июня, – это своего рода проект-фантазия о том, как можно было бы жить в Сухуме, если бы к нему относились бережнее. Фотограф Анна Гречко признается, что город давно привлекает ее творческое воображение, и вот четыре года назад она вместе с семьей переехала сюда из Москвы:
«Я с детства влюблена в Сухум. Еще в советское время с бабушкой и дедушкой мы приезжали сюда отдыхать. И в моих детских воспоминаниях Сухум нарисован самыми красивыми красками. Я помню по всему городу запах роз, лаврушки и эвкалипта и что-то такое невозможно-красивое белое летящее. Сейчас, когда смотрю на Сухум, я понимаю, что вот это белое летящее – это как раз арки вокзалов в стиле сталинского ампира, это прекрасная гостиница «Рица» в стиле модерн. И я настолько влюблена в эту архитектуру, в то, как она вписана в ландшафты Сухума, что мне хочется подчеркивать своими работами то, насколько это красиво и гармонично и насколько замечательно, когда женщины одеваются в стиле эпохи как раз модерн и 1950-х годов. Ведь это так женственно и благородно».
Задумка родилась у Анны Гречко год назад, и фотограф сразу же приступила к воплощению идеи. В результате получилось шесть фотоисторий, их герои одеты в наряды тех эпох, на фоне зданий которых их снимают:
«Я стараюсь снимать в кинематографическом стиле и в основном снимаю не отдельные кадры, а фотоистории для того, чтобы была какая-то загадка. Иногда я вдохновляюсь непосредственно архитектурой здания, иногда какую-то идею мне может навеять сама модель, а иногда – даже какая-то мелочь, шляпка или перчатки, из чего потом рождается сценарий. Одна из центральных историй – о любви трогательных юноши и девушки. Кстати, в этой истории снималась сухумчанка, что для меня тоже было важно. Как мне видится, это о чистоте и искренности юных чувств. Есть фотоистория о любви к чтению, о том, как важны книги в жизни интроверта. Ведь такие люди для того, чтобы лучше чувствовать внешний мир, пытаются найти тонкий мостик между своим внутренним миром и внешним, и этим мостиком могут быть книги».
На открытии выставки Анна Гречко создала особую атмосферу: фон для фотографий составили винтажные чемоданы, зонтики и телефоны, из колонок звучали старинные мелодии, а все модели пришли в образах, соответствующих задумке фотопроекта.
Одной из героинь стала преподаватель Высшей Петербургской школы моды и прикладного творчества Вера Алексеева. Для фотосессии дама подобрала изящный образ из вещей первой половины ХХ века: туфли из Парижа, шляпка из Санкт-Петербурга, сумочка и жемчужный браслет из Японии, перчатки из Англии. Вера Алексеева рассказала, что послужило вдохновением для ее фотоистории:
«Все как-то вышло по наитию: Анна предложила поехать на набережную, и мы увидели небольшой черно-белый плакатик «Кино». Я говорю: «Анна, представляешь, здесь же был Сергей Есенин, а если бы сюда приехала Айседора Дункан, может быть, вся жизнь пошла бы по-другому?» Айседоре было 45 лет в то время, и мы сняли именно о том, как актриса немого кино приезжает в Сухум. И вот здесь есть стихи:
Ваши руки пахнут апельсином.
На экране – дальние края.
И в пути, волнующем и длинном,
Всюду вместе, всюду вы и я.
В первый раз я вижу воды Нила.
Как велик он, дивен и далек!
Знаешь, если бы ты меня любила,
Я сгорел бы, точно уголек.
(Вера Инбер, 1814 год)
И когда Анна публиковала первый раз эти фотографии, то под каждой серией были стихи поэтов серебряного века, то есть мы вдохновились такой вот историей».
Фотовыставка «Вояж по старому Сухуму» открыта для посещения на культурной площадке «Гума» четыре дня, до 23 июня.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия