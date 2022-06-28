Обзор грузинской прессы

Сможет ли МВД защитить участников мероприятий «Тбилиси прайда»? С этим вопросом участники мероприятий, организованных в рамках недели, посвященной защите прав ЛГБТКИ+ сообщества, обращаются в правоохранительные органы не впервые. Противники подобных мероприятий – представители радикальных группировок – неоднократно проявляли агрессию в отношении организаторов и участников «Тбилиси прайда», а в прошлом году перенаправили ее на журналистов, освещавших события. Все нынешние мероприятия в рамках «Недели прайда» – закрытые, сообщали ранее организаторы. Однако, несмотря на это, на протяжении нескольких последних недель неоднократно звучат угрозы от радикалов, намеренных сорвать их проведение. По этой причине накануне на допрос в МВД были вызваны лидеры этих радикальных групп – Кока Моргошия и Зураб Махарадзе.

«Мы рассказали, что планируем делать, пояснили содержание постов (в социальных сетях с угрозами не допустить проведения «Недели прайда»)… Например, то, что мы будем сопротивляться прайду. Конечно, нас интересует закон, но мораль мы ставим выше любого закона», – заявил Моргошия в интервью ТВ «Пирвели».

На вопрос журналиста: что они будут делать, если мимо них пройдут участники «Тбилиси прайда», респондент ответил: «Ему преградят путь десятки тысяч человек, они не смогут перешагнуть через нас».

Тем временем в МВД заявили, что за всеми противоправными действиями последует решительный правовой ответ.

«Представители МВД Грузии находятся на постоянной связи с организаторами мероприятия, чтобы они в безопасной обстановке провели запланированные на неделю закрытые мероприятия», – сказано в письменном заявлении МВД.

Впрочем, организаторы мероприятий явно не привыкли доверять заверениям ведомства, на что указывает их заявление, распространенное в сети.

«Важно, чтобы это заявление нашло отражение в реальных действиях и ведомство обеспечило проведение мероприятий недели в безопасной и достойной обстановке. Также важно, чтобы МВД арестовало организаторов нападений 5 июля 2021 года, которые в этом году продолжают открыто угрожать, и для их ареста есть законные основания», – цитирует заявление сайт телекомпании «Формула».

В рамках «Недели прайда» планируется проведение трех мероприятий: показ нового грузинского фильма о борьбе с гомофобией, региональная конференция с участием ЛГБТК-активистов из Грузии и других стран и Прайд-фестиваль с участием местных и зарубежных артистов. С призывом к властям обеспечить защиту участников мероприятий обратились многие неправительственные организации и Народный защитник.

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«Влияние Михаила Чинчаладзе распространяется на любой суд первой инстанции», – так прокомментировала повторное назначение Михаила Чинчаладзе на пост председателя Тбилисского апелляционного суда бывший внесудебный член Высшего совета юстиции и основатель общественной организации «Судебный дозор» Нази Джанезашвили. Ранее некоторые НПО выступали против назначения на эту должность Чинчаладзе, которого оппозиция и третий сектор называют лидером судебного клана.

«На фоне растущей критики судебной системы на местном и международном уровне Совет юстиции, похоже, стремится сохранить клановое управление в судебной системе в тайне от общественности», – цитирует совместное заявление восьми неправительственных организаций информационное интернет-агентство civil.ge.

Этой теме в соцсети Facebook посвятил пост Бесарион Алавидзе, который более 10 лет работал судьей Верховного суда. Свою публикацию он назвал «открытым письмом Бидзине Иванишвили»:

«Призываю вас обратиться к членам судебного клана и посоветовать им разойтись по домам. Весь судебный корпус долго ждал их ухода, но после выборов 2012 года вы разочаровали честных и добросовестных судей. Сейчас, когда решается важнейший в истории современной Грузии вопрос, у вас есть шанс стать последователем наших предков, заветной мечтой которых было вернуться в европейскую семью и учредить независимый суд… Увековечиванием судебного клана вы ставите под угрозу национальные интересы нашей страны, эти люди диктовали судьям, какое решение принять еще тогда, когда вы были в оппозиции. Знаете, может, и вы окажетесь в сложной ситуации и вам понадобится справедливый суд, и я вам гарантирую, что вы не получите его в условиях кланового правления».

Михаил Чинчаладзе впервые был избран председателем Тбилисского апелляционного суда в мае 2017 года. Накануне Высший совет юстиции Грузии единогласно проголосовал за его повторное назначение на пятилетний срок.

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Если в Грузии сохранится высокая инфляция, то доход пенсионного фонда в ближайшие месяцы может упасть до нулевой отметки, об этом в эфире телекомпании компании «Бизнес Палитра» сообщил старший офицер по инвестициям пенсионного фонда Гога Меликидзе. В апреле текущего года доход составил 1,76%, а в мае лишь 1%.

«Инфляция – главная проблема, и наша задача – преодолеть ее. Реальная доходность снижается, и в краткосрочной перспективе, в следующие два квартала, из-за высокой инфляции доходность может даже уйти в минус. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо активы Пенсионного агентства перераспределить на акции. В настоящее время 80,74% инвестиционного портфеля содержится в лари, а остальные 19,26% – в иностранной валюте. При этом более половины иностранной валюты вложено в глобальные акции, а остальные 8-9% – в облигации казначейства США. Акции – лучшая защита от инфляции», – сказал Меликидзе.

Сейчас 10% портфеля находится в акциях, при этом планируется повысить их долю до 20%. Происходит это по той причине, что глобальная диверсификация снижает наши риски и позволяет не зависеть от одного региона и одной валюты, заявил респондент «Бизнес Палитры».