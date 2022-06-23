«Если есть возможность, лучше уезжать»

На центральной площади Цхинвала сегодня проходит традиционный бал выпускников. В этом году югоосетинские школы, по официальным данным, окончили более 500 человек. «Эхо Кавказа» спросило горожан, где предпочтительнее продолжить учебу молодым людям – в республике или за ее пределами.

– Как вы считаете, где выпускники школ Южной Осетии должны получать образование, в республике или за ее пределами?

Илона: Я считаю, за границей, за пределами республики. Они должны получать качественное образование за пределами республики, но с тем, чтобы потом вернуться и реализовать себя здесь. И для республики так, конечно, лучше, чтобы они получали образование за пределами. Я не говорю, что у нас некачественное образование, но все равно наш вуз не воспитывает специалистов, которых воспитывают за пределами республики, и которые нам нужны. Я училась в нашем вузе и получила хорошее образование, но оно из того перечня, который мог предложить наш вуз. Конечно, изначально я хотела на другую специальность, но пришлось остаться здесь. Поэтому я выбирала из того, что есть у нас в вузе, а выбор ограничен.

Фатима: Я думаю, если человек хочет, он получит образование везде и всюду. У нас тоже очень хороший институт. Конечно, если есть возможность, лучше выехать. Но если нет возможности, у нас нормальный, хороший институт. Почему бы и здесь не получать образование? Здесь получили образование многие культурные и интеллигентные люди и писатели. Они же здесь учились.

Нина: Я считаю, сегодня выпускники школ Южной Осетии имеют прекрасную возможность обучаться в лучших вузах Российской Федерации. Я считаю, если есть возможность, лучше все же уезжать, чтобы потом возвращаться и реализовывать себя на благо Республики Южная Осетия. А так, это должно зависеть от каждого выпускника лично, где они хотят себя реализовать.

Элина: Смотря какое образование, какая специальность, зависит от этого. А так, у нас есть все условия, чтобы отучиться. Так что я думаю, здесь тоже будет нормально.

Сослан: Мне кажется, это очень личный выбор. Но, по моему скромному мнению, наше высшее образование нуждается в большом внимании, реформах и преобразованиях. С учетом того, что не у всех есть возможность выехать и многие остаются здесь, стоит уделить большое внимание качеству образования у нас.

Инга: Я считаю, зависит от направления. Просто у нас есть не все специальности, и мы не все можем себе позволить. Некоторые специальности можно получить только в Российской Федерации или дальше. А так, в ЮОГУ все прекрасно, преподаватели прекрасные, все на уровне. Главное – иметь желание учиться. А учиться можно везде.

Жанна: Где хотят. Сами, своим ходом – где хотят. А лимиты должны быть только те, которые нужны стране, никак иначе. Я это предложила и до этого. Нечего разводить эту, так сказать, «лимитную расхлябанность». А все остальные своим ходом. Это должно зависеть от потребностей страны, никак иначе. Никаких именных лимитов, только по потребностям. И их смысл в этом и заключается, просто смысл извратили, вот в чем беда.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия