Новости
В Азербайджане решили не открывать сухопутные границы
Кабмин Азербайджана продлил особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса еще на два месяца – до 1 сентября 2022 года. Это означает, что сухопутные границы страны с соседними государствами останутся закрытыми. Как пишет портал JAMnews, решение вызвало недовольство пользователей местного сегмента соцсетей.
- «Уже два года не можем с семьей посещать родственников в Грузии. Раньше как было? Сел в машину и через несколько часов у родни, в своем селе. Теперь это можно только на самолете, а цены огромные. С семьей точно не полетишь. а там еще добираться до своего села надо. Кошмар!».
- «Откройте уже эти чертовы границы. Во всех нормальных странах открыли. Ладно, с туризмом, но люди по своим делам не могут ездить. правильно говорят, что это дела монополиста под названием AZAL. Кроме этой авиакомпании все в проигрыше от этого решения».
- «Ну что тут поделаешь? В Нахичевань невозможно найти билета на самолет. Говорят, раньше 5 июля не полетите. Я бы мог поехать туда через Грузию и Турцию, но границы закрыты. Не могу никак цензурно выразиться по этой ситуации».
Сухопутные границы Азербайджана остаются «на замке» уже свыше двух лет. Это создает большие трудности для людей, которые хотят посетить соседние страны. Другого пути, кроме авиасообщения, не существует.
Другие новости дня
Германия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия
Германия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия, пока сохраняется угроза его применения против самой Германии и других стран НАТО. Так правительство ответило на запрос депутата от оппозиционной партии "Левых".
Ранее депутат Бундестага от "Левых" Севим Дагделен обратилась к правительству с вопросом о присоединении Германии к договору о ядерном разоружении. В ответ кабинет министров заявил, что поддерживает идею безъядерного мира, но на данный момент такой такой шаг исключен. "Разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере политики безопасности. До тех пор, пока в отношении Германии и её союзников исходит угроза применения ядерного оружия, сохраняется необходимость убедительного ядерного сдерживания в рамках НАТО," - считает немецкое правительство.
В кабинете также отметили, что нападение России на Украину говорит об угрозе, которую Россия с её ядерным потенциалом представляет не только для Украины, но и для Европы и мира, поэтому отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой.
Собственного ядерного оружия у Германии нет, но в рамках сотрудничества с НАТО на ее территории находятся американские ядерные боеголовки.
Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Под этот запрет подпадают разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия. К договору уже присоединились 65 стран, однако среди них нет стран-участниц "ядерного клуба", в который входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (власти этой страны официально не признавали наличие у неё ядерного оружия). В эти дни проходит первая конференция стран-участниц договора в Вене.
Более 20% крупнейших иностранных компаний перестали работать в России
После российского вторжения в Украину пятая часть крупнейших иностранных компаний, работавших в России, остановила свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок, председателем совета которого является глава Минэкономразвития России.
Согласно исследованию, из 600 крупнейших иностранных компаний 126 заявили о приостановке своей деятельности в России, ещё 150 – каким-либо образом ограничили работу. Аналитики отмечают, что компании останавливали свою деятельность не только, чтобы "минимизировать репутационные издержки от работы в России", но и "по объективным причинам", появившимся в конце февраля: из-за санкций, волатильности рубля, логистических проблем и дефицита сырья.
В иностранных компаниях, остановивших или ограничивших свою работу, заняты более 350 тысяч россиян, около 40% из них сейчас находятся в фактическом простое. При этом для 35-40 тысяч работников существует прямая угроза сокращения. Больше всего уход и приостановка иностранного бизнеса задели работников розничной торговли и автопрома. Сильнее всего это ощущается в Калужской области: 11% её работающих жителей трудятся в компаниях, решивших ограничить свою деятельность в России.
Также исследователи подсчитали, что среди иностранных компаний, продолживших работу в России, около 20% отказались от инвестиций в российскую экономику. Значительную их долю составляет фармацевтический бизнес.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 297 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
Гарибашвили: Арахамия требовал не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия требовал от США и европейских стран, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС. Грузинский премьер говорит, что получил информацию об этом от европейских и американских партнеров.
«Одним из главных инициаторов, партнеров (оппозиции), который в Европе и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. Он – ваш друг», – обратился Гарибашвили к оппозиционерам.
