Возрождение «Музыкального абонемента» в Абхазской филармонии

Сольный концерт Адама Габелия состоялся 22 июня на сцене Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Участие в этом музыкальном мероприятии также приняли Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея и лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба. После долгого перерыва в Абхазскую государственную филармонию вернулся «Музыкальный абонемент». Этот проект – не просто серия концертов классической музыки, это еще и образовательная программа. То есть своего рода уроки об истории музыки, на которых слушателям в доступной форме рассказывают о наиболее значимых фактах из жизни композиторов. Солистом концерта был выпускник IV курса Сухумского государственного музыкального училища имени А.Ч. Чичба – Адам Габелия (класс педагога Нинель Бжания). После выступления молодой пианист поделился своими впечатлениями: «Это мой первый сольный концерт, я был очень взволнован, для меня это новый опыт. Я сегодня первый раз играл с оркестром. Поначалу я много волновался, но мы провели несколько репетиций, и я уже более спокойно себя ощущал во время выступления. Ведь такая энергия и поддержка от зала идет, это все ощущается и помогает мне. Программу выбирал мой педагог – Нинель Бжания, это очень сложная программа, мы ее готовили в течение года. Сегодня звучали композиции Баха, Листа, Бетховена, Шопена, а также Скрябина и Рахманинова».

На сцене компанию Адаму Габелия составила еще одна выпускница Сухумского музыкального училища, лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба. Впечатлениями от концерта поделилась пианистка и педагог из Санкт-Петербурга Людмила Реброва, она дала оценку пианисту Адаму Габелия и скрипачке Марии Эмилии Терзян-Хагба:

«Мне понравилось, что люди не боятся играть такую знаменитую, известнейшую музыку. Я не уверена, что это правильно, но я оценила храбрость исполнителя, в особенности первого (Адама Габелия). Девочка-то, скрипачка (Мария Эмилия Терзян-Хагба), чувствуется, что она опытный такой боец. А мальчик, который храбро взялся за очень сложные произведения и играл все сразу, он ничем не разбавил свою программу, где бы он мог отдохнуть, как-то почувствовать свою свободу. Он выкладывался просто героически. Вот это, пожалуй, меня больше всего впечатлило. А девочка – хорошая, мне, правда, кажется, что она могла бы быть немножко более открытой что ли. У меня было такое впечатление, что она слишком академично играет, строго так. Можно было бы, наверное, Хачатуряна играть посвободнее. Но все, что касается техники и владения инструментом, я не специалист по струнным, но мне кажется, что она – молодец, что все хорошо, и она производит впечатление опытного человека и опытного исполнителя». Аккомпанировали солистам Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (главный дирижер – народный артист республики Давид Терзян) и Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея. Об этом рассказал кларнетист Мадин Сташ: «Мы приехали из Майкопа, работаем в Государственном симфоническом оркестре Республики Адыгея. Нас 35 человек, но мы приехали не всем составом, а практически вся духовая группа – кларнеты, фаготы, гобои, труба, флейта, тромбоны, и струнная группа – это первые скрипки, вторые, виолончель, альты и один контрабас. Сегодня у нас цель аккомпанировать и поддержать солистов. Не в первый раз мы приезжаем, это уже в традицию вошло: мы приезжаем сюда поддержать камерный оркестр Абхазии, и каждый раз – разные программы».