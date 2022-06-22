В Азербайджане решили не открывать сухопутные границы

Германия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия, пока сохраняется угроза его применения против самой Германии и других стран НАТО. Так правительство ответило на запрос депутата от оппозиционной партии "Левых".

Ранее депутат Бундестага от "Левых" Севим Дагделен обратилась к правительству с вопросом о присоединении Германии к договору о ядерном разоружении. В ответ кабинет министров заявил, что поддерживает идею безъядерного мира, но на данный момент такой такой шаг исключен. "Разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере политики безопасности. До тех пор, пока в отношении Германии и её союзников исходит угроза применения ядерного оружия, сохраняется необходимость убедительного ядерного сдерживания в рамках НАТО," - считает немецкое правительство.

В кабинете также отметили, что нападение России на Украину говорит об угрозе, которую Россия с её ядерным потенциалом представляет не только для Украины, но и для Европы и мира, поэтому отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой.

Собственного ядерного оружия у Германии нет, но в рамках сотрудничества с НАТО на ее территории находятся американские ядерные боеголовки.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Под этот запрет подпадают разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия. К договору уже присоединились 65 стран, однако среди них нет стран-участниц "ядерного клуба", в который входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (власти этой страны официально не признавали наличие у неё ядерного оружия). В эти дни проходит первая конференция стран-участниц договора в Вене.