«Они практически ультиматум выдвинули Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», – добавил премьер.
По словам Гарибашвили, «господин Арахамия, носящий грузинскую фамилию, выступает с позорными обвинениями». Речь идёт о заявлениях Арахамия о том, что российский бизнес использует Грузию для обхода международных санкций.
Во Франции не разрешили носить буркини
Высший административный суд Франции не разрешил женщинам носить буркини – купальные костюмы, закрывающие тело с головы до лодыжек. Суд обосновал это нарушением "светскости" Франции – принципа государственного нейтралитета по отношению к религии. Об этом сообщает агентство Associated Press.
В мае 2022 года французский город Гренобль, прислушавшись к местным активистам, проголосовал за смягчение дресс-кода в бассейнах, в том числе разрешил женщинам купаться в буркини и топлес. Мэр Гренобля настаивал, что у женщин должно быть право носить, что они хотят, а также выражать свои религиозные взгляды в бассейнах и на улице.
Правительство Франции в лице префекта оспорило решение Гренобля в суде. Во вторник, 21 июня, Высший административный суд Франции подтвердил, что разрешение буркини незаконно. Согласно решению суда, голосование в Гренобле было проведено "для удовлетворения религиозного требования" и "наносит ущерб нейтралитету государственных служб".
Разрешение плавать женщинам топлес в суде не оспаривалось.
Министр внутренних дел Франции назвал постановление суда "победой светскости". Мусульманские правозащитные организации во Франции заявили, что запрет на ношение буркини ограничивает основные свободы и дискриминирует женщин-мусульманок.
- В 2016 году около тридцати прибрежных курортов Франции запретили женщинам носить на своих пляжах буркини. Запреты были введены после череды исламистских нападений на Францию. ООН призвала Францию отменить запрет, так как он является "серьёзным и незаконным нарушением основных свобод".
- В 2010 году Франция запретила женщинам носить никаб и паранджу, закрывающие лицо, в общественных местах. Во Франции проживает более 5 миллионов мусульман – больше, чем в любой другой европейской стране.
Режиссёра Сокурова не выпустили из России в Финляндию
Российские пограничники не пропустили через границу с Финляндией кинорежиссёра, члена Совета по правам человека Александра Сокурова.
Об этом сообщила в фейсбуке журналист Ксения Ларина со ссылкой на самого Сокурова. Она же приводит фрагмент обращения самого режиссёра.
Сокуров направлялся на конференцию в Милан. Как утверждается, его продержали несколько часов на границе с Финляндией и в конце концов отказались пропустить. Режиссёр, как утверждается, уже вернулся в Петербург.
Комментариев погранслужбы пока нет. Сам Сокуров в своём обращении пишет, что начальник смены заявил ему, что речь идёт об исполнении распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.
В России сейчас официально ограничен выезд из страны через сухопутные погранпереходы, поскольку по-прежнему не отменено постановление правительства, принятое в 2020 году в связи с пандемией. При этом по ряду уважительных причин выезд возможен. Связан ли отказ в выезде Сокурову с этими ограничениями, или же с другими причинами, пока не ясно.
В декабре на заседании СПЧ с участием Владимира Путина Сокуров публично поспорил с президентом, в частности, о Северном Кавказе и других проблемах России.
Британия не выдала визы российской делегации для участия в сессии ОБСЕ
Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
"С учетом нахождения всех членов постоянной делегации Федерального собрания России в санкционных списках Великобритании мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии", – сказал Джабаров.
По его словам, Великобритания ответила, что не может выдать визы членам российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну. Джабаров добавил, что считает решение британского правительства возмутительным.
В конце марта Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине. С 1 апреля миссия прекратила работу, которую вела в Донбассе с 2014 года. В середине апреля от сотрудников организации потребовали покинуть территорию самопровозглашённых республик.
- 21 июня Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговорённых властями самопровозглашённой "ДНР" к смертной казни. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что у Москвы нет желания сотрудничать с Лондоном и добавил, что "отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв".
Гарибашвили: «Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?!»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, вновь заявил, что Украина получает статус кандидата на членство в ЕС потому, что находится в войне.
При этом многим гражданам Грузии, по словам премьера, обидно из-за решения Брюсселя по грузинской заявке.
«Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны?! Как это понять?» – сказал Гарибашвили, вызвав возмущение оппозиционеров.
Премьера, выступающего на тему евроинтеграции, несколько раз прерывали депутаты от оппозиции.
- 17 июня стало известно о рекомендациях Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран-членов ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с обязательными условиями, а Грузия сначала должна выполнить конкретные условия, после чего будет решен вопрос о предоставлении ей статуса. Согласно рекомендации Еврокомиссии, для получения статуса кандидата Грузия должна будет выполнить 12 требований, одним из которых является деолигархизация.
Журналиста Макса Левина убили российские военные – «Репортеры без границ»
Украинский фотограф и документалист Макс Левин и его друг – боец ВСУ – Алексей Чернышев, предположительно, были убиты российскими военными в марте в лесу под Киевом.
К такому выводу пришли в организации "Репортеры без границ" после тщательного изучения обстоятельств гибели журналиста и найденных улик.
По версии расследователей, Левин пошел в лес, чтобы вернуть свой дрон. Там его заметили российские военные, оккупировавшие часть территории в Киевской области. В организации считают, что убийству журналиста мог предшествовать допрос с пытками.
"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки", – заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.
Сотрудникам организации "Репортеры без границ" удалось определить место убийства Левина благодаря представителям сил безопасности Украины. На месте гибели документалиста до сих пор находится обугленный "Форд Маверик", принадлежащий Левину. "Репортеры без границ" обнаружили в машине 14 отверстий от пуль, а также нашли на месте несколько пуль и удостоверение личности Чернышева.
Левин три недели числился пропавшим без вести. 13 марта он вместе с Алексеем Чернышевым, военным и в прошлом фотографом, отправился в район села Гута-Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия, и связь с фотографом прервалась.
Как сообщал офис генпрокурора Украины, Левин мог быть убит двумя выстрелами. Фотожурналист, подчеркивается в сообщении, был без оружия.
Вышгородская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 438 УК Украины, "Нарушение законов и обычаев войны".
Макс Левин снимал документальные фильмы о конфликте на Донбассе, также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали The Wall Street Journal, Time, The Moscow Time, Vatican news, Радио Свобода и многие другие международные СМИ и агентства. У него остались жена, четверо детей и пожилые родители.
Андрей Лошак снял фильм "Разрыв связи" о том, как рушатся семьи из-за разных взглядов на войну. Смотрите премьеру на телеканале "Настоящее Время":
В Афганистане в результате землетрясения погибли по меньшей мере 920 человек
В результате землетрясения на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 920 человек, еще около 620 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Ранее The Guardian со ссылкой на афганское информагентство "Бахтар" сообщило о 225 погибших.
По сообщениям Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром 22 июня с эпицентром в районе города Хост к югу от столицы Афганистана Кабула и недалеко от границы с Пакистаном. Магнитуда колебаний составила 6,1 балла. Служба присвоила землетрясению желтый уровень опасности, что говорит об относительно локальном воздействии.
На пострадавшие территории были направлены вертолеты со спасательными группами.
По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, "сильные и продолжительные толчки" ощущались в Кабуле, в 200 километрах к северу от эпицентра. Землетрясение почувствовали и в столице Пакистана Исламабаде, в 300 километрах от Хоста.
Метеорологическое управление Пакистана оценило магнитуду землетрясения в 6,1.
Срок погашения долга Абхазии перед Россией продлевается до 2034 года
Срок погашения кредита, полученного Абхазией в 2010 году на восстановление железной дороги, продлевается до 2034 года.
Закон о ратификации протокола №3 к российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита одобрили сегодня депутаты парламента самопровозглашенной республики.
Как пишет агентство «Апсныпресс», документ предоставила представитель абхазского президента в парламенте Нателла Ломия.
Протокол устанавливает новый график погашения консолидированной суммы основного долга за кредит. Срок погашения продлевается до 2034 года.
Сумма основного долга, не считая проценты, составляет 1.2 млрд рублей.История одного кредита. Версия дополненная и электрическая
- В 2010 году Абхазия получила от РФ государственный экспортный кредит в размере 2 млрд рублей на восстановление железной дороги.
Бывшие лидеры Грузии призвали ЕС предоставить стране статус кандидата
Экс-президенты Грузии Георгий Маргвелашвили и Михаил Саакашвили призывают ЕС предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС. Обращение также поддержали экс-спикеры парламента: Акакий Асатиани, Нино Бурджанадзе, Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили. Письмо главе представительства Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю передал Георгий Маргвелашвили.
«Содержание письма следующее – мы согласны с требованиями Еврокомиссии, целесообразностью их выполнения, но в связи со сложной ситуацией и вызовами в регионе просим не расформировывать тройку – Украина, Молдова, Грузия. Дайте нам статус кандидата и оставьте требования для последующего выполнения», – сказал журналистам четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Ранее стало известно, что Европейский Совет уже подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. В документе говорится, что «Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство». В отличие от Грузии, статус стран-кандидатов уже 23-24 июня могут получить Украина и Молдова.
В крупнейшей партии Италии произошел раскол из-за поставок оружия Украине
В крупнейшей партии итальянского парламента "Движение 5 звёзд" произошёл раскол из-за вопроса о поставках оружия Украине. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинул фракцию. Об этом сообщает Il Post.
Итальянские СМИ сообщают, что большинство членов партии, которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, считают, что поставки оружия в Украине только затягивают конфликт. С этим не согласен Ди Майо, который, по мнению Il Post, является одним из самых убеждённых сторонников украинского президента Владимира Зеленского среди европейских политиков.
Министр иностранных дел Италии назвал своё решение "выстраданным". По его словам, члены партии должны были определиться "на какой стороне истории быть - с пострадавшей Украиной или с Россией-агрессором". Вместе с Ди Майо "Движение 5 звёзд" могут покинуть ещё 62 парламентария, в том числе 11 сенаторов.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild am Sonntag не исключил, что война может затянуться на годы, и призвал союзников "не останавливаться в поддержке Украины", даже несмотря на рост издержек для стран Запада. По словам Столтенберга, на предстоящем саммите в Мадриде союзники по НАТО официально назовут Россию не партнёром, а угрозой безопасности, и одобрят очередные поставки Украине оружия.
Площадь у посольства США в Москве назвали в честь «ДНР»
Мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России после того, как площадь около представительства было решено назвать "площадью Донецкой Народной Республики".
"Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9. Старые адреса объектов аннулировали", – говорится в сообщении мэрии.
Ранее депутаты Мосгордумы предложили переименовать территорию возле посольства США, голосование проходило на платформе "Активный гражданин". Среди вариантов названия площади были "Площадь защитников Донбасса", "Площадь Донецкой Народной Республики" и "Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича".
"Медиазона" со ссылкой на источники в московских предприятиях сообщала, что работников бюджетных организаций в сфере ЖКХ обязали голосовать за вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". По подсчетам мэрии Москвы, в итоге за этот вариант проголосовали почти 45% участников опроса.
В Ростовской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.
Как сообщил телеграм-канал Baza, по предварительным данным, пожар начался около 9 утра, пострадавших нет. Предположительно, по заводу был нанесен удар с помощью беспилотника.
Главное управление МЧС по Ростовской области подтвердило информацию о пожаре на заводе. Согласно сообщению ведомства, пожар был потушен, причины возгорания уточняются.
Госдеп: США поддерживают интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в ЕС
США поддерживают дальнейшую интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в европейское пространство. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.
Как пишет СОВА, журналист попросил Прайса прокомментировать рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Киеву и Кишиневу, а также о признании европейских перспектив Тбилиси. Напомнив, что в трех столицах теперь ждут решения саммита ЕС 24 июня, он также поинтересовался, заслуживает ли Грузия также статус кандидата.
Представитель Госдепа, впрочем, не стал вдаваться в детали, описав позицию Вашингтона лишь общими фразами: «Мы сохраняем нашу давнюю приверженность единой, свободной и мирной Европе, и мы поддерживаем дальнейшую интеграцию Украины, Молдовы и Грузии с их европейскими соседями. На протяжении последних десятилетий эти страны выражали стремление к более тесным отношениям, более тесному сближению с Западом. Соединенные Штаты работали со всеми тремя странами, чтобы помочь им в развитии их демократических институтов, чтобы помочь им в развитии их системы сдержек и противовесов; помочь развивать свою экономику, интегрированную с Европой и с Западом; и мы будем продолжать поддерживать их в будущем. Детали процессов и сроков вступления, конечно, являются решением ЕС и его государств-членов, поэтому мне нужно будет перенаправить вас к ЕС по поводу любых деталей этого процесса», – заявил Нед Прайс.
В каком случае Грузия получит статус кандидата в ЕС? Проект решения Евросовета
Европейский Совет подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
В документе говорится, что «Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство».
Кроме того, в предварительном документе сказано, что «Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова».
«Также отмечается, что Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все условия, изложенные Комиссией, будут полностью выполнены», – написал Йозвяк в Twitter.
С проектом решения ознакомилось и издание EURACTIV. В документе, в частности, указано, что «прогресс каждой страны на пути в Европейский союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов».
Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине и Молдове кандидатского статуса.
- 17 июня стало известно о рекомендациях Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран-членов ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с обязательными условиями, а Грузия сначала должна выполнить конкретные условия, после чего будет решен вопрос о предоставлении ей статуса. Согласно рекомендации Еврокомиссии, для получения статуса кандидата Грузия должна будет выполнить 12 требований, одним из которых является деолигархизация.
Жителя Петербурга задержали на пикете с цитатой Владимира Путина
В Санкт-Петербурге полицейские задержали местного жителя Андрея Оливьери, который проводил одиночный пикет, держа в руках плакат с цитатой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на жену активиста.
Оливьери устроил пикет 21 июня у станции метро "Автово". На его плакате были слова "Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти", которые Путин сказал в 2004 году. Активиста доставили в отдел полиции №31. Позже его отпустили с протоколом о нарушении "коронавирусных ограничений".
- В феврале 2004 года на встрече со своими доверенными лицами Путин высказался против увеличения срока президентства до семи лет. "Ну это очень много. Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь – многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", – сказал тогда президент.
- 13 июня сотрудники полиции задержали Андрея Оливьери, вышедшего на одиночный пикет против несменяемости власти. Оливьери стоял у станции метро "Парк Победы" с плакатом "Самое страшное для политика – вцепиться в свое кресло руками и зубами, – В. В. Путин". В отношении активиста составили административный протокол о нарушении "коронавирусных ограничений".
Комиссия Конгресса: Трамп пытался изменить результаты выборов
Во вторник в Конгрессе США прошло четвертое заседание специального комитета Палаты представителей, расследующего события 6 января 2021 года когда толпа сторонников Дональда Трампа, ворвалась в помещение Конгресса в попытке сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.
Главным объектом внимания законодателей были попытки Дональда Трампа и людей из его окружения убедить официальных лиц в нескольких ключевых штатах не утверждать результаты, свидетельствующие о победе Джо Байдена. Комитет представил аудиозапись телефонного звонка, во время которого Дональд Трамп призывал Госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти 11780 голосов", которых Трампу не хватало для победы. "Почему ты не хочешь найти верный ответ, Брэд, вместо того, чтобы говорить, что цифры точны?" - задает вопрос Дональд Трамп. Как заявил на слушаниях Раффенспергер, после отказа сфальсифицировать результаты, в его адрес прозвучало большое количество угроз и требований уйти в отставку.
Расти Боуэрс, спикер Палаты представителей законодательного собрания Аризоны рассказал о том, что адвокат Трампа Руди Джулиани попросил его создать комитет для расследования информации о фальсификации выборов с целью назначения альтернативного списка выборщиков, которые бы отдали свои голоса за Дональда Трампа. По словам Боуэрса, он отверг эту просьбу после того, как он не получил от Джулиани ни одного свидетельства нарушений процедуры голосования и подсчета голосов.
На слушаниях была представлена переписка помощника сенатора-республиканца Рона Джонсона, близкого президенту Трампу и помощника вице-президента Майка Пенса, в которой накануне утверждения результатов выборов Конгрессом помощник сенатора спрашивает готов ли вице-президент принять альтернативный список выборщиков, который проголосует за Дональда Трампа. Помощник Пенса ответил отказом. Попытку создать альтернативный список выборщиков подтвердила глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл, которая сообщила о том, что с ней с подобным предложением обратился советник Трампа Джон Истмэн.
"Каждое из этих усилий перечеркнуть результаты выборов серьезно и заслуживает внимание как Конгресса, так и генеральной прокуратуры", - заявила заместитель председателя специального комитета Лиз Чейни. По ее словам, Дональд Трамп "лично" оказывал давление на официальных лиц в разных штатах с целью повлиять на исход выборов.
Дональд Трамп настаивает, что он не совершил никаких незаконных акций в контексте событий 6 января и продолжает настаивать на том, что его лишили победы на президентских выборах в результате фальсификаций. Многочисленные судебные иски сторонников бывшего президента были отвергнуты судами как безосновательные.
Рождаемость в России в апреле упала до показателей 1943-1944 годов
В апреле 2022 года в России родилось наименьшее количество людей с 1943-1944 года, заявил демограф Алексей Ракша в интервью изданию Верстка.Медиа. Если говорить про мирное время – то это рекордный показатель с конца XVIII века.
На статистику повлияла пандемия коронавируса. В Европе, по словам Ракши, с января 2022 года также заметно снизилось количество родившихся младенцев. Но в дальнейшем ухудшение российской статистики может происходить по иным причинам: из-за падения доходов и роста неопределенности.
В следующие пару лет, по подсчетам демографа, рождаемость в России может обвалиться еще на 10% и стать самой низкой за последние 250 лет.
При этом на российской статистике смертности последние события в Украине не сказались, считает Алексей Рашка. «Война заметно влияет на демографические данные только тогда, когда она тотальная и идет на территории страны», – говорит он в интервью.
СМИ, которые сообщают о том, что в некоторых регионах, таких как Бурятия, Дагестан, Удмуртия, среди призывников погибает практически каждый второй, по мнению Ракши, ошибаются в подсчетах.
«Даже если мы удвоим или утроим данные о погибших, которые публикуют «Медиазона» или «Люди Байкала» (142 и 190 человек соответственно), получится около 15-20% призывников. Никакой половины, как бы мы ни натягивали, даже в наихудшем случае и близко нет».
Впрочем, подчеркивает Ракша, точно судить об эти данных затруднительно, так как Росстат не публикует статистику числа умерших по полу и по однолетним возрастным группам.
Проблемы в подсчетах возникают и при анализе данных об мигрантах. Узнать точное количество тех, кто переехал из России, невозможно, так как чаще всего люди не снимаются с миграционного учета, а таможенные службы считают общее количество выехавших за пределы страны, включая тех, кто отправляется в отпуск.
Примерная статистика говорит о том, что из 3 млн 900 тысяч россиян, выехавших из страны за последние месяцы, лишь 15% остались за ее пределами.
Кроме того, Ракша обращает внимание, что раздача российских паспортов жителям Донбасса и других оккупированных территорий Украины никак не повлияет на демографическую статистику России. Так как в нее попадают лишь люди, которые находятся на территории страны непрерывно хотя бы девять месяцев или зарегистрированы здесь на постоянном месте жительства.
Второй за неделю штурмовик Су-25 разбился на территории России
В Ростовской области во вторник разбился российский военный самолет Су-25. Пилот погиб.
Первоначально сообщалось, что штурмовик потерпел крушение, задев опору линии электропередачи. Позже в пресс-службе Южного военного округа в качестве причины катастрофы назвали «техническую неисправность». РИА «Новости» уточняют, что крушение самолета произошло «в ходе планового учебно-тренировочного полета».
Ранее, 17 июня, другой самолет Су-25 воздушно-космических сил Российской Федерации потерпел крушение в Белгородской области. Пилот успел катапультироваться. В пресс-службе Западного военного округа также заявили, что вероятной причиной падения штурмовика стала техническая неисправность.
Су-25 - советский дозвуковой военный самолет, появившийся на вооружении армии в 80-х годах прошлого века. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами.
Штурмовик до сих пор стоит на вооружении российской армии и активно используется в боевых действиях в Украине. По данным проекта Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия, со дня вторжения армии РФ на украинскую территорию она потеряла одиннадцать подобных самолетов. Официального подтверждения этой информации нет.
Milliyet: в Стамбуле пройдет встреча России, Украины, Турции и ООН
На следующей неделе в Стамбуле могут состояться переговоры между Россией, Украиной, Турцией и представителями ООН, посвященные проблеме вывоза зерна из Украины, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в окружении президента Турции.
Состав переговорной группы пока неизвестен. Издание пишет, что во встрече могут принять участие президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил контакты с Турцией по теме вывоза зерна из Украины и добавил, что переговоры пройдут по линии министерства обороны.
В пресс-службе ООН конкретную дату возможных переговоров пока не называют. Украинская сторона пока не прокомментировала ситуацию, но ранее выразила опасение, что Россия может воспользоваться деблокацией портов для нападения на Одессу.
- Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире. В 2021 году она продавала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На сегодня 22 миллиона тонн украинского зерна невозможно вывезти из-за блокировки черноморских портов Россией. Представитель ООН Маурицио Мартина заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 млн – до 218 млн человек.
- 13 июня Украина поставила первую партию зерна в ЕС по новому морскому пути через Балтийское море.
Сын Дмитрия Медведева вступил в «Единую Россию»
Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, 26-летний Илья Медведев, вступил в партию власти.
Партийный билет «Единой России» вручил ему во вторник зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Чиновник выразил уверенность, что опыт 26-летнего Медведева «подтолкнет молодых ребят» также вступить в ряды партии.
В ответ сын Дмитрия Медведева заявил, что надеется быть полезным в сферах «детского спорта, здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса», помочь «наладить все процедуры, связанные с импортозамещением», и отдельно отметил, что «актуальным и интересным» для него является «направление цифровой трансформации - и государства, и партии, и бизнеса».
Публичной информации о жизни Ильи Медведева до сегодняшнего дня было немного. Известно, что в 2017 году он окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а его дипломная работа была посвящена акционерным обществам в России и Великобритании и их правовому регулированию.
В 2020-м году Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о сыне, сказал, что тот «пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики», однако «особых успехов» отец у него «пока не видел». Медведев-старший выразил надежду, что у сына «все впереди».
Ряд СМИ сообщали, что некоторое время Илья Медведев работал в США, однако подтверждений этой информации нет.
Сам Илья Медведев несколько лет назад рассказывал, что в детстве мечтал стать киноактером. В середине нулевых он снялся в двух сериях детского киножурнала «Ералаш».
Саломе Зурабишвили обратилась к ряду европейских лидеров за поддержкой Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к нескольким европейским лидерам с просьбой поддержать Грузию, пишет Общественный вещатель.
Президент Грузии распространила видеообращение к европейским лидерам в Twitter.
«Грузия уже благодарна Швеции за то, что она проложила путь к европейской перспективе через «Восточное партнерство». Грузинский народ хочет этого европейского будущего. Пришло время реинтеграции в эту семью», - заявила Саломе Зурабишвили в обращении к премьер-министру Швеции Еве-Магдалене Андерссон.
«Грузия знает цену постоянной поддержки, которую Ирландия оказывает Грузии в её европейских устремлениях. Сегодня, как никогда раньше, мы ценим поддержку сильного ирландского народа на другом конце Европы. Мы знаем, что вы нас поддерживаете», - заявила Зурабишвили президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.
«30 лет спустя после восстановления независимости Грузия стремится провести реформы, которые сделают нас настоящей европейской страной. Приемлемое решение будет центральным и историческим для нашей страны и народа. Благодарю за вашу поддержку», - заявила президент Грузии в видеообращении к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
- 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. В случае Грузии была подтверждена европейская перспектива, но статус ей обещали только после проведения ряда реформ.
- Cегодня, 21 июня, министр по европейским делам Франции Клеман Бон сообщил, что государства-члены ЕС выработали единую позицию по вопросу предоставления Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в преддверии саммита 23-24 июня. Министр-делегат уточнил, что при рассмотрении заявок Украины, Молдовы и Грузии «каждое досье рассматривается специфическим образом на условиях», определенных Еврокомиссией и различающихся для каждой страны.
Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих
Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговоренных властями самопровозглашенной «ДНР» к смертной казни. Об этом 21 июня сообщил Reuters со ссылкой на посла России в Великобритании.
Андрей Келин в эфире российского телеканала «Россия 24» заявил, что «высокомерный, поучительный» тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в «ДНР», а «отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв».
9 июня так называемый верховный суд «ДНР» приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти и, по законам «ДНР», должны быть расстреляны.
Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое военнослужащих переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.
МИД Великобритании пока никак не прокомментировало ситуацию.
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