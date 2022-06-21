Анна Гречко: «Хочется подчеркивать своими работами, насколько это красиво»

Выставка «Вояж по старому Сухуму» фотографа Анны Гречко открылась на культурно-деловой площадке «Гума». Экспозиция раскрывает шесть историй дам в винтажных нарядах в стиле первой половины ХХ века на фоне архитектурных памятников столицы Абхазии. Сухум, вернее та его часть, которая была создана в конце XIХ – первой половине ХХ века, несмотря на всю обшарпанность, до сих пор пленяет воображение не только местных жителей, но и гостей города. Белоснежные виллы в стиле модерн, утопающие в бурной зелени, или пансионы в стиле сталинского ампира на фоне загадочного моря… это рисует в сознании множество ярких образов и рождает почти интуитивное желание спасти эту гибнущую красоту. Внимание к необходимости спасения прошлого Сухума неравнодушные художники и активисты привлекают разными способами: рисуют акварелью изящные, многим незаметные детали особняков, устраивают благотворительные музыкальные вечера, организуют проекты по приведению «в чувство» отдельных вилл… Сама «Гума» – это вдохновляющий пример того, как ловко Сухум прошлого может соединяться с Сухумом настоящего. «Гума» – это не просто заброшенная станция, которую трансформировали в активную культурную площадку, здесь часто проходят события, целью которых является желание обратить внимание на постепенно исчезающий образ города, созданный на рубеже XIХ и ХХ веков. Фотовыставка «Вояж по старому Сухуму», которая открылась на «Гуме» 20 июня, – это своего рода проект-фантазия о том, как можно было бы жить в Сухуме, если бы к нему относились бережнее. Фотограф Анна Гречко признается, что город давно привлекает ее творческое воображение, и вот четыре года назад она вместе с семьей переехала сюда из Москвы:

«Я с детства влюблена в Сухум. Еще в советское время с бабушкой и дедушкой мы приезжали сюда отдыхать. И в моих детских воспоминаниях Сухум нарисован самыми красивыми красками. Я помню по всему городу запах роз, лаврушки и эвкалипта и что-то такое невозможно-красивое белое летящее. Сейчас, когда смотрю на Сухум, я понимаю, что вот это белое летящее – это как раз арки вокзалов в стиле сталинского ампира, это прекрасная гостиница «Рица» в стиле модерн. И я настолько влюблена в эту архитектуру, в то, как она вписана в ландшафты Сухума, что мне хочется подчеркивать своими работами то, насколько это красиво и гармонично и насколько замечательно, когда женщины одеваются в стиле эпохи как раз модерн и 1950-х годов. Ведь это так женственно и благородно». Задумка родилась у Анны Гречко год назад, и фотограф сразу же приступила к воплощению идеи. В результате получилось шесть фотоисторий, их герои одеты в наряды тех эпох, на фоне зданий которых их снимают:

«Я стараюсь снимать в кинематографическом стиле и в основном снимаю не отдельные кадры, а фотоистории для того, чтобы была какая-то загадка. Иногда я вдохновляюсь непосредственно архитектурой здания, иногда какую-то идею мне может навеять сама модель, а иногда – даже какая-то мелочь, шляпка или перчатки, из чего потом рождается сценарий. Одна из центральных историй – о любви трогательных юноши и девушки. Кстати, в этой истории снималась сухумчанка, что для меня тоже было важно. Как мне видится, это о чистоте и искренности юных чувств. Есть фотоистория о любви к чтению, о том, как важны книги в жизни интроверта. Ведь такие люди для того, чтобы лучше чувствовать внешний мир, пытаются найти тонкий мостик между своим внутренним миром и внешним, и этим мостиком могут быть книги». На открытии выставки Анна Гречко создала особую атмосферу: фон для фотографий составили винтажные чемоданы, зонтики и телефоны, из колонок звучали старинные мелодии, а все модели пришли в образах, соответствующих задумке фотопроекта. Одной из героинь стала преподаватель Высшей Петербургской школы моды и прикладного творчества Вера Алексеева. Для фотосессии дама подобрала изящный образ из вещей первой половины ХХ века: туфли из Парижа, шляпка из Санкт-Петербурга, сумочка и жемчужный браслет из Японии, перчатки из Англии. Вера Алексеева рассказала, что послужило вдохновением для ее фотоистории:

«Все как-то вышло по наитию: Анна предложила поехать на набережную, и мы увидели небольшой черно-белый плакатик «Кино». Я говорю: «Анна, представляешь, здесь же был Сергей Есенин, а если бы сюда приехала Айседора Дункан, может быть, вся жизнь пошла бы по-другому?» Айседоре было 45 лет в то время, и мы сняли именно о том, как актриса немого кино приезжает в Сухум. И вот здесь есть стихи: Ваши руки пахнут апельсином. На экране – дальние края. И в пути, волнующем и длинном, Всюду вместе, всюду вы и я. В первый раз я вижу воды Нила. Как велик он, дивен и далек! Знаешь, если бы ты меня любила, Я сгорел бы, точно уголек. (Вера Инбер, 1814 год) И когда Анна публиковала первый раз эти фотографии, то под каждой серией были стихи поэтов серебряного века, то есть мы вдохновились такой вот историей».