В Тбилиси сегодня пройдет еще одна акция в поддержку евроинтеграции

Гражданские активисты из оппозиционного движения «Сирцхвилиа» («Позор») сегодня планируют провести в Тбилиси еще одну протестную акцию.

Акция станет продолжением митинга «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции, но пройдет под лозунгом «Грузия без олигархического правления!».

«24 июня в 20:00 собираемся возле парламента на проспекте Руставели, чтобы зафиксировать наш европейский выбор и озвучить требования к властям», – сказано в распространенном в соцсетях обращении «Сирцхвилиа».

Европейский совет 23 июня в Брюсселе принял решение не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС до тех пор, пока не будут проведены реформы.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», организаторы акции напоминают, что одним из предъявленных Грузии условий по получению статуса является «деолигархизация».

Гражданские активисты также ссылаются на резолюцию Европарламента от 9 июня, в которой выражается обеспокоенность «деструктивной ролью», которую играет в грузинской политике и экономике «олигарх Бидзина Иванишвили».

Эта резолюция Европарламента была названа «необоснованной и несправедливой» лидерами правящей партии «Грузинская мечта» — ее основателя, миллиардера Бидзину Иванишвили, часто упрекают в закулисном управлении страной.

В резолюции Европарламента было отмечено «его влияние на уровне правительства и принятия решений, в том числе в связи с политически мотивированными преследованиями оппонентов и журналистов». Кроме того, в резолюции выражается «глубокая обеспокоенность» связями Иванишвили с Кремлем.

Между тем в «Грузинской мечте» заявили, что не считают Иванишвили олигархом, так как он еще в прошлом году заявил об уходе из политики. Там называют «олигархами» находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, нескольких его бывших соратников, а также нынешних лидеров оппозиции.