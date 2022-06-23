Новости
C собравшимися на сухумской площади Свободы встречаются премьер и вице-президент
С голодающим активистом Джансухом Адлейба и собравшимися на сухумской площади Свободы гражданами встречаются премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба.
«В руководстве Абхазии, во всех структурах нет ни одного человека, который заинтересован в повышении цен на что-либо, в том числе на топливо», – заявил Анкваб.
Он также добавил, что не имеет отношения к сети АЗС «Подорожник» и «никогда не имел».
Джансух Адлейба голодает уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.
Ранее Адлейба не исключил, что может потребовать отставки премьер-министра.
Другие новости дня
Главой югоосетинского Минстроя назначили Эдуарда Дзагоева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Эдуарда Дзагоева министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Дзагоев занимал должность главы Минстроя и в предыдущем составе правительства.
Председателем комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог назначен Константин Елдзаров, пишет агентство «Рес».
Ранее главой правительства Гаглоев назначил Константина Джуссоева, кандидатуру которого поддержал и югоосетинский парламент.
Президенты Литвы и Латвии ответили на призыв поддержать заявку Грузии в ЕС
Президенты Литвы и Латвии ответили на обращение своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, заявив о поддержке евроинтеграции страны.
«Латвия является постоянным сторонником Грузии на пути в ЕС. Для успеха требуется, чтобы европейская ориентация была единодушной. Под вашим руководством будущая перспектива обнадеживающая», – написал президент Латвии Эгилс Левитс в Twitter.
Президент Литвы Гитанас Науседа также пожелал Грузии остаться на европейском пути, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Литва поддерживает стремление Грузии к евроинтеграции. Г-жа президент, ценю вашу приверженность осуществлению всех необходимых демократических реформ в Грузии и желаю, чтобы ваша страна оставалась на этом пути», – написал Науседа в Twitter.
22 июня президент Грузии записала и распространила в Twitter видеообращение к лидерам стран-членов ЕС, призвав поддержать Грузию в процессе предоставления статуса кандидата в ЕС.
Жителя Якутска арестовали по делу о подготовке к присоединению к ВСУ
В Якутске 22 июня задержали 27-летнего Николая Охлопкова по подозрению в связи с легионом "Свобода России", подразделением российских добровольцев, воюющих в составе Вооружённых сил Украины, сообщила Baza.
Против жителя Якутска возбудили уголовное дело по приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании. Суд отправил Охлопкова в следственный изолятор.
Пресс-служба якутского управления СК официально не комментировала факт преследования, отмечает Сибирь.Реалии.
- Ранее подразделение "Легион Свобода России" объявило о том, что в его ряды вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, уроженец Сумской области Украины. Он уехал в Украину из России после российского вторжения.
Американские РСЗО HIMARS прибыли в Украину
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина "за эти мощные орудия".
HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
США объявили о поставке четырёх систем, обсуждается план предоставить еще четыре.
Украинские военные прошли обучение по использованию систем HIMARS. Кроме того, США обещали передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня.
При использовании определённых типов боеприпасов HIMARS могут наносить удары на расстояние до 300 км, однако Соединённые Штаты перед поставкой РСЗО заявляли, что выступают против того, чтобы Украина наносила удары по целям в России.
О готовности поставить несколько современных РСЗО заявляли также Британия и Германия. Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, среди которых упомянул 300 реактивных систем.
Корпорация Nike полностью уходит из России
Американский производитель обуви и одежды Nike 23 июня заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.
В начале марта, после российского вторжения в Украину, Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решила временно закрыть все магазины в России. 25 мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.
По данным системы СПАРК, суммарная выручка "Найк" и "Найк ритейл" в России в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.
- Ранее об уходе с российского рынка объявили компания IKEA, сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, бренды Chanel, Marks & Spencer и многие другие – сотни международных компаний.
Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы
Европейский парламент сегодня принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе для Украины и Молдовы, а также поддержать европейскую перспективу Грузии.
Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, еще 14 – воздержались.
Как сообщает «Европейская правда», в документе парламентарии призывают Европейский совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС «безотлагательно». То же рекомендуется для Грузии, «когда ее правительство выполнит» приоритеты, указанные Европейской комиссией.
Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа», ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.
В резолюции отмечается, что нет альтернативы расширению, которое является «более чем когда-либо геостратегической инвестицией» в стабильный, сильный и объединенный ЕС.
Депутаты Европарламента также требуют, чтобы процесс расширения был «возобновлен» и разблокирован в отношении Западных Балкан.
Резолюция рекомендательна, но Европейский совет почти наверняка примет положительное для Украины и Молдовы решение, о чем ранее объявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Уоллес: Западу не хватает боеприпасов для Украины в долгой войне
У Запада оказалось недостаточно боеприпасов для поддержки Украины в долгой войне. Об этом 23 июня заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Лондоне, сообщает газета The Times.
Он добавил, что Великобритания, Евросоюз и США не были готовы к тем угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом израсходовали свои запасы. По его словам, западная техника, поставляемая Украине, хорошо проявляет себя на передовой, но пути снабжения не налажены.
The Times сообщает, что Украина уже получила около 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.
Согласно данным Королевского объединенного института оборонных исследований, каждый день российская армия использует для артиллерийских обстрелов более 7 тысяч снарядов. Если украинская армия расходует столько же снарядов, сколько и российская, то имеющихся боеприпасов хватит Украине на чуть более чем 40 дней. После этого Украине потребуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Уоллес 20 июня провели переговоры с лидерами военной отрасли Великобритании о активизации поставок оружия. Уоллес сказал, что Минобороны ведёт переговоры о производстве большего количества 155-мм снарядов и противотанкового оружия NLAW.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере рассказал, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
- Запад поставляет Украине тяжёлую технику, однако в существенно меньших масштабах. Минобороны Украины в четверг сообщило о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS - речь идёт о 4-х установках.
- 19 июня начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны России в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, вторжение России в Украину стало для всей Европы началом "новой эры небезопасности".
Великобритания расширила санкции и запретила ввоз в РФ фунтов
Великобритания расширила санкции против России. Среди новых ограничений – запрет на ввоз в страну наличных фунтов стерлингов, а также запрет на техническую помощь, финансовые услуги и услуги брокеров, связанные с экспортом в Россию товаров из "чёрного списка".
В списке новых мер, озаглавленном "уведомление экспортёрам", указывается, что запрещён экспорт в Россию следующей продукции:
- товары и технологии для осуществления внутренних репрессий;
- компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия;
- морские грузоперевозки и морские технологии;
- технологии и оборудование для нефтепереработки;
- дополнительные технологии и компоненты для ключевых экономических отраслей в РФ.
Отдельно упоминается о запрете на экспорт в Россию авиационного топлива, а также импорт из России железа и стали.
США и ЕС запретили поставлять в Россию свою наличную валюту ещё в марте. В том числе в связи с этим Банк России принял ряд мер по ограничению вывоза из страны наличной валюты и её снятия со счетов.
Великобритания и США поссорились из-за морского окуня
Великобритания тайно вылавливала чилийского морского окуня, теперь США грозится запретить его импорт. В результате США лишатся почти 1,5 миллиона килограммов деликатеса, а Великобритания потеряет около 50 миллионов долларов выручки. А началось всё с того, что Россия заблокировала ограничения по вылову окуня, который почти исчез сорок лет назад. О дипломатической войне рассказывает агентство Associated Press.
На протяжении десятилетий страны, в том числе Россия, США и Китай, совместно регулировали рыбный промысел у берегов Антарктиды, защищая Южный океан и его ресурсы от разгула браконьеров. В частности, в Антарктике действовал лимит на вылов чилийского морского окуня. Однако в прошлом году Россия отказалась от ограничений на вылов окуня, фактически наложив на них вето: для введения лимита необходимо согласие всех 26 членов Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). В результате глубоководный промысел окуня оказался де-факто ничем не ограничен.
Неопределённостью воспользовалась Великобритания. Весной 2022 года она тайно выдала лицензии на ловлю морского окуня у берегов Южной Джорджии – необитаемого антарктического острова, который находится под её контролем. США осудили решение Великобритании и сообщили, что вероятно запретят импорт всего морского окуня, выловленного вблизи Южной Джорджии.
Ежегодно США импортируют почти 1,5 миллиона килограммов морского окуня, выловленного законным путём у берегов Южной Джорджии, на сумму около 50 миллионов долларов. Потерю этого импорта будет нелегко восполнить, поскольку остальные участки для законного промысла окуня уже используются по максимуму. Морской окунь подаётся в высококлассных ресторанах США и стоит более 70 долларов за килограмм.
Великобритания не собирается отказываться от вылова окуня без решения АНТКОМ об ограничениях. "Великобритания продолжит вести промысел морского окуня в тех рамках, которые были согласованы странами-членами АНТКОМ", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.
- Чилийский морской окунь, обитающий в субантарктических водах, был открыт в конце 19 века. Менее чем за век его популяция практически исчезла из-за чрезмерного вылова, в том числе браконьерского. Морской окунь вырастает до двух метров в длину и весит более 90 килограммов. В настоящее время его промысел сертифицируется, любой покупатель окуня может попросить у продавца документы, подтверждающие законность его вылова.
Голодающий активист Адлейба призвал премьера Анкваба прийти на площадь Свободы
На сухумской площади Свободы собрались люди, требующие снизить цены на нефтепродукты в Абхазии. Они поддерживают активиста Джансуха Адлейба, голодающего уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.
Адлейба призвал премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анкваба прийти сегодня на площадь и встретиться с людьми, недовольными ситуацией с топливом.
«Мое требование переросло в массовое требование. Здесь собралось общество, граждане Абхазии, которые хотят услышать вас. Мы вас ждем в пять часов, для того чтобы вы смогли рассеять наши сомнения. Будьте любезны прийти на площадь свободы», – обратился Адлейба к Анквабу.
Адлейба также призвал присоединиться к собранию «всех неравнодушных граждан».
Как пишет «Нужная газета», здоровье Джансуха Адлейба вызывает опасения у медиков. Рядом с местом его голодовки дежурит бригада скорой помощи.
Накануне пресс-служба абхазского правительства выступила с комментарием «в связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо» в Абхазии. В заявлении власти призвали «всех участников политических дискуссий более ответственно и аргументированно относится к любой публично обсуждаемой теме».
«Цены на нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку в республику», – сказано в заявлении.
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
В Подмосковье умер бывший солист популярной в СССР в конце 1980-х годов группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Смерть Шатунова подтвердил РИА Новости и другим СМИ его представитель.
Причиной смерти называется обширный инфаркт. По одним данным, он умер в больнице в Домодедово, по другим - ещё в карете скорой помощи.
Юрий Шатунов рос в детском доме в Оренбурге. В 13 лет он стал солистом подростковой поп-группы "Ласковый май", созданной под руководством Сергея Кузнецова. В 1988 году группа записала первый альбом. В конце 1980-х годов группа и сам Шатунов приобрела огромную популярность в Советском Союзе - это был один из первых музыкальных проектов в подобном жанре. Под руководством продюсера Андрея Разина, с которым Шатунов впоследствии поссорился, группа совершала многочисленные турне по стране. Среди наиболее известных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь".
После ухода из "Ласкового мая" в 1991 году Шатунов уехал в Германию, затем вернулся в Россию, занимался сольной музыкальной карьерой, но уже не достиг прежней популярности.
В ФРГ объявлен второй уровень режима тревоги из-за сокращения запасов газа
На фоне сокращения поставок газа из России власти Германии объявили вторую ступень аварийного плана. Об этом заявил в Берлине 23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Первая ступень аварийного плана - режим раннего предупреждения был объявлен ещё в конце марта в связи с военным вторжением России в Украину.
Второй уровень режима тревоги вводится при возникновении перебоев в газоснабжении либо чрезвычайно высокого спроса на газ. В то же время на этом этапе предполагается, что рынок способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера. Например, когда поставщики газа получают право перекладывать резко растущие цены прямо на потребителей
Как пишет сегодня Financial Times со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, под предлогом летнего технического обслуживания газопровода "Северный поток" "Газпром" может полностью прекратить поставки газа в Германию. Подобная ситуация, по мнению собеседников издания, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.
Несмотря на то, что это регулярная техническая процедура и ранее "Газпром" компенсировал простой "Северного потока" на время ремонта ростом поставок по другим трубопроводам, пока российский концерн не бронирует свободные мощности и не увеличивает прокачку через Украину.
Сокращение поставок ФРГ по "Северному потоку", объемы которого в среднем оцениваются в 50–60 процентов , было объявлено "Газпромом" в середине июня. Снижения экспорта в российской копании объяснили проблемами с турбинами для перекачки газа концерна Siemens, которые из-за санкций не могут забрать после ремонта с завода в Канаде.
В Берлине считают решение политическим и говорят о давлении на ЕС.
Россия уже год постепенно урезает поставки газа в ЕС, но на этой неделе они упали до невиданного за последние десятилетия уровня - около 100 миллионов кубометров в сутки. Еще в мае "Газпром" поставлял 250 миллионов в сутки, а три года назад – 500 миллионов.
Перед лицом крупнейшего с 1970-х годов энергетического кризиса европейские потребители российского природного газа разрабатывают планы возобновления работы угольных электростанций, а также собираются нормировать потребление газа - сначала добровольно, а потом принудительно. По оценкам европейских и немецких чиновников, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года.
Кремль отрицает роль в энергетическом кризисе и называет четырехкратный рост цен на газ в Европе за последний год последствием реформы энергетического рынка ЕС и западных санкций против России.
Боррель: Грузия не должна негативно воспринимать отказ ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Грузию не разочаровываться из-за непредоставления статуса кандидата на вступление и продолжать выполнять задачи, чтобы присоединиться к Евросоюзу.
Об этом Боррель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
«Это (признание европейской перспективы – ред.) шаг вперед для них. Они не должны воспринимать это в негативном ключе. Теперь у них есть путь и то, что они должны сделать, график. Так что это важный прогресс. Продолжайте работу, вы на хорошем пути», – сказал Боррель.
Грузия подала заявку на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, однако получила отказ от Еврокомиссии в предоставлении кандидатского статуса. При этом ЕС согласился официально признать европейскую перспективу Грузии.
Окончательное решение о предоставлении статуса будет принято Европейским советом на саммите, однако глава Евросовета Шарль Мишель уже дал понять, что кандидатами станут только Украина и Молдова.
Мишель: Украина, Грузия и Молдова получат «четкую европейскую перспективу»
Глава Европейского совета Шарль Мишель уверен, что лидеры Европейского Союза официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.
Об этом Мишель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».
«Это решающий момент для Европейского Союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове», – сказал Мишель.
Ранее стало известно, что Европейский Совет уже подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. В документе говорится, что «Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство». В отличие от Грузии, Украина и Молдова получат статус стран-кандидатов, предположительно, уже по итогам саммита 23-24 июня .
Российские войска наступают к югу от Лисичанска
Российские войска продолжают наступление к югу от Лисичанска в Луганской области Украины. Они накануне заняли посёлки Лоскутовка и Рай-Александровка примерно в 20 километрах от города.
По сообщениям генерального штаба ВСУ и главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, российские войска атакуют поселок Волчеяровка, к северо-западу от Лоскутовки, а также Золотое - выступ украинской обороны дальше к югу. К западу от него пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового.
Российские телеграм-каналы накануне сообщили об окружении украинских сил в Горском и Золотом - двух населённых пунктах к югу от Лисичанска, где украинские военные удерживают позиции с 2014 года. Украинская сторона об окружении не сообщает.
Общая цель российского наступления - охватить с юга Северодонецк и Лисичанск, два соседних города, оставшиеся последним крупным оплотом украинской обороны в Луганской области, и в дальнейшем выйти к реке Северский Донец, чем завершится окружение Лисичанска и Северодонецка. Форсировать реку после провала операции под Белогоровкой российские войска пока не пытаются.
По оценке британского министерства обороны, за последние три дня российские войска, вероятно, продвинулись более чем на пять километров к югу от Лисичанска, усилив группировку и используя высокую концентрацию артиллерийского огня, а некоторые украинские подразделения отошли, чтобы избежать окружения: "российские силы усиливают давление на выступ украинской обороны Лисичанск-Северодонецк, используя ползучее продвижение по окраинам жилой застройки".
Американский Институт изучения войны, отслеживающий ситуацию на поле боя, считает российские войска, вероятно, достигнут Лисичанска в ближайшие дни, хотя вряд ли смогут быстро захватить район Северодонецка-Лисичанска.
Продолжаются бои в самом Северодонецке и поселке Сиротино на его юго-восточной окраине.
«Этот парень сошел с рельсов» – экс-премьер Швеции ответил Гарибашвили
Бывший глава правительства и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт ответил на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сделанное во время его выступления в парламенте.
Гарибашвили назвал экс-премьера Швеции среди лоббистов, «подкупленных» в годы правления «Единого национального движения». По его словам, тогда Бильдт и компания его жены «брали миллионы из бюджета» Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Этого парня, я имею в виду премьер-министра Грузии, уже ничто не спасет. Когда во время своего выступления в парламенте он обвиняет мою жену в краже миллионов долларов из Грузии, это говорит о том, что он сошел с рельсов. Это трагедия для очень хорошей страны», – написал Бильдт в Twitter.
В Казани, Перми, Уфе и Кирове созданы батальоны для отправки в Украину
В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае и Кировской области сформированы добровольческие батальоны для участия в боевых действиях в Украине, сообщает издание "Вёрстка". В батальоны принимали мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, с опытом службы в армии и без судимостей. Набор шёл через местные военкоматы и мобильные пункты по приёму на контрактную службу. Численность батальонов - до 400 человек.
По данным "Вёрстки", идея создания добровольческих батальонов в Башкортостане принадлежит председателю регионального отделения организации "Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ", старшему лейтенанту ВМФ в запасе и подполковнику полиции на пенсии Алику Камалетдинову. По условиям набора, бойцы обязательно должны были быть уроженцами республики и проживать там же. Информационную поддержку Камалетдинову оказывают республиканские провластные СМИ. Одному башкирскому батальону присвоили имя генерал-майора Минигали Шаймуратова, который во время Великой Отечественной войны командовал 112-й башкирской дивизией, второму - имя Героя России, майора Александра Доставалова - уроженца Уфы, погибшего во время Второй чеченской войны.
В Пермском крае и Кировской области набором добровольцев в батальоны занимались региональные отделения ветеранской организации "Боевое братство". Название пермского батальона - "Парма" (так на Урале называют хвойные леса), кировского - "пушечный артиллерийский батальон "Вятка" - дивизион имени Героя Советского Союза лейтенанта Широнина П. Н." (Вятка - прежнее название города Киров).
В Татарстане в создании боевых формирований участвовали представители военного комиссариата республики. В батальонах, которые названы "Алга" и "Тимер" (в переводе на русский - "вперёд" и "железный"), служат только уроженцы региона.
В ближайшее время добровольцев должны отправить на обучение, или "восстановление военных навыков". Эти мероприятия будут длиться месяц. После этого батальоны, как утверждается, переправят на фронт.
В расследовании "Вёрстки" утверждается, что за созданием добровольческих формирований стоят региональные власти, включая губернаторов. По данным издания, один из башкирских батальонов напрямую формируется и снаряжается за счёт средств бюджета республики, а необходимое обмундирование для батальона "Парма" закупает правительство Пермского края. Также добровольцам обещают выплатить компенсации, если с ними что-то случится, из бюджетных средств: при ранении - от 3 миллионов рублей, при гибели - от 12 миллионов (деньги получит семья погибшего).
Кроме того, все добровольцы заключают официальные контракты сроком от четырёх месяцев до года с Министерством обороны России. Участникам батальонов, в зависимости от их региональной принадлежности, обещают за боевые действия от 200 до 350 тысяч рублей ежемесячно. "За лето вы легко сможете заработать около миллиона рублей!", - цитирует издание "Вёрстка" объявление, которое распространяется в СМИ и пабликах Татарстана. Отмечается, что зарплаты добровольцев в пять-шесть раз выше средних зарплат их земляков.
С начала вооружённого вторжения российских войск в Украину многие военные эксперты отмечают, что достичь поставленных Владимиром Путиным перед армией задач невозможно без дополнительной мобилизации. В Кремле подготовку подобного мероприятия не подтверждают. При этом в России идёт создание добровольческих батальонов из резервистов и контрактников - эксперты называют это "скрытой" мобилизацией. До последнего времени было известно о таких мероприятиях в Чечне, Бурятии и Туве.
Опрос: Путин стал самым непопулярным лидером в мире
Президент России Владимир Путин стал самым непопулярным лидером в мире. Социологический опрос, проведенный исследовательским центром Pew Research в восемнадцати странах от Польши до Австралии, показал, что лишь 9% респондентов относятся к российскому президенту одобрительно; 90% выразили полное неприятие его политики. Это максимальное падение международной поддержки Путина за двадцать лет проведения опросов. В России общественное мнение не исследовалось.
Так, в Соединенных Штатах позитивно оценивают Путина только 6% опрошенных, а 77% - крайне негативно. В Германии речь идет соответственно о 14 и 85 процентах.
Упал и рейтинг России в целом: 85% опрошенных заявили о своем отрицательном отношении к ней. Особенно ярко антироссийские настроения выражены в Польше: там о негативном или крайне негативном отношении к России заявили 97% опрошенных. Негативно по отношению к России настроены 92% американцев (69% - крайне негативно). В такой стране, как Италия, уровень доверия к России рухнул с 48 процентов в 2020 году до 14 в нынешнем. Наименее негативно к России оказалась настроена Малайзия, где в отрицательном отношении к стране призналась лишь половина участников исследования, причем рейтинг Путина там выше, чем самой России.
Уровень доверия к президенту США Джо Байдену тоже снизился: в Германии его политику одобряют лишь 64% населения против 78% в прошлом году. Поддерживающие Байдена европейцы все равно сохраняют большинство. Во всех странах-участницах исследования, за исключением Израиля, нынешний уровень поддержки Байдена продолжает оставаться выше, чем поддержка предыдущего президента США Дональда Трампа в годы его правления.
Из европейских лидеров 62% опрошенных одобряют деятельность президента Франции Эмманюэля Макрона и 59% - канцлера Германии Олафа Шольца, хотя он менее популярен, чем его предшественница Ангела Меркель. Китайского лидера Си Цзиньпина положительно оценивают только 18% .
Депутаты Европарламента прокомментировали обвинения Гарибашвили в адрес оппозиции
Депутат Европарламента Маркета Грегорова обвинила во лжи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который утверждает, что оппозиция посещала Брюссель и просила не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
«Вы были в Брюсселе? Я не видела вас там. Но я участвовала во встречах с оппозицией и почти все из них просили нас присвоить статус кандидата. Так что не врите. Приезжайте в Брюссель, и мы сможем поговорить. Не будьте проблемой, а будьте выходом», - написала Маркета Грегорова в Twitter.
Ее коллега, депутат Европарламента Виола фон Крамон высказалась по теме в том же духе. Она сообщила, что просила Гарибашвили встретиться с ней на полях Братиславского форума по внешней политике, однако не получила ответа, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я даже попросил его лично встретиться на Форуме по внешней политике в Братиславе. К сожалению, нет ответа. Я действительно сожалею об этом. Но что еще мы могли сделать?», - написала в Twitter Крамон.
«Фейки грузинского правительства» – Арахамия ответил Гарибашвили
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия обвинил во лжи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили утверждает, что Арахамия вместе с грузинской оппозицией добивался того, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.
«Не обращайте, пожалуйста, внимания на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, распространяющего недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха», - заявил Арахамия в обращении в Telegram.
По словам украинского политика, Европу в последнее время он не посещал, однако находился с визитом в США.
«Там Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что Иванишвили является олигархом российского плана, который имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу», – отметил депутат.
Финляндия готова сражаться с Россией в случае ее нападения
Главнокомандующий вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что армия Финляндии готова дать отпор России, если та решит напасть. По его словам, Финляндия десятилетиями поддерживала готовность к войне именно того типа, что происходит сейчас в Украине. Кивинен также подчеркнул, что даже после вступления в НАТО основная ответственность за оборону страны все равно будет на самой Финляндии.
Как заявил Кивинен, Финляндия обладает значительным военным арсеналом, но главным фактором, позволяющим отразить удар любого агрессора, является высокая мотивация финских бойцов. «Украина оказалась слишком жестким куском, чтобы Россия смогла его пережевать, - сказал Кивинен. - Финляндия будет таким же».
Генерал рассказал, что Финляндия планомерно наращивает свою обороноспособность: страна уже запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin. Кроме того, Финляндия планирует закупить до 2 тысяч беспилотников, средства ПВО, и строит ограждение на границе с Россией.
В 1940-х годах ХХ века Финляндия дважды сражалась с Советским Союзом: в «зимней войне» 1939-1940 годов, в результате которой она потеряла пятую часть своей территории, однако сумела отстоять независимость, затем во Второй мировой войне. В результате этих боевых действий погибло около 100 000 финнов. По итогам Второй мировой войны Финляндия стала нейтральным государством и поддерживала нейтралитет до нынешнего года - когда после российского вторжения в Украину ее руководство приняло решение вступить в НАТО. Сейчас идут переговоры об этом.
Сейчас Финляндия ежегодно выделяет на нужды обороны около 2% своего национального бюджета.
Представители российских властей выступали с осуждением стремления Финляндии вступить в НАТО, но подчеркивали, что для Москвы это более приемлемо, чем гипотетическое принятие в НАТО Украины.
Саломе Зурабишвили впервые наложила вето на закон, принятый парламентом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые наложила вето на закон, принятый парламентом. Об этом она сообщила на брифинге.
Речь идёт об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, которые касаются правил и сроков прослушки по уголовным делам. В частности, поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев.
Ранее наложить вето на закон президента призвали НПО.
Зурабишвили считает, что новые изменения дополнительно ограничивают права человека. При этом президент уверена, что парламент сможет преодолеть её вето и утвердить закон.
Она предупредила депутатов, что в течение шести месяцев, когда Грузия будет под пристальным контролем Еврокомисии, наложит вето и на другие законы, с которыми будет несогласна.
Германия не присоединится к договору о запрете ядерного оружия
Германия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия, пока сохраняется угроза его применения против самой Германии и других стран НАТО. Так правительство ответило на запрос депутата от оппозиционной партии "Левых".
Ранее депутат Бундестага от "Левых" Севим Дагделен обратилась к правительству с вопросом о присоединении Германии к договору о ядерном разоружении. В ответ кабинет министров заявил, что поддерживает идею безъядерного мира, но на данный момент такой такой шаг исключен. "Разоружение должно осуществляться с учетом ситуации в сфере политики безопасности. До тех пор, пока в отношении Германии и её союзников исходит угроза применения ядерного оружия, сохраняется необходимость убедительного ядерного сдерживания в рамках НАТО," - считает немецкое правительство.
В кабинете также отметили, что нападение России на Украину говорит об угрозе, которую Россия с её ядерным потенциалом представляет не только для Украины, но и для Европы и мира, поэтому отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой.
Собственного ядерного оружия у Германии нет, но в рамках сотрудничества с НАТО на ее территории находятся американские ядерные боеголовки.
Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Под этот запрет подпадают разработка, испытание, хранение, приобретение, транспортировка и использование ядерного оружия. К договору уже присоединились 65 стран, однако среди них нет стран-участниц "ядерного клуба", в который входят США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль (власти этой страны официально не признавали наличие у неё ядерного оружия). В эти дни проходит первая конференция стран-участниц договора в Вене.
Более 20% крупнейших иностранных компаний перестали работать в России
После российского вторжения в Украину пятая часть крупнейших иностранных компаний, работавших в России, остановила свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок, председателем совета которого является глава Минэкономразвития России.
Согласно исследованию, из 600 крупнейших иностранных компаний 126 заявили о приостановке своей деятельности в России, ещё 150 – каким-либо образом ограничили работу. Аналитики отмечают, что компании останавливали свою деятельность не только, чтобы "минимизировать репутационные издержки от работы в России", но и "по объективным причинам", появившимся в конце февраля: из-за санкций, волатильности рубля, логистических проблем и дефицита сырья.
В иностранных компаниях, остановивших или ограничивших свою работу, заняты более 350 тысяч россиян, около 40% из них сейчас находятся в фактическом простое. При этом для 35-40 тысяч работников существует прямая угроза сокращения. Больше всего уход и приостановка иностранного бизнеса задели работников розничной торговли и автопрома. Сильнее всего это ощущается в Калужской области: 11% её работающих жителей трудятся в компаниях, решивших ограничить свою деятельность в России.
Также исследователи подсчитали, что среди иностранных компаний, продолживших работу в России, около 20% отказались от инвестиций в российскую экономику. Значительную их долю составляет фармацевтический бизнес.
- 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. После этого более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 297 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
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