Думы о Лаврове

Надысь министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил и сказал, что, мол, они (сиречь РФ) не вторгались в Украину!

Министр Лавров, естественно, употребил предлог «на»! «На Украину», но мне это не нравится, считаю неправильным и уничижительным. Поэтому я говорю «в Украину», что бы Лавров не говорил. Украина отдельное самостоятельное государство, как бы это ни нравилось РФ, а не их окраина, куда россияне, оказывается, «не вторгались». «Мы, говорит, не вторгались, мы просто объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

То есть получается, что РФ, уничтожая Украину, тем самым объясняет Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО? И, попав в НАТО, Украина сразу пойдет по кривой дорожке, начнет пить, курить и выражаться матерной лексикой, так получается?

Или нет, ошибаюсь: РФ же не вторгалась в Украину, как она может уничтожать, не вторгаясь? А «специальная военная операция» – это что, ролевая игра? И она происходит на территории РФ?

Ничего не понимаю.

Ну хорошо, если присутствие РФ в Украине – это не вторжение, то что же Лавров называет настоящим вторжением? Боюсь себе даже представить…

Конечно, я сейчас занимаюсь словоблудием. Стебусь, так сказать. Стеб сквозь слезы. Но иногда я думаю: а имеет ли цинизм границы? Выступление милого Лаврова доказывает, что нет, не имеет. Цинизм так же, как и доброта, он безграничен.

«Поздравляю вас, гражданин соврамши!», сказал бы я эту крылатую фразу господину Лаврову, но жаль, он меня не услышит. А если и услышит, то, наверное, удивится и возразит, что нет, мол, я не соврал. И вообще, продолжит он, я никогда в жизни не врал, тем более на посту министра иностранных дел, который он, страшно сказать, занимает с 2004 года! Восемнадцать лет Сергей Викторович верой и правдой служит иностранным делам своей родины. Можно сказать, он этакий Брежнев МИДа, тот ведь тоже 18 лет правил СССР. Интересно, сорвет ли Лавров брежневский рекорд? А еще интереснее, сорвет ли он рекорд Громыко, который министрил в иностранных делах СССР целых 28 лет. А потом пошел даже на повышение. Лаврову сейчас 72 года. При нынешнем развитии медицины и нанотехнологий очень может быть, что Лавров переплюнет Громыко. Во всяком случае, пока будет Путин, будет и Лавров. А Путин будет всегда. Так, во всяком случае, думают его верные приспешники.

Люблю эту фразу «Если не Путин, так кто?», и обязательно она должна быть сказана с надрывом и с истерикой. Так убедительнее. Хотя, как говаривал духовный папа все того же Путина, «незаменимых у нас нет», но он явно имел в виду не себя, так же, как теперь бедные, униженные и оскорбленные люди думают про Путина, что он незаменим.

Лихо закручен сюжет, не так ли?

Ладно, возвращаюсь в Лаврову.

Каким же надо быть гибким и впередсмотрящим чиновником, чтобы столько лет верно служить весьма своеобразному и недоверчивому человеку, каким является ВВП. Лавров – это человек, который никогда не колебался в выбранном Путиным курсе. Конечно, он не колебался. Если бы колебнулся, то давно был бы уже на заслуженном отдыхе, разводил бы в своем подсобном хозяйстве картошечку, клубничку и петрушечку и прислушивался в саду к шорохам, которые не слышны, если судить по известной подмосковно-вечерней песне.

Но нет! Если он колебался, то только вместе с линией партии.

Ясно, что теперь у него уже хода назад нет. А он ведь далеко не глупый человек. В свое время Лавров, еще до своего тяжеловесного министерского портфеля, с 1994 по 2004 год работал постоянным представителем Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН. Ходят слухи, что про него зарубежные коллеги говорили только самое хорошее и приятное. Был он умным, расторопным и дальновидным человеком, и им не могли нахвалиться иностранные коллеги и собственные сотрудники.

И вот теперь такая петрушка, понимаете ль, получилась. Парень начал излагаться совершенно недипломатичной, ненормативной лексикой, говорить и жить по понятиям. Скоро, может, и наколки у него появятся на груди и плечах, если уже не появились.

Но… тут у меня мелькнула дикая мысль… но, может, Сергей Лавров живет в другом, в своем мире и он не знает всей правды? Может, он тоже ориентируется в современном пространстве только через Соловьева, Киселева и Скабееву? Может, он тоже, как его начальник, не дружен с интернетом и до сих пор пользуется вертушкой? А какие сведения можно получить по вертушке? Только те, которые проверены, заранее прослушаны и согласованы. Ну и что, что ты министр? Занимаемая должность в современном русском правительственном мире, как я вижу, ничего не значит. Да разве один Лавров такой? Кто из ближнего круга ВВП отличается индивидуальностью? Они же говорят одинаковыми фразами из одного мессидж-бокса.

Наверное, утром, как приходят на работу, первое, что им кладут на стол, это папочку с должными цитатами. С цитатами, мыслями и направлениями. Ну, не будет же подневольный человек перепроверять то, что пришло свыше? Я на его месте не рискнул бы.

Вот и говорит Сергей Викторович те слова, что должен говорить. Что никакого вторжения не было, а есть только специальная военная операция.

Интересно, как Сергей Викторович себе представляет действия этих самых специальных военных операторов? Видимо, они осторожно выглядывают из-за границы своей страны и гневно кричат фашистам, антисемитам, бандеровцам, наркоманам и бандитам: «Ну что же вы делаете, нехорошие вы люди? Как вы ведете себя со своими гражданами? Почему бомбите собственные города и села, что вы сделали с красотой и гордостью Украины, заводом «Азовсталь»? Опомнитесь, братья и сестры…», ну и что-то, наверное, в таком духе.

Очень сложно мне писать все это в относительно «зубоскальной» стилистике, когда в Украине такое творится. Выступал недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг и сказал, что конфликт в Украине может затянуться на годы.

И мне снова стало страшно.

Интересно, а Сергею Викторовичу Лаврову не страшно, когда он представляет себе, что конфликт в Украине может затянуться на годы?

Или же нет, конечно, он тут ни при чем. Это же не их конфликт. Они же, россияне, никуда не врывались. Они только… и далее по тексту.

Как-то, давным-давно, я заклялся перебирать косточки политикам чужих государств. Я тогда сказал, что в чужой монастырь со своим уставом лезть не надо. И если бы все происходило в пределах РФ, я бы сто лет не начал об этом говорить. Но тут уже дело не локального значения, и поэтому я дал волю словам.

Мне жаль Сергея Лаврова, который нарушил столько земных и небесных правил, которые он, будь у руля более адекватный человек, никогда не нарушил бы. Я в этом уверен. Я даже верю в то, что он очень не согласен с тем, что творит его начальство. В итоге, конечно, Лавров пострадает, если уже не пострадал. Но обратной дороги у него нет.

Так что «терпи же терпеньем красивым», как это написано в Коране.

Хотя Коран Лаврову не писан. Так же, как и другие великие книги…

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