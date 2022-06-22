Роман Джопуа: «Ветеринарная служба против разведения свиней в Абхазии»

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селах Кодорского ущелья – Ажара, Лата, Генцвиш и других. А также в высокогорном селе Псху Сухумского района, единичные случаи – в Очамчырском районе. От болезни уже пострадали не менее ста голов.

При африканской чуме свиней, в отличие от классической, выживают лишь отдельные животные. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение не проводится. К другим видам животных и к человеку этот вирус не переходит, но в силу неизлечимости на сегодняшнем этапе болезни, чтобы воспрепятствовать дальнейшему ее распространению, приходится прибегать к массовому забою свиней и сжиганию их трупов.

В 2007 году в Абхазии, Грузии, затем в ряде регионов России были зафиксированы многочисленные вспышки этой болезни. Время от времени они фиксировались в России и впоследствии.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником Ветеринарной службы Абхазии Романом Джопуа, и именно с воспоминаний о ситуации 2007 года мы начали разговор:

«Был уже момент, когда все поголовье свиней в Абхазии практически истребили, да?

– Процентов до восьмидесяти было истреблено, но оставшиеся двадцать процентов плюс еще дикие кабаны сохраняют возможность распространения этой болезни на долгие, долгие годы.

– Я просто сужу по тому, что на Сухумском рынке свинина на пару лет исчезла точно. Скажите, пожалуйста, а людям какой вред может нанести употребление в пищу вот этих зараженных свиней?

– Употребление в пищу мы не рекомендуем, конечно. Человек этой болезнью не болеет, но во время африканской чумы свиней в теле животного могут развиваться патогенные микробы, микрофлора. Это один момент. Второй – токсины вырабатываются, мясо портится… Африканская чума свиней является глобальной проблемой. И по сегодняшний день не могут создать ни вакцины, ни других каких-то лечебных средств. Есть соответствующая специфика самого вируса, заключающаяся в том, что, как всем понятно, дикие кабаны и домашние свиньи – они очень родственные, это практически один и тот же организм, и вирус легко переходит от одного вида к другому. И вот то, что кабаны водятся в большом количестве у нас в горах… ну, водились, во всяком случае… Часто охотники встречают трупы этих животных в горах и предгорьях. И, кстати, дикие кабаны и вниз, в села спускаются, даже доходят до моря в своих «прогулках». Это означает, что данный вирус у нас на долгие, долгие годы. Ведь специфика содержания у нас свиней – это свободный выгул. В этих условиях болезнь будет продолжаться. Мы никак не можем объяснить людям, что так нельзя их содержать. И никаких карательных мер мы не можем предпринять. Мы и не являемся карательным органом. Но и другие органы не могут себе это позволить. И все это приводит к тому, что регулярно начинается массовый падеж свиней. Потом начинаются обиды на государство, в том числе на нашу службу – зачем, мол, они вообще существуют, если ничем не могут помочь? А когда им объясняешь, они не хотят слушать».

Пользуясь случаем, я поинтересовался у Романа Владимировича следующим. Мне, как и многим моим знакомым, доводилось пробовать медвежатину. Да, жестковатое мясо, но ничего, все было нормально. Но одна сухумская студентка, которую знаю, несколько лет назад чуть не умерла, отведав этого мяса… Джопуа объяснил:

«Там другая уже история. Там паразитарная болезнь. Медведь может быть опасен в плане распространения трихинеллеза. Очень легко поражает организм человека: мышцы, суставы… Тяжелейшая болезнь. Но у нас есть все условия, чтобы проверить медвежатину в ветеринарной лаборатории на рынках. У нас налажена эта работа».

Но вернемся к свиноводству. Свинина – не самое популярное мясо в Абхазии по сравнению с говядиной, козлятиной. В некоторых абхазских селах, насколько знаю, например, в Дурипше, свиней вообще традиционно не разводили. На рынках обычно свинина продается дешевле говядины, но когда ее стало очень мало после 2007 года, она продавалась дороже. Что будет на этот раз, распространится ли африканская чума свиней ниже горных сел – пока неизвестно. Но что посоветует Роман Джопуа крестьянам, которые все же не прислушались к рекомендациям ветслужбы временно отказаться от разведения свиней? Он говорит:

«Заранее, пока это не случилось… Вот у соседа пала свинья – одна, вторая, третья. Это значит, что всем в округе лучше забить своих и употребить их в пищу, пока они не заразились».

Есть и обнадеживающая новость, почерпнутая из Википедии. В 2020 году было объявлено об успешном создании в США вакцины против африканской чумы свиней. Возможно, вскоре эта глобальная проблема будет решена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия