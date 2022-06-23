Обзор абхазской прессы

Журналист, писатель Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асакрьа» пишет о митинге жителей Агудзеры. По ее словам, наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья и уничтожению растительности.

«В погоне за рублем люди забывают, что уникальная экосистема Абхазии так же уязвима, как любая другая, и нуждается в бережном отношении. Если мы не хотим стать свидетелями экологической катастрофы, превращающей страну в банальный курортный курятник, необходимо срочно принять закон, определяющий зоны, где можно строить, а где нельзя. И граждане должны следить за исполнением этого закона вместе с госструктурами как за собственным здоровьем – это не шутка, а необходимость. Особенно обидно видеть, что мы сделали с выдающимся наследием костромского дворянина Николая Смецкого, приехавшего в Сухум в конце XIX века и вложившего в Абхазию всю свою энергию и душу. Санатории разграблены, парки заброшены и деградируют», – написала Венедиктова.

Она уточнила, что дендропарк на востоке абхазской столицы, где сейчас находится резиденция президента, ухожен лишь в самой центральной его части.

«Агудзерцы, вы молодцы! Я уважаю вас и восхищаюсь вашим гражданским мужеством – вы действительно любите свой район и хотите жить по-человечески, а не задыхаться среди бездарной застройки», – подчеркнула Надежда Венедиктова.

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с повышением цен на топливо в Абхазии.

«Я не знаю в деталях, что там за ситуация с этим злосчастным демпфером, и хоть я всегда был и остаюсь противником митингов и стачек, отстаивая институциональный подход к решению социальных проблем, но, видимо, есть случаи, когда иначе не решить вопрос. Если Джансуху Адлейба удастся добиться подвижек в этом вопросе, то я даже не знаю, кто может сделать для жителей Абхазии большее благо. Подпись свою поставил... Однако повторюсь, что такие вопросы, конечно, должны решаться другим путем, не прибегая к радикальным мерам, связанным с риском для здоровья и жизни человека», – отметил блогер.

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«Нужная газета» сообщает, что 21 июня на имя президента и парламента поступило обращение от врача высшей категории, кавалера ордена Леона Льва Аргун. Он и его сотрудники находятся под следствием и арестом более года.

Лев Аргун обращается к главе государства и депутатам за защитой конституционных прав врачей онкологического центра и сообщает, что в июне 2021 года следственным управлением МВД на него и сотрудников республиканского онкоцентра было возбуждено уголовное дело. «Нас обвиняют в хищении дорогостоящих лекарственных препаратов в особо крупном размере, предусмотренных государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных».

Он отмечает, что «с июня прошлого года по сегодняшний день следственные органы пять раз продлевали сроки предварительного следствия и, соответственно, наш арест. То есть более года мы находимся под арестом по подозрению в хищении, а следствие приняло затяжной характер. Срок нашего домашнего ареста в очередной раз подходит к концу, и следствие вновь обращается в суд с ходатайством о продлении нам срока ареста».

«На мой взгляд, пятикратное продление сроков следствия и домашнего ареста уже само по себе свидетельствует о том, что следствие зашло в тупик и не может представить суду доказательств предъявленного нам обвинения и фактически давно уже занимается не предъявленным нам обвинением, а выискиванием нарушений в финансово-хозяйственной деятельности онкоцентра за 15 лет, вместо того, чтобы прекратить наше преследование, закрыть уголовное дело и принести нам извинения. На мой взгляд, все это говорит о заказном характере данного дела и ангажированности следственных органов», – считает Лев Аргун.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия