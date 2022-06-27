В Подмосковье убиты бизнесмен Евгений Палант и его жена

Как минимум 13 человек погибли и еще 50 ранены в результате ракетного удара днем 27 июня по городу Кременчуг в Полтавской области, – сообщил глава местной областной военной администрации Дмитрий Лунин.



Атаку, согласно утверждениям украинских властей, совершили российские военные. Ракета попала в торговый центр «Амстор», который в результате возникшего пожара полностью сгорел.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришелся «в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям».

«Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов», – прокомментировал Владимир Зеленский.



Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.

Очевидцы рассказали Русской службе BBC News, что у ТЦ обвалилась крыша, а пожар усилил ветер. Внутри до сих пор может оставаться много людей – в основном работников ТЦ, так как большинство покупателей услышали сирену за 15 минут до обстрела и успели покинуть здание. В «Амсторе» находился продуктовый супермаркет, магазины с одеждой, обувью, игрушками и ювелирными изделиями.

В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвовали 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.

Служба безопасности Украины приступила к расследованию ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге, пообещав установить и привлечь к ответственности виновных по статье о нарушении законов и обычаев войны.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в понедельник по Кременчугу ударили две ракеты. Одна из них, по его словам, попала в торговый центр, другая – в городской стадион.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ракетный удар России по переполненному торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области Украины демонстрирует глубину жестокости и варварства российского лидера Владимира Путина.



«Путин должен понять, что его поведение не даст ничего иного, кроме укрепления решимости Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – сказал Джонсон.

Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.