В Восточной Грузии закрыли дом престарелых, где стариков не мыли месяцами

Агентство государственной опеки расселит бенефициаров дома престарелых «Цнори» в Восточной Грузии, где стариков содержали в антисанитарных условиях и не оказывали им необходимую медицинскую помощь. «В целях защиты прав бенефициаров, в кратчайшие сроки будет принято решение об их переводе на альтернативный сервис», - сообщили в ведомстве.

Дом престарелых «Цнори» - общественная организация в Сигнахском районе (регион Кахетия), которая обслуживает 21 пожилого человека. Содержание 17 из них финансирует Агентством госопеки, пишет агентство «Новости-Грузия».

О ненадлежащих условиях в доме престарелых на этой неделе сообщил аппарат Народного защитника Грузии. Представители омбудсмена застали в учреждении шокирующую картину: старики носили старую, рваную и грязную одежду, некоторые из них месяцами не принимали душ, а внутри здания стоял неприятный запах.

Из отчета Народного защитника также известно, что в распоряжении двух десятков бенефициаров только одна ванная комната, а в туалетах – очень грязно. При этом в «Цнори» нет врача, а существующий персонал не обучен уходу за пожилыми людьми.

Более того, отношение сотрудников к бенефициарам сильно отличалось в зависимости от их физического и психического здоровья. Вопросы у правозащитников есть и к рациону стариков – стариков кормили, чем попало, специально составленного меню у них не было.

22 июня омбудсмен призвал Минздрав отреагировать на выявленные нарушения и незамедлительно перевести бенефициаров в другие учреждения с достойными условиями.