Русская культура и денацификация

На пятом месяце войны в Украине Россия продолжает оставаться в международной изоляции, а ее слабости, которые компенсируются большим числом ракет, становятся все более очевидными.

У россиян все меньше поводов гордиться самими собой и считать себя пупами земли: как оказалось, экономики, по сути, никакой нет, а многочисленные заводы, штампующие продукцию с лейблом «Сделано в России», – фактически скрытый импорт, полностью привязанный к иностранному оборудованию и комплектующим.

Лучшие умы нации, которые могли бы тянуть ее вперед, покидают страну и перебираются не только в благополучные европы-америки, но и разного рода грузии-армении-узбекистаны-кыргызстаны, которых раньше россияне и за страны-то толком не считали.

Самолеты не летают, визы не выдают, кому выдали – не продлевают; известные всему миру граждане России получают волчьи билеты в своих сферах и вынуждены возвращаться домой. Сегодня Россия ассоциируется с убийствами детей и массовыми расстрелами в Киевской области. В общем, похвастаться особо нечем, и в этой патовой ситуации из широких штанин дубликатом бесценного груза, с благоговением и трепетом достают последнее и, пожалуй, главное орудие российской пропаганды. И это вовсе не атомная бомба, как вы только что подумали, – это она самая, русская культура.

Ох уж эта русская культура. Сколько о ней сказано, сколько статей написано и телепрограмм снято. Русская культура – это последний бастион обороны, когда баллистических ракет, газа и нефти недостаточно. О ней принято говорить с придыханием и восторгом, не интересоваться ею считается признаком необразованности, а спорить – кощунством. Когда нечего сказать об экономике, состоянии медицины, качестве школ и детских садов, выборах и технологиях, неизменно вспоминают ее – культуру. Культура – главная индульгенция России. Да, мы империалисты и сволочи, – зато у нас Пушкин. Да, у нас нет экономики и слабая медицина, – зато Достоевский. У нас нет выборов, и больше 20 лет у власти сидит не пойми кто, – зато у нас Чайковский.

Русская культура ужа давно перестала быть культурой как таковой, она превратилась в интеллигентный вариант 9 мая – еще один способ возвыситься в собственных глазах и показать всему миру свое величие. В наше время «Можем повторить» – это не только про Берлин, это еще и про балет, оперу, литературу, изобразительное искусство.

Величие русской культуры не отрицает никто, включая самых ярых русофобов, однако совершенно очевидно, что ей придается слишком большое значение, и часто она становится аргументом в сугубо политических спорах. Любой пророссийский политик как в бывшем СССР, так и в дальнем зарубежье, говоря о необходимости «вести диалог с Россией», непременно скажет что-нибудь о ее культуре.

Вот честное слово, будь я русским, мне было бы неловко за это безудержное хвастовство – это все равно, что каждый день любоваться собой перед зеркалом и говорить всем вокруг: «Ну посмотрите же, какой я красивый, неужели вы не видите?»

Когда слушаешь российских пропагандистов, создается стойкое ощущение, что кроме России нигде в мире никакой культуры вообще нет, и хотя бы только на этом основании ей должно быть предоставлено право беспрепятственно стирать с лица земли страны, которые ее раздражают. Ну как, на каком основании? У нас же Пушкин и Достоевский, так что извольте принять наши условия.

Я никогда не слышал, чтобы английские политики или простые англичане, которых я знаю в достаточном количестве, столько говорили об английской культуре и использовали ее в качестве аргумента в спорах на любые темы. Как я заметил, у них вообще не принято говорить что-то хорошее о своей стране – если вы послушаете среднестатистического жителя Лондона, то вам покажется, что нет в мире города ужаснее и нации более дикой и необузданной, чем англичане.

Много ли вы слышали охов и вздохов, скажем, об испанской культуре? Тишина во всем мире, будто таковой вообще не существует. А между тем Сервантеса, испанской гитары и Гауди хватило бы на десяток стран и еще бы осталось.

Мнение о каком-то особом месте русской культуры в мире – это результат пропаганды, а также того, что другие народы хвастаться своими достижениями не привыкли, а россиянам только дай поговорить о том, какие они хорошие, умные, красивые и, что самое главное, – особенные. Их аршином общим не измерить.

На самом же деле русская культура – явление такого же масштаба, как, скажем, немецкая, французская, итальянская или японская. Не лучше и не хуже.

У каждой страны есть своя культура. В чем-то она первая, а в чем-то – на последнем месте. Например, у англичан прекрасная литература, но никакая музыка: до 60-х годов XX века в мире никто не знал, что англичане на каких-либо инструментах вообще играть могут. У голландцев почти нет великих композиторов, зато художники рвут на части весь мир. У итальянцев – великие художники, музыканты и архитекторы, зато стоящих писателей после Данте вроде бы нет… Ну, а по части композиторов Германия и Австрия могут заткнуть за пояс весь мир.

Всегда, испокон веков во всех мало-мальски развитых странах кто-то писал книги, рисовал картины, играл на фортепиано, и это никак не является аргументом в сегодняшних спорах. Все прекрасно понимают, что гений, создающий бессмертные произведения искусства, – это штучный экземпляр, самородок, который появился без чьей-либо помощи и мог появиться где угодно.

Высокая культура сама по себе ничего не дает – как известно, русские писатели были не в восторге от своей страны, и большинство из них при жизни не были слишком обласканы властями. Великая культура вполне органично соседствует со средневековым варварством, и страна, в которой, по словам писателя, ни одно достижение не стоит слезы ребенка, в реальности может жить по принципу «да что там солдаты, бабы еще нарожают».

Никакого противоречия в этом нет. Еще никогда ни культура, ни, тем более, религия не мешали скотам быть скотами.

Сегодня русская культура стоит в одном ряду с «Искандерами» и «Газпромом», и именно это является причиной того, что во многих странах на нее уже начинают коситься. Сегодня Пушкин верно служит Путину, а неприемлемость слезы ребенка касается только своих детей – на каких-то там украинских детей эта норма не распространяется.

Когда-то в России начнется процесс денацификации, и вместе со всеми остальными денацификацию придется пройти и русской культуре – чтобы она наконец перестала быть оружием возмездия и стала просто культурой.

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