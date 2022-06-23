В коридорах власти: министры-долгожители и первая женщина – глава района

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев продолжает формировать исполнительную власть. На этой неделе были назначены главы двух из четырех районов и три министра. «Эхо Кавказа» следило за назначениями и выслушало экспертные мнения о возможных мотивах этих кадровых решений.

Вторая серия кадровых решений началась во вторник с указа президента о назначении Дзамболата Тадтаева заместителем председателя правительства – министром экономического развития республики.

Ему 31 год. Выпускник Ставропольского университета, кандидат экономических наук, второе юридическое образование. Помимо госслужбы преподает в университете, занимается наукой. Дзамболат Тадтаев был назначен на эту должность 17 марта 2021 года Анатолием Бибиловым, до этого занимал пост первого заместителя главы Минэкономразвития.

Представители местного экспертного сообщества, не раз указывавшие, что назначение чиновников из обоймы Бибилова будет негативно воспринято обществом, теперь оговариваются – к Тадтаеву это не относится. Он не ассоциируется с предыдущим политическим режимом. Скорее, воспринимается как часть нарождающегося политического класса молодых образованных, интересующихся наукой. К тому же они все друг друга знают, общаются, дружат. Такое впечатление, что приходит их время.

Если без сантиментов, это назначение говорит и о том, что своей кандидатуры на пост главы Минэкономразвития у Алана Гаглоева, скорее всего, нет. Среди местных наблюдателей есть и такое мнение, будто это кадровое решение промежуточное. Должности вице-премьера и главы Минэкономразвития объединил Анатолий Бибилов, Алан Гаглоев же может их разделить.

В тот же день на официальном сайте президента появилось еще два указа о назначении руководителей Знаурского и Дзауского районов. Главой администрации последнего стала Ванда Тибилова, первый возглавил Алан Гобозов.

Оба назначенца никогда ранее должностей не занимали, в политику пришли вместе с Аланом Гаглоевым как члены его команды. После того, как президент Бибилов не позволил им зарегистрировать партию «Аланский союз», они влились в ряды парламентской партии «Ныхас».

На парламентских выборах 2019 года Ванда Тибилова пыталась выставить свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №12 Дзауского района, но ЦИК не дал ей возможности принять участия в избирательной кампании. Тогда партией «Ныхас» было принято решение поддержать на этом участке кандидата от «Единства народа» Руслана Худжиева. На президентских выборах она возглавляла штаб Гаглоева в Дзауском районе. Кажется, это первый случай, когда в Южной Осетии женщина становится главой района.

Ванда Николаевна – бизнес-леди, причем весьма успешная по местным масштабам – у нее своя автозаправочная станция на Транскаме. По отзывам отношение к ней неоднозначное, что вполне объяснимо: дама с характером, да к тому же успешная, а теперь еще и глава района. Кому такое понравится?

Сфера интересов Алана Тамазовича, судя по отзывам, сельхозпроизводство и ритейл. У обоих предпринимателей репутация людей неравнодушных, помогающих нуждающимся. Оба назначенца, как говорится, академий не заканчивали, зато в их активе опыт хозяйственной деятельности и знание местной специфики. Они много лет жили и работали в районах, которые теперь возглавили.

Еще одно кадровое решение этой недели. Радмила Дзагоева стала министром культуры республики.

Ей 44 года, с 1997 года – профессиональный журналист. В 2013 году указом президента Тибилова была назначена директором ГТРК «ИР». Освобождена от занимаемой должности в сентябре 2017 года президентом Бибиловым. С января 2019 года - начальник отдела развития (читай, пресс-службы) Югоосетинского Госдрамтеатра им. Коста Хетагурова.

Местные наблюдатели считают, что Радмила Дзагоева могла бы за эти годы добиться большего, если бы не дистанцировалась от политического режима Бибилова. В общем, еще одна дама с характером и признанный в республике профессионал своего дела.

В социальных сетях в группах пользователей, поддержавших на выборах смену режима, назначение Дзагоевой назвали «доброй вестью». Ее страница в Facebook завалена поздравительными открытками и пожеланиями успеха. Впрочем, не все симпатизанты Дзагоевой сочли кадровое решение удачным. Избранная в 2011 году президентом Южной Осетии Алла Джиоева сравнила его едва ли не с расточительством:

«При всем моем огромном уважении к этому мастеру пера… мне совершенно непонятно это назначение. И пусть простит меня дорогая Рада; вместо восторженных поздравлений – глубочайшее непонимание. Вырывать из очень слабого информационного поля специалиста такого уровня просто удивительно. А ведь надо было всего лишь дать ей рычаги в непосредственной ее профессии – и в добрый путь: этот «танк» в лучшем смысле слова выведет службу на хороший уровень!»

И, наконец, сегодня Алан Гаглоев назначил Дзагоева Эдуарда Николаевича министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Он занял эту должность еще при Леониде Тибилове, когда только начинались инвестиционные программы развития Южной Осетии, и с тех пор бессменно руководит Минстроем. Дело в том, что министр строительства – одна из ключевых фигур в реализации Инвестпрограммы. Таких в правительстве двое – министр финансов и министр строительства. Они напрямую общаются с контрагентами в Москве, погружены во все нюансы реализации Инвестпрограммы. Соответственно, и курируют назначения на эти должности партнеры из Москвы, а президенты лишь оформляют их выбор.

Понятно, что ни о какой текучке кадров там не может быть и речи, должности занимают товарищи, проверенные временем, пользующиеся доверием партнеров. Собственно, этим объясняется «долгожительство» двух министров.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